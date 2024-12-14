Сегодня в Татарстане похолодает до -12 градусов
Днем местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ
Сегодня на территории Татарстана ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
В отдельных районах метель. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -7 до -12 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани похолодает до -9..-11 градусов. На дорогах гололедица.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 15 декабря, на территории республики сильно похолодает. При ясной, безоблачной погоде температура может опуститься до -22 градусов. Возможен снег.
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