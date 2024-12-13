Российские турагентства приостановили продажу путевок в Абхазию
Российские турагентства приостановили продажу путевок в Абхазию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В связи с массовыми протестами в Сухуме, которые начались 15 ноября, МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в этот регион. Также было предложено временно приостановить продажу туров в эту страну.
Через некоторое время туроператоры сообщили о том, что россияне начали аннулировать ранее забронированные туры.
Напомним, в связи с нехваткой электроэнергии в Абхазии с 10 декабря прекратили работу образовательные учреждения, включая школы и детские сады.
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