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Российские турагентства приостановили продажу путевок в Абхазию

20:25, 13.12.2024
Российские турагентства приостановили продажу путевок в Абхазию
Фото: скриншот из видео «Флаг Абхазии» с канала «Алукард»

Российские турагентства приостановили продажу путевок в Абхазию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В связи с массовыми протестами в Сухуме, которые начались 15 ноября, МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в этот регион. Также было предложено временно приостановить продажу туров в эту страну.

Через некоторое время туроператоры сообщили о том, что россияне начали аннулировать ранее забронированные туры.

Напомним, в связи с нехваткой электроэнергии в Абхазии с 10 декабря прекратили работу образовательные учреждения, включая школы и детские сады.

Дарья Пузикова

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