Российские турагентства приостановили продажу путевок в Абхазию

Российские турагентства приостановили продажу путевок в Абхазию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В связи с массовыми протестами в Сухуме, которые начались 15 ноября, МИД рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в этот регион. Также было предложено временно приостановить продажу туров в эту страну.



Через некоторое время туроператоры сообщили о том, что россияне начали аннулировать ранее забронированные туры.



Напомним, в связи с нехваткой электроэнергии в Абхазии с 10 декабря прекратили работу образовательные учреждения, включая школы и детские сады.

Дарья Пузикова