Татарстан попал в топ-3 по бронированию загородных домов на новогодний корпоратив
В среднем организация новогоднего корпоратива «под ключ» в загородном доме (с учетом аренды, музыкантов, Деда Мороза и Снегурочки) оценивается в 36,9 тыс. рублей. Аренда отдельной площадки (лофт, банкетный зал и т.п.) на восемь часов обойдется примерно в 34 тыс. рублей.
По данным «Авито Путешествия», средняя стоимость аренды загородного дома в России в декабре составляет 15,8 тыс. рублей в сутки, в Московской и Ленинградской областях — значительно выше (22,5 и 19 тыс. рублей соответственно). В Татарстане аренда загородных домов для корпоративов также популярна, регион входит в тройку лидеров по бронированию таких объектов.
Спрос на организацию корпоративов «под ключ» вырос на 17%, а на услуги Деда Мороза и Снегурочки — на 31% по сравнению с прошлым годом. Также отмечается рост спроса на услуги музыкальных групп (на 23%) и ведущих (на 18%). Популярностью пользуется и услуга оформления помещений к Новому году (рост спроса 48%). В целом средняя стоимость корпоратива «под ключ» в России оценивается в 38 300 рублей (загородный дом) и 34 500 рублей (аренда площадки).
|Регион
|Стоимость аренды дома на сутки, руб.
|Стоимость аренды площадки, 8 часов, руб.
|Стоимость организации новогоднего корпоратива под ключ, руб.
|Стоимость корпоратива при аренде площадки, руб.
|Стоимость корпоратива при аренде доме, руб.
|Московская область
|22 600
|12 000
|40 500
|52 500
|63 100
|Ленинградская область
|19 000
|10 400
|23 500
|33 900
|42 500
|Татарстан
|14 900
|12 000
|22 000
|34 000
|36 900
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