Татарстан попал в топ-3 по бронированию загородных домов на новогодний корпоратив

Фото: Динар Фатыхов

В среднем организация новогоднего корпоратива «под ключ» в загородном доме (с учетом аренды, музыкантов, Деда Мороза и Снегурочки) оценивается в 36,9 тыс. рублей. Аренда отдельной площадки (лофт, банкетный зал и т.п.) на восемь часов обойдется примерно в 34 тыс. рублей.

По данным «Авито Путешествия», средняя стоимость аренды загородного дома в России в декабре составляет 15,8 тыс. рублей в сутки, в Московской и Ленинградской областях — значительно выше (22,5 и 19 тыс. рублей соответственно). В Татарстане аренда загородных домов для корпоративов также популярна, регион входит в тройку лидеров по бронированию таких объектов.

Спрос на организацию корпоративов «под ключ» вырос на 17%, а на услуги Деда Мороза и Снегурочки — на 31% по сравнению с прошлым годом. Также отмечается рост спроса на услуги музыкальных групп (на 23%) и ведущих (на 18%). Популярностью пользуется и услуга оформления помещений к Новому году (рост спроса 48%). В целом средняя стоимость корпоратива «под ключ» в России оценивается в 38 300 рублей (загородный дом) и 34 500 рублей (аренда площадки).

Регион Стоимость аренды дома на сутки, руб. Стоимость аренды площадки, 8 часов, руб. Стоимость организации новогоднего корпоратива под ключ, руб. Стоимость корпоратива при аренде площадки, руб. Стоимость корпоратива при аренде доме, руб. Московская область 22 600 12 000 40 500 52 500 63 100 Ленинградская область 19 000 10 400 23 500 33 900 42 500 Татарстан 14 900 12 000 22 000 34 000 36 900

Рената Валеева