С нового года терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa

Фото: Михаил Захаров

С нового, 2025 года некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что с онлайн-переводами проблем возникнуть не должно. В рассылке некоторым клиентам Т-Банка рекомендуется оформить и использовать карту «Мир» для обеспечения бесперебойных платежей.

Ранее россиян предупредили о возможных проблемах с оплатой товаров и услуг при помощи карт Visa и MasterCard. Сообщается, к сбоям может привести истечение сроков сертификатов безопасности их чипов. Однако опрошенные «Реальным временем» эксперты и представители банков опровергли эту информацию. По их словам, даже в этом случае обладатели карточек не потеряют доступ к деньгам и смогут воспользоваться другими способами оплаты.

Дарья Пузикова