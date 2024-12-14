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В Казани ограничат движение транспорта для новогодних мероприятий

10:51, 14.12.2024
В Казани ограничат движение транспорта для новогодних мероприятий
Фото: Динар Фатыхов

В Казани на время новогодних мероприятий будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Участок улицы Кремлевской, от улицы Чернышевского до площади Первого Мая, будет перекрыт с 0.00 19 декабря до 0.00 14 января.

Кроме того, в этот период могут быть введены ограничения на движение и на других участках города. В частности, это касается улиц:

  • Сибгата Хакима (от пересечения с ул. Декабристов до перекрестка с ул. Абсалямова);
  • Бондаренко (от жилого дома №3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к этой же улице);
  • З.Султана (от ул. Ш. Марджани до ул. Каюма Насыри);
  • Ш. Марджани (от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима).

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей города во время праздничных мероприятий.

Напомним, что в Татарстане с 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Анастасия Фартыгина

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