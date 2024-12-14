Истории сопротивления — это истории надежды

«Скажи Алексу, чтобы не ждал» Ирен Дивяк — это история о том, как молодость может изменить историю

Фото: Екатерина Петрова

Жизнь в двадцать — это выбор. Любить или ненавидеть, надеяться или бояться. Для Ганса Шолля и Александра Шмореля этот выбор стал судьбоносным. Они выбрали бороться, и эта борьба стала главной темой нового романа Ирен Дивяк «Скажи Алексу, чтобы не ждал».

Своим романом «Скажи Алексу, чтобы не ждал» австрийская писательница Ирен Дивяк переносит нас в суровые времена Второй мировой войны, раскрывая судьбы участников студенческой группы сопротивления «Белая роза». История давно знакома — имена Ганса и Софи Шолль, Александра Шмореля овеяны ореолом героизма. Но Дивяк делает неожиданное: она сосредотачивается на дружбе двух молодых людей — Ганса и Алекса, вытаскивая их из музейной стеклянной витрины истории и возвращая им человечность. Это не просто герои, а люди со своими страхами, сомнениями и радостями.

Смелость взглянуть иначе

Ирен Дивяк начинает свой роман с того, чем обычно заканчиваются фильмы и книги о «Белой розе». Это февраль 1943 года, Ганс и Софи Шолль арестованы за распространение листовок, осуждающих нацистский режим. «Скажи Алексу, чтобы не ждал», — кричит Ганс своей подруге. Эти слова стали названием книги и вербализацией того, что сопротивление — это не только действия, но и связь между людьми.

Однако Дивяк не остается в финальной точке. Ее интересуют истоки. Роман переносит нас в 1941 год, когда Ганс Шолль, молодой студент-медик, встречает Александра Шмореля. В тот момент они еще далеки от подпольной борьбы. Два молодых человека, каждый со своим прошлым. Ганс — бывший участник гитлерюгенда, который начинает осознавать ужасы нацизма. Алекс — сын русской матери, потерянный между двумя культурами, он мечтает о художественной карьере. Их дружба начинается с маленького бунта: Ганс следует за Алексом, который вместо строевой подготовки убегает в лес.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Первая часть романа почти безмятежна. Друзья собираются с другими студентами, обсуждают философию, литературу и искусство. Их беседы полны юношеского максимализма и страсти к знаниям. Однако реальность проникает в этот интеллектуальный оазис. Рассказ архитектора о его опыте на Восточном фронте — о гетто, массовых убийствах, страданиях — становится поворотным моментом. «Мы должны что-то сделать», — решают Ганс и Алекс. Это решение станет их судьбой.

Читатель наблюдает за тем, как они превращаются из студентов в активистов. Поначалу их листовки полны философских рассуждений, но постепенно слова становятся яснее, острее. В процессе борьбы герои обнаруживают, что сопротивление — это не только героизм, но и внутренняя борьба. Алекс, например, мечется между долгом перед друзьями и своими корнями. Когда он оказывается в России в качестве военного врача, он чувствует, что вернулся домой. «Россия горит, — пишут ему солдаты. — Пусть горит, да посильнее». Алекс не может молчать, его внутренний протест усиливается.

Сопротивление «Белой розы»

Группа «Белая роза» обрела известность уже во время войны. Весной 1943 года граф Гельмут Джеймс фон Мольтке тайно вывез из Германии шестую листовку и доклад о сопротивляющихся студентах. За границей эта история привлекла большое внимание: Томас Манн рассказывал о ней по радио, а в 1945 году Королевские военно-воздушные силы Великобритании даже сбрасывали копии листовки над немецкими городами. Эти студенты доказали, что порядочность может победить пропаганду, даже если кажется, что поколение уже потеряно.

В самой Германии группа сразу после войны стала символом сопротивления. В 1950-х годах книга Инге Айхер-Шолль «Белая роза» закрепила их славу, несмотря на споры вокруг религиозной трактовки мотивации героев. «Белая роза» остается значимой до сих пор, напоминая, что сопротивление возможно даже без строгой идеологической программы. Участники движения — не монархисты или коммунисты, а обычные молодые люди, которые нашли в себе силы действовать.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В послесловии к своему роману Дивяк объясняет: истории сопротивления — это истории надежды. Несмотря на опасность, важно снова и снова показывать примеры, которые говорят: вы никогда не одиноки. Выбор этой темы для романа стал ответом на сомнения тех, кто считает ее «отработанной». Но надежда, по словам автора, — это не зона комфорта, а ключ к формированию будущего. Она пишет:

Нам гораздо больше нравится смотреть на сопротивляющихся русских, чем на отчаяние и разрушение. Потому что они — образы надежды. А надежда не является ни пошлостью, ни зоной комфорта. Надежда — это центральная движущая сила конструктивного формирования будущего.

Мелочи, которые делают героями

Роман Дивяк делает важное: он снимает ореол неприкосновенности с участников «Белой розы». Ганс и Алекс — это не герои в мраморе, а обычные юноши. Они любят, смеются, сомневаются. «Что такое быть героем?», — спрашивает себя читатель. И ответ звучит не в грандиозных поступках, а в мелочах: в решении не молчать, когда молчат все, в смелости писать правду, зная, что это может стоить жизни.

Дивяк также передает атмосферу времени. Война не просто фон — она проникает в каждый уголок жизни героев. От бытовых трудностей до ужасающих сцен: герои видят разрушенные города, голодных детей, сожженные деревни. Все это заставляет их действовать несмотря на страх. «Мы действительно что-то сделали, но этого оказалось недостаточно — что бы мы ни сделали, этого оказалось бы недостаточно», — говорит Софи.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Читая роман, невозможно избежать вопроса: а как бы поступили мы? Были бы мы так же смелы, как Ганс и Алекс, или остались бы в стороне, оправдываясь страхом? Эта дилемма делает роман особенно актуальным. Сегодня, когда мир вновь сталкивается с угрозами всеобщего хаоса и агрессии, истории сопротивления становятся напоминанием о хрупкости свободы и важности каждого действия.

Дивяк избегает сентиментальности и патетики. Ее стиль сдержан, но проникает в самую суть. Автор использует настоящее время, чтобы усилить ощущение сопричастности. Мы словно становимся участниками тех событий, живем вместе с героями. Эмоциональная глубина достигается за счет хорошо выстроенных диалогов и деталей.

«Скажи Алексу, чтобы не ждал» — это не просто исторический роман. Это книга о том, что значит быть молодым, любить жизнь и одновременно понимать, что молчание убивает. Дивяк обращается к новому поколению читателей, предлагая свежий взгляд на события, которые остаются важными даже спустя десятилетия. В центре романа — универсальные темы, понятные каждому: выбор, дружба, надежда и смелость. Это не просто голос прошлого, но и призыв к действию сегодня.

Издательство: Inspiria

Перевод: Аделия Зубарева

Количество страниц: 352

Год: 2024

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».