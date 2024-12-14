В Татарстане в селе Большие Тиганы завершили капремонт дома культуры
В этом году в селе Большие Тиганы Татарстана завершили капитальный ремонт местного дома культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» государственной программы «Развитие культуры». Об этом сообщили в пресс-службе Главинвестстроя республики.
В процессе работ была выполнена замена кровли, отремонтирован фасад здания, обновлены окна и двери, а также проведены отделочные работы. Кроме того, были модернизированы внутренние инженерные сети, улучшена охранно-пожарная сигнализация и установлено видеонаблюдение.
Напомним, что в Зеленодольском районе Татарстана построят дом-интернат для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями на 120 мест. На проект выделили 516,2 млн рублей из федерального бюджет.
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