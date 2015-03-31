Как цементный и транспортный гиганты разогрели цены на «строительный хлеб»

Как стало известно «Реальному времени», переживающая не лучшие времена строительная отрасль оказалась под давлением еще одного негативного фактора — растущих цен на цемент. По итогам первых двух месяцев зимы цены на «строительный хлеб» выросли на внешне незначительные 2,5%, которые с учетом НДС и перевозок превращаются во все 15%. Причем это происходит на фоне уменьшения объемов потребления цемента и приостановки новых девелоперских проектов.

Цены вверх

Согласно данным аналитического центра СМПРО, по итогам февраля в России зафиксирован рост цен на цемент. Цена от производителей на «строительный хлеб» по итогам второго месяца зимы увеличилась на 0,5% к уровню января 2015 года и составила 2 769 руб./т без НДС и доставки.

По отношению к февралю 2014 года стоимость цемента поднялась на 2,9%.

Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 49 руб./т (+1,8%) и составила 2 763 руб./т без НДС и доставки.

Половина рынка ПФО за «Евроцементом»

Что интересно, конец 2014 года ознаменовался титаническими сдвигами на цементном рынке. Компания «Евроцемент груп» совершила сделку по покупке другого крупного игрока — «Мордовцемента». Ранее компания приобрела завод группы «ЛСР» в Сланцах.

Фактически присоединение мордовской компании к «Евроцемент груп» означает устранение самого серьезного конкурента в ПФО. Напомним, что в начале декабря Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство о покупке 100% акций «Мордовцемента». Сумма сделки не разглашалась. «Наш управляющий партнер Владимир Гузь озвучивал оценку сделки в декабре в $45-70 млрд с учетом долгов, — рассказал «Реальному времени» Роман Куприн, директор по инновационному развитию и коммуникациям СМПРО. — Для ПФО доля «Евроцемента» увеличится с 25,2% до 48,3%, для ЦФО — с 44,1% до 51,8%».

По мнению эксперта, усиление одного игрока сказалось на ценах. «Что, в общем-то, и произошло в январе, — продолжает собеседник. — Рост цен в январе этого года составил в среднем по стране 2,5%». По оценке Евгения Высоцкого, директора департамента исследований и аналитики СМПРО, если учитывать НДС и доставку, в начале 2015 года цемент стал дороже на 15%.

Игра в монополию

Повышение цены на цемент привело к удорожанию таких стройматериалов, как ЖБИ и бетон. «Повышение цены на бетон — это следствие повышения цены на цемент, на инертные материалы и на горюче-смазочные материалы, — объясняет соучредитель ООО «Цемент оптторг» Андрей Шишикин. — За последнее время цемент «вырос» примерно на 600 рублей. Одна тонна цемента на данный момент стоит 3,5 тыс. рублей вагонными поставками, автотранспортом — около 4 тыс. рублей, тогда как в декабре стоил 3,4 тыс. рублей автотранспортом и 3 тыс. рублей вагонами».

По его словам, сейчас стоимость цемента возросла, потому что поднялись расценки на железнодорожные перевозки (монополия подняла расценки на уровне инфляции), стали дороже кредиты. При этом собеседник отмечает, что понимает цементников. «Повышение цены на цемент не запредельное, 15%», — отмечает он. Рекордной стоимости цемент достигал в 2006 году — 6 тыс. рублей за тонну.

Что касается цены кубометра бетона, то на данный момент стоимость самой ходовой марки (350-й) вместе с доставкой составляет 4 тыс. рублей. Но она будет повышаться, потому что будет расти цена на цемент, считает собеседник.

Девелоперы перестали вкладываться в новые объекты

Что касается перспектив развития строительства и возобновления замороженных строек, то в этом эксперты надеются на государственную поддержку и улучшение кредитной ситуации.

По словам Шишикина, сейчас у частника никто не покупает, потому что деньги не дают банки. Частные застройщики ждут первых сделок по ипотеке под 12% годовых. Это подтверждает и Куприн, отмечая также, что сейчас происходит снижение вложений в новые объекты жилой и коммерческой недвижимости.

— Во многом такое положение связано с замедлением темпов окончания уже начатых проектов в пользу новых для «слабых» в финансовом плане регионов. Возможно, в связи с тем, что на незавершенное дорожное строительство можно будет в дальнейшем просить федеральных дотаций, — поясняет он.

Несмотря на это, прогнозы эксперта на 2015 год неутешительны. «Скорее всего, в течение текущего года падение жилищного строительства продолжится. Причем объекты с высокой степенью готовности, планируемые к сдаче в первом полугодии 2015 года, с высокой долей вероятности будут завершены. Что касается объектов, запланированных ко вводу в эксплуатацию во втором полугодии, риск снижения темпов строительства по ним увеличивается значительно. Для уже заложенных объектов 2016-2017 годов ввода риск долгостроя оценивается как очень высокий».

При этом Шишикин считает, что «не надо бояться «высокого» рынка: плохо, когда отрасль «загоняется» в тупик, а когда в ней появляется добавленная стоимость, которая идет на реализацию инвестпроектов, это всегда хорошо».

