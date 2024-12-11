Шамиль Агеев: «Меры и планы есть, а сдвигов нет — топчемся на месте»

Глава ТПП РТ призвал коллег к конкретным действиям для развития индустрии халяль в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский бизнес и экспертное сообщество собрались сегодня в Торгово-промышленной палате РТ обсудить перспективы развития индустрии халяль. Несмотря на большой объем проделанной работы в этом направлении, принятые меры поддержки предпринимателей, серьезных сдвигов пока не наблюдается, отметили на встрече. Среди ключевых проблем развития рынка в России называют отсутствие единых национальных стандартов по сертификации продукции, выпущенной по нормам шариата.

К 2030 году рынок халяль превысит $4,5 трлн

За последние десять лет мировой рынок халяль вырос в 8 раз — до $8 трлн. По оценке экспертов, в следующие пять лет он увеличится еще в полтора раза — до $12 трлн. Две ключевые отрасли рынка: исламское финансирование и продукты питания. На первую приходится $4 трлн, на вторую — $2,44 триллиона.

— Глобальный рынок халяльной еды до 2030 года будет расти со среднегодовым темпом роста 9,33% и в 2030 году превысит $4,5 трлн, — привела прогноз программный директор АНО «Дирекция международных программ» Юлиана Сыраева.

За последние десять лет мировой рынок халяль вырос в 8 раз — до $8 трлн. По оценке экспертов, в следующие пять лет он увеличится еще в полтора раза — до $12 трлн. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ислам — вторая по величине и одна из самых быстрорастущих религий в мире, почти четверть всего населения планеты — мусульмане. Благодаря строгим нормативам по сертификации продукции, халяль — это продукты высокого качества. Это тоже способствует росту популярности халяльной еды, причем не только у последователей ислама.

Российский рынок халяль оценивают в 1,2 трлн рублей, или $14,2 млрд. За прошлый год он вырос на 11%. На долю халяльной продукции приходится 5% в общем обороте розничной торговли продовольствием. Выпуская халяльные товары, наша страна экспортирует в основном птицу и субпродукты (90%), а кроме того — молочную и кондитерскую продукцию.

С едиными стандартами производители Татарстана смогут удовлетворять мировой спрос на халяль

Спикер назвала четыре проблемы развития рынка халяль в России. Первая — отсутствие единых национальных стандартов по сертификации продукции. В стране работает более 40 систем добровольной сертификации, но между ними нет единой системы и гаранта-контролера. Вторая проблема — недобросовестные органы по сертификации.

— На отечественном рынке халяль по-прежнему работают сомнительные структуры, которые выдают сертификаты без должного контроля. К сожалению, это серьезно снижает доверие потребителей, — отметила Юлиана Сыраева.

Спикер назвала четыре проблемы развития рынка халяль в России. Первая — отсутствие единых национальных стандартов по сертификации продукции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Третья — дороговизна выпускаемой халяльной продукции в сравнении с нехаляльными аналогами. Наценка на халяльное мясо, по словам докладчика, может составлять от 15% до 40%. Четвертая сложность в том, что ассортимент халяльной продукции существенно ограничен — за исключением мясных продуктов.

Тему продолжил по видеосвязи представитель органов сертификации из Турции. Эксперт также отметил стремительный рост мировой индустрии халяль. По его словам, также динамично меняются и стандарты, причем не только в области продовольствия, но и в сфере туризма, логистики, фармацевтики, домашних животных.

— Знания играют важную роль в формировании культуры, способствующей развитию науки и инноваций халяльной индустрии. В этой связи внедрение единых стандартов халяль среди товаропроизводителей в Татарстане крайне важно по нескольким причинам. Принятие единых стандартов обеспечит последовательность, надежность и качество всех халяльных продуктов. Приводя их в соответствие, производители Татарстана смогут удовлетворять растущий мировой спрос на халяльную продукцию, — подчеркнул зарубежный эксперт.

Третья — дороговизна выпускаемой халяльной продукции в сравнении с нехаляльными аналогами, пояснила докладчик. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Экспорт халяльной продукции Татарстана вырос до $11,5 млн

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов рассказал о продвижении халяльной продукции Татарстана на эскпорт. По его словам, проводится большая системная работа с органами сертификации, которые имеют международную аккредитацию. Согласно заданию, республика в течение этого года должна экспортировать сельхозпродукцию на $457 млн. План выполнен на 87% — это почти $400 миллионов.

— Большая работа проделана, коллеги, но до конца года остается совсем мало времени. Поэтому нам необходимо еще порядка $50 млн отгрузить на экспорт продукции. Сюда же входит и продукция по стандарту халяль, — сообщил замглавы Минсельхоза РТ.

Еще в 2020 году у республики были скромные результаты экспортной деятельности, но за прошедшее время показатели выросли в 3 раза. Сегодня в Татарстане 258 экспортеров, которые отправляют свои товары в 52 страны мира. При этом выросли и поставки за рубеж халяльной продукции.

«Нам необходимо еще порядка $50 млн отгрузить на экспорт продукции. Сюда же входит и продукция по стандарту халяль», — сообщил замглавы Минсельхоза РТ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В этом году мы реализовали продукции на 550 000 тонн — это огромная цифра по экспорту халяльных продуктов, — сообщил Рустем Гайнуллов. — По итогам прошлого года мы увеличили экспорт халяльной продукции до $11,5 млн, притом что в 2020 году эта цифра составляла всего лишь $300 тысяч.

В республике около 150 компаний, которые работают по стандартам халяль, из них около 20 экспортируют свои товары. Для того чтобы и остальные могли поставлять свою продукцию за рубеж, им предстоит пройти сложную процедуру международной аккредитации. В планах вывести татарстанский бизнес на динамично развивающиеся рынки Индонезии и Малайзии.

— Эти рынки мы должны захватить, охватить и вытеснить недружественные страны — наша задача такая. Мы в прошлом году посетили Индонезию и Малайзию. В этом году Малайзию посетили еще раз, у нас с самого верха выстроены дружеские отношения, с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности этой страны, он наш большой друг, поддерживает во всех начинаниях, — заметил замминистра.

«Мер много, а дел мало»

Отдаленное расстояние между нашими странами создает свои сложности для вхождения на эти рынки. Большая проблема заключается в логистике, продолжил он. Поэтому экспорт целесообразен только для продукции с высокой маржинальностью. Подробно Рустем Гайнуллов остановился на большом блоке мер поддержки татарстанских экспортеров.

В республике около 150 компаний, которые работают по стандартам халяль, из них около 20 экспортируют свои товары. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выслушав еще нескольких докладчиков по теме развития халяльной индустрии в Татарстане, председатель ТПП РТ Шамиль Агеев заметил:

— Надо посмотреть, на что обратить внимание, как сдвинуть дело с мертвой точки. У нас все есть, есть планы с Малайзией, а сдвигов нет. Нам хотелось бы понять, в чем все-таки причина. Какие меры не срабатывают. Еще раз — мер принимается много, а дел мало. Я хотел бы, чтобы обсуждение шло в критическом плане, с учетом реальных предложений. Так послушать — все хорошо, меры есть, планы есть, а сдвигов нет. Топчемся на месте — прямо скажу.

Завершая выступление, он призвал коллег выдвигать конкретные предложения для решения проблем в отрасли. «Вы себя спросите, какие меры нам надо принять. Министерство сельского хозяйства очень многое делает — вопросов нет, но отдачи пока у нас в отрасли мало. Мы бы хотели, чтобы вы на это дело обратили внимание и не какие-то общие призывы, отчеты составили, а предложили, какие меры нам нужны, что нам нужно от Российской Федерации, от нашего правительства», — заключил спикер.

1 / 24 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов