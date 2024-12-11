«Камбэки — часть игровой системы «Ак Барса» Гатиятулина, а Семенов — главная звезда»

Интервью с известным хоккейным комментатором Александром Норденом

Фото: Динар Фатыхов

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) наступила недельная пауза на матчи сборных. Итоги первой части сезона для казанского «Ак Барса» в разговоре с «Реальным временем» подвел известный хоккейный комментатор Александр Норден.

«Ак Барс» Гатиятулина — это что-то свежее»

— Александр Петрович, как оцените первую часть сезона «Ак Барса»?

— Прошедший отрезок сезона я оценю положительно. У команды есть игра, есть характер. Вот эти камбэки, как было с «Витязем» (победили 5:3, отыгравшись с 0:3, — прим. ред.), — часть игровой системы. Камбэки делают и «Барс», и «Ирбис», у ребят есть стимулы для роста. Самый главный показатель — аншлаги на большинстве матчей команды. Билетов нет! Знакомые засобирались на матч с «Салаватом Юлаевым», а билетов вообще нет. Ладно на «Салават», на игру с «Амуром» больше 8 тысяч пришло! В личной беседе с Гатиятулиным я ему так и сказал: «Анвар Рафаилович, аншлагов на матчах с «Амуром» в Казани никогда до вас не было». Значит, двигаются в правильном направлении. Хотя по игре есть, конечно, претензии, ничто не совершенно.

— Что скажете про обновление «Ак Барса» с приходом Анвара Гатиятулина на пост главного тренера команды?

— «Ак Барс» Гатиятулина — это что-то свежее. После неудачной концовки прошлого сезона все ждали обновления. Мне приятно, что это обновление пошло не по старой линии подписания в команду звезд, а с привлечением своих ребят, уже окрепших в клубной системе в МХЛ и ВХЛ. Многие из них прошли проверку боем в Альметьевске, где стали чемпионами Кубка Петрова. То, что пришел тренер, которому было интересно наблюдать за нашими воспитанниками непосредственно на матчах в Альметьевске, — большой плюс.

Александр Норден — справа. Егор Данилов / realnoevremya.ru

— Не слишком ли опрометчиво давать шанс одновременно стольким хоккеистам клубной системы?

— Ребятам дали хороший шанс закрепиться в основной команде, и молодые хоккеисты этим пользуются. Мне очень нравится, как играют Жулин, Комков, Бровкин. Пора было уже подхватывать эту тенденцию. В прошлом сезоне Разин с «Металлургом» показали, что лучшие игроки младших команд клубной системы могут выигрывать Кубок Гагарина. Это нормальный путь, когда существует сочетание опытных, как Яшкин или Яруллин, с молодыми.

— Что бы вы отметили из существующих проблем?

— Во-первых, конечно, неспокойно за вратарскую линию. В плей-офф все-таки надо идти с железным первым номером. В карьере Билялова были прекрасные сезоны, но сейчас нет уверенности в его действиях. Мифтахов в отдельных матчах хорош, но нет стабильности. Вот недавно они вынуждены были поехать без двух основных вратарей, поставили Носова, и он растерялся, поставили Арефьева — сыграл блестяще. Но это все отдельные всплески. Я вспоминаю Веханена, Нильсона — очень надежных зарубежных товарищей. И я не намекаю на то, что обязательно надо легионера подписывать. Уважительно отношусь и к Тимуру, и к Амиру, но я немножко боюсь за вратарскую линию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оборона, дисциплина, стабильность

— Какую позицию еще надо бы укрепить?

— До дедлайна всего две недели осталось. Я надеюсь, они смогут справиться своими силами, но все-таки мне вот тревожно по защите. «Ак Барс» очень часто проигрывает борьбу на своем пятачке, нам забивают плохие голы с точки зрения надежности обороны. Я что-то вспоминаю сегодня только легионеров, но тот же Охтамаа был великолепен в свое время. Он в 2018 году просто выжигал все вокруг себя. И Гарипов стал лучшим вратарем не только потому, что он такой звездный, а потому, что у него еще была такая стена, за которой он чувствовал себя очень уверенно. И если бы сейчас так действовали, то Билялов и Мифтахов стали бы лучшими в лиге, но уверенности пока нет. Есть отдельные достижения, например молодец Лямкин, который здорово прибавил. Но иногда смотришь голы, и становится обидно. Те же нападающие порой недорабатывают сзади, пропускаем то, что непозволительно пропускать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Гатиятулин постоянно говорит о дисциплине.

— Да, многовато ненужных удалений. А в плей-офф это все будет цениться. Еще по реализации большинства. Есть отдельные игры замечательные, как с тем же «Витязем». Но в целом отлаженной системы игры в большинстве, когда шайба ходила бы быстрее, чем успевает защита, пока нет. У нас от матча к матчу по-разному может пойти, и есть вроде спецбригады, они хорошо играют, но не все отлажено. В целом, может быть, вратарская линия немного проседает, но в плане усиления извне — не уверен. Усилить надо игру в обороне и розыгрыш большинства, подкрепить игровую дисциплину.

— Команде не хватает стабильности.

— Трудно ждать стабильности, потому что молодые только привыкают к тому, чтобы тащить команду на себе. В принципе, стабильности нет ни у кого. Посмотри на топ-клубы: кроме «Локомотива» и «Трактора», там никого нет. Видим, как «шарахаются» СКА, «Динамо», ЦСКА. Я сейчас часто смотрю матчи НХЛ, так вот там, честно говоря, тоже команды нестабильные. Поэтому нечего стабильности ждать. Должен быть характер, игровая дисциплина и игра спецбригад.

Семенов — главная звезда «Ак Барса»

— Валиуллин на днях говорил, что в клубе ищут праворукого центра, то же повторил Гатиятулин.

— А кто у нас центры в первых звеньях? Семенов и Сафонов. По Семенову вообще нет вопросов, это главная звезда клуба, однозначно. Это гениальный игрок. Семенов и Сафонов — сильные центры.

— Сафонова в СКА сватают.

— Сафонов, как и Галимов, здорово прибавил в этом сезоне. Я ужаснулся, когда услышал про обмен в СКА на Воробьева. Боже упаси, да нельзя этого делать! Надеюсь, что этого не будет. У него есть характер, умеет продавливать соперника. Сафонов в этом сезоне — как из тех времен, когда вместе с Воронковым они бились в плей-офф. А сейчас и без Воронкова зажигает отлично, хотя Дима бы не помешал команде. Но, наверное, есть какие-то соображения у менеджеров и тренерского штаба, они все видят. Ищут ведь хорошего центрального нападающего. А кому мешал хороший центр? Всем он нужен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Что насчет двух других звеньев «Ак Барса»?

— Слово «недорабатывают», конечно, будет неправильное, но чего-то им не хватает. На днях четвертое звено выходило против первого «салаватовского». Не так уж и плохо они сыграли, только легионеры «Салавата» все равно сделали результат. По работоспособности, по отдаче ни к Кателевскому, ни — особенно — к Дыняку вообще никаких претензий нет. И мы ведь не знаем, какие там конкретные функции ставятся. Вряд ли функции в плане результативности. Если брать третье звено, я их называю «триКо»: Комков — Коршков — Кошелев, Комков неплохо вписался в основу, Коршкова уже обменять хотят. Непонятно, что тут решат. У нас была блестящая связка Семенов — Кошелев, иногда она периодически выстреливает, но Кирилл уже занят в первой тройке.

— С «Салаватом» эта связка расчертила пару красивых комбинаций, но забить не смогли.

— Семенова бы клонировать, сделать три-четыре Семеновых — и будет «Ак Барс» без слабых мест в нападении. Красота!

— У Семенова лучший сезон в карьере.

— Я даже так скажу: судя по всем проблемам «Авангарда» в последние годы, «Ак Барс» забрал у них лучшего игрока. И вот «Авангард» барахтается, постоянно меняет игроков, а Семенов развивается дальше. С Семеновым менеджмент сработал просто шикарно. Сравнил бы эту сделку с подписанием Леши Морозова в свое время.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А что делать с Петаном, которого подвинул Семенов с позиции центра?

— Поэтому рано делать пока прогнозы, тренерам надо понять, в каких сочетаниях выступать. С травмой Петана в первое звено передвинули Семенова, а он туда как железный вписался, будто всю жизнь там играл. Петан должен полностью восстановиться, потом игра у него пойдет, как раньше. Хотя результат он дает и сейчас, почти в каждом матче очки набирает, голы забивает. Мне кажется, тут еще пазл полностью не сложился, кто с кем будет играть. Поэтому в этом плане, наверное, хороший центрфорвард действительно не помешает.

— Чтобы еще потасовать состав?

— Да, такого центрфорварда с опытом, чтобы под плей-офф наиграть.

— После победы над Казанью «Салават Юлаев» стали называть претендентом на Кубок Гагарина. Как оцениваете их шансы на трофей?

— Я вообще очень давно симпатизирую «Салавату», со времен Быкова — Захаркина. Мне нравится их хоккей, веселый, позитивный. Но им не хватает стабильности состава. Хотя есть отличные лидеры, прекрасные иностранцы, классный вратарь. А потом, у них тренер Козлов — у него нет значимых побед. У того же Никитина из «Локомотива» опыта больше, есть титулы, а это может сказаться в плей-офф.

— А кто главный фаворит чемпионата?

— Я сейчас не сказал бы, кто претендент. Кто мог считать «Магнитку» фаворитом в том году?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А по поводу претендентов с Востока — можете выделить кого-то?

— «Трактор» очень, конечно, прибавил. В принципе, одни и те же все фавориты. «Автомобилист» — хороший тренер, хорошая команда, уже почувствовали, как побеждать надо, и прочее. «Авангард» назову «темной лошадкой» в плей-офф, но то, что там происходит, похоже на клоунаду.

— А если точнее?

— Недавно убрали Курьянова, отвечавшего в том числе за большинство. А команда по реализации большинства идет на втором месте во всей лиге.

— Результат в турнирной таблице важнее все-таки.

— Глупости! Это все равно что обменивать вратаря, потому что нападение не забивает. Вот поэтому такая клоунада в «Авангарде» и происходит сейчас.

— В Западной конференции кого выделите?

— Ну пора «Локомотиву» выигрывать титул. Чего уж столько лет без Кубка Гагарина? Честно говоря, кроме «Локомотива», на Западе и выделить некого, может, кто и выстрелит, конечно.