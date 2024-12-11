Айрат Фаррахов — о новом распределении штрафов ГИБДД из регионов: «Меня больше волнует, куда пойдут эти 25%?»

Минфин России хочет обязать субъекты отдавать часть суммы от штрафов за нарушение ПДД в бюджет страны

Фото: Михаил Захаров

Регионы России могут потерять 25% доходов от штрафов ГИБДД. Минфин страны, на фоне повышения суммы взысканий с водителей, предложил перенаправлять часть средств в Москву для пополнения федерального бюджета. «Знаете, и раньше не все 100% денег поступали в региональные бюджеты», — заявил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.Как на такие изменения отреагируют субъекты, на что пойдут эти суммы и станет ли это обременением водителей — разбиралось «Реальное время».

«Регионам и так живется непросто»

Обсуждение повышения штрафов за нарушение ПДД вызвало вопрос о распределении доходов от них между региональными и федеральным бюджетами. Минфин России предложил снизить долю регионов с 100% до 75%, направив оставшиеся 25% в федеральный бюджет. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс одобрены 9 декабря на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, подтвердил источник РБК в кабмине.

— Штрафы ГИБДД сейчас идут в региональные бюджеты, а регионам и так живется непросто. Получается, что вся финансовая пирамида перевернута: все уходит в центр — налоги на прибыль, НДС и так далее. Если еще и часть штрафов заберут, то это должно компенсироваться — либо трансферами, либо другими мерами поддержки. Но трансферы часто предоставляются в виде займов, которые регионам все равно придется возвращать, — сообщил «Реальному времени» юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. Й

Юрист считает необходимым изменить систему налогообложения, оставив основную часть налоговых поступлений в муниципальных бюджетах. По его мнению, сейчас муниципалитеты испытывают острую нехватку средств на ремонт дорог, освещение и другие насущные нужды из-за большого оттока средств в федеральный бюджет.

— Знаете, и раньше не все 100% денег поступали в региональные бюджеты. Ведь штрафы бывают разные: за нарушение ПДД, парковки, грузоперевозки. Так что утверждение о стопроцентном поступлении в регионы — не совсем верно. И нынешняя инициатива — не закрепленное правило. 75% — регионам, 25% — федеральному бюджету. Меня больше всего волнует, куда пойдут эти 25%? Раньше региональные деньги от штрафов шли в основном в дорожные фонды — все, что снижает аварийность. Пока я не знаю, как федеральный бюджет распорядится этими 25%, а хотелось бы получить ясность. Хотя, думаю, снижение поступлений в регионы номинально не будет заметно, ведь штрафы с нового года проиндексируют и вырастут, — сообщил «Реальному времени» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Напомним, в 2023 году регионы России получили более 119 млрд рублей от штрафов за нарушение ПДД. Хотя Москва (22,7 млрд рублей), Московская область (14,5 млрд) и Санкт-Петербург (6,5 млрд) возглавили этот рейтинг, Татарстан занял четвертое место с 3,7 млрд. За ним следуют Свердловская область (3,6 млрд) и Башкортостан (3,3 млрд).

Платить будут больше

Помимо этого, правительство планирует существенное повышение штрафов ГИБДД в среднем на 50%. По данным «Коммерсанта», наиболее заметным для водителей станет увеличение штрафа за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 до 750 рублей, так как это наиболее распространенное нарушение.

— Я представляю Федерацию автовладельцев России (ФАР), и наша главная задача — снижение расходов на содержание автомобиля. Поэтому повышение штрафов идет вразрез с нашими принципами, — заметил Копвиллем.

Депутат Фаррахов, наоборот, выступает за поиск дополнительных мер призыва к ответственности водителей:

— Штрафы — это не способ пополнения бюджета, а мера, призванная снизить нарушения ПДД. А вот тут проблема. Штрафов все больше, сумма огромная, а количество погибших на дорогах не уменьшается — значительно выше, чем в развитых странах. Это говорит о двух вещах: люди игнорируют правила, и, похоже, сами штрафы неэффективны в качестве профилактики. Нужно искать другие методы, чтобы снизить число нарушений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, предлагается сократить скидку за оперативную оплату штрафа с 50% до 25%.

— Посмотрите на штраф за превышение скорости: раньше был 500 рублей, теперь предлагают 750. Даже с 25%-ной скидкой, это будет 562 рубля. То есть штраф все равно увеличивается. Если раньше скидка составляла 250 рублей (50% от 500), то теперь она будет всего 187,5 рубля (25% от 750). Получается, что штраф фактически вырос на 250 рублей, несмотря на скидку, — подытожил юрист.

Также «Ведомости» сообщают о планах увеличить штрафы за непристегнутые ремни безопасности (с 1000 до 1500 рублей) и за вождение в нетрезвом виде или передачу управления без документов (с 30 тыс. до 45 тыс. рублей).