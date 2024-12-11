«Впечатлила масштабность»: для будущих химиков-технологов состоялась первая экскурсия на КГПТО

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Студенты КНИТУ своими глазами увидели «жемчужину» мировой нефтепереработки. Будущие химики-технологи посетили Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, входящий в состав АО «ТАИФ-НК». Именно здесь, благодаря разработке и внедрению собственных технологических и технических изобретений, показатель выхода светлых нефтепродуктов по отдельным месяцам достигает 93%. Во время экскурсии студенты посетили центральную операторную, производство серы, заводскую лабораторию. Студентов интересовало буквально все: условия и оплата труда, перспективы карьерного роста и не только.

«Не нужно бояться производства»

КГПТО распахнул двери для студентов третьего курса КНИТУ. Молодым людям выпала честь первыми в составе экскурсии ознакомиться с уникальными производственными цехами. С первых минут встреча переросла в дружеское общение. Как оказалось, выступавший в роли экскурсовода начальник ПТО Рамзил Минигулов сам является выпускником КНИТУ. На предприятие он устроился после окончания вуза, в 2015 году. За несколько лет вырос с оператора четвертого разряда до руководителя отдела.

КГПТО распахнул двери для студентов третьего курса КНИТУ. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— У нас работает много молодых специалистов. После института не нужно бояться производства. Надо пробовать себя. Я окончил университет по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Сначала работал оператором на заводе Бензинов, через два года перешел диспетчером на КГПТО. Сейчас являюсь начальником производственно-технического отдела, — с улыбкой сказал он, сразу расположив к себе студентов.



Во время экскурсии студенты ознакомились с общей технологической схемой процесса TAIFCOMBI. По словам Рамзила Минигулова, доля извлечения светлых нефтепродуктов из каждой тонны нефти, причем не лучшего качества, превышает 90%. Сердцем КГПТО является установка гидрокрекинга тяжелых остатков. Основное ее отличие от стандартного крекинга — наличие отдельных реакторных блоков, работающих с суспендированным слоем угольной добавки, что позволяет удалить тяжелые металлы из гудрона, служащего основным сырьем для установки. Добавка адсорбирует все металлы и вещества, которые могут негативно повлиять на качество конечного продукта.

Во время экскурсии студенты ознакомились с общей технологической схемой процесса TAIFCOMBI. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Здесь худшее сырье превращается в чистую, глубоко обессеренную, и востребованную продукцию. Чтобы из «отходов» сделать «конфетку», необходимо создать «сумасшедшее» давление водорода до 200 атмосфер. То есть процесс происходит в среде водорода при высоких температурах до 460 градусов. Это и делает производство уникальным, — добавил начальник ПТО.



Как проходит технологический процесс, студенты смогли понаблюдать в центральной операторной. Ее площадь — более тысячи квадратных метров. В здание поступают 20 тысяч входных сигналов АСУ ТП.



— Здесь регулируются параметры технологического режима. В операторной сидят начальники смен и операторы. На каждом рабочем столе — компьютер, на стенах — экраны с видеокамерами, установленными на критических узлах. Несмотря на то, что каждые два часа оператор осматривает установку, параллельно присутствующие контролируют происходящее по мониторам, — уточнил Рамзил Минигулов.

За тем, как проходит технологический процесс, студенты смогли понаблюдать в центральной операторной. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Какой график работы? Какая заработная плата? Можно ли устроиться оператором технологических установок после окончания университета или сначала необходимо получить рабочую профессию? Как попасть сюда на практику? — тут же спрашивали студенты.



Руководитель группы технического обучения Антон Тухватуллин подробно ответил на все вопросы, добавив, что предприятие заинтересовано в трудоустройстве перспективных студентов. После получения диплома можно обратиться в отдел кадров для уточнения наличия вакансий.



— Вы приходите к нам на практику, вливайтесь в коллектив. Трудоустройство, конечно, возможно. Будем рады видеть вас на наших производствах. Лучших выпускников возьмем на КГПТО, — пообещал он.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Следующей точкой маршрута стало производство серы. Мощность установки составляет 130 тысяч тонн в год. В основу получения элементарной серы заложен процесс немецкого химика Карла Клауса. Гранулированную серу студенты смогли потрогать, а как происходит контроль качества входящего сырья и готовой продукции — увидели в заводской лаборатории.



В течение месяца сюда поступает более 7 тыс. проб и образцов, проводятся свыше 20 тыс. испытаний и анализов. Исследуется все: сырье, нефтепродукты, пар, газ, вода, растворы аминов и другие.



— В лаборатории мы проводим испытания дизельного топлива, сырьевых потоков, угольных добавок. Перечень очень большой. У нас все уникальное. Вы видели ICP-спектрометры, хроматографы, различные приборы и оборудование. Лаборанты, как правило, у нас универсалы по всем направлениям, — уточнила начальник лаборатории Елена Демидова.

Как происходит контроль качества входящего сырья и готовой продукции, увидели в заводской лаборатории. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Доцент кафедры «Технологии основного органического и нефтехимического синтеза» института Нефтехимии и нанотехнологий Роза Тагашева обратила внимание на современное оснащение лаборатории, а также высокий уровень профессионального мастерства лаборантов.



— Для меня было новостью, например, сегодня узнать, что для устройства даже на должность стартового лаборанта, кроме высшего образования, диплома бакалавра, который мы выдаем по итогу обучения, еще требуется рабочая специальность. Это диплом лаборанта СПО. Но у нас такая возможность есть, все наши студенты могут во время обучения в бакалавриате получить рабочую специальность. Мальчики у нас получают корочки оператора, причем с подтверждением, с допуском Ростехнадзора, а девочки — лаборанта. Сегодня те ребята, кто еще не получил рабочие специальности, поняли, что пока у них есть полтора года до завершения обучения, все-таки должны получить рабочую специальность, чтобы потом трудоустроиться, — сказала она.



«Все красиво, аккуратно, приятно глазу»



Знакомство с предприятием продолжилось в здании заводоуправления. В актовом зале студентам показали презентационный ролик о деятельности компании, представили образцы сырья и виды товарной продукции.



Для Леры Ерохиной, впрочем, как и для ее однокурсников, это первая в жизни экскурсия на крупное промышленное предприятие. Сама она родом из Иркутской области, маленького города Саянска. Признается, что мечтала учиться в Казани.

Для Леры Ерохиной, впрочем, как и для ее однокурсников, это первая в жизни экскурсия на крупное промышленное предприятие. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— В КНИТУ мощное образование. С химией у меня любовь с детства. Мне было интересно смотреть на все эти яркие реакции, — поделилась своими воспоминаниями Лера и добавила: — Экскурсия сегодня впечатлила. Завод в очень хорошем состоянии. Все красиво, аккуратно, приятно глазу. Понравились экскурсоводы, сразу видно: высококвалифицированные специалисты здесь работают.



Студент КНИТУ Айрат Салимов рассказал, что до этого дня практически ничего не знал о нефтеперерабатывающем предприятии. Был приятно удивлен, что все руководство компании начинало свой карьерный путь с низов — с операторов технологических установок.

Студент КНИТУ Айрат Салимов был удивлен, что все руководство компании начинало свой карьерный путь с низов — с операторов технологических установок. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Впечатлила масштабность. Запомнилась центральная операторная. Интересно было наблюдать за происходящим. Захотелось сесть, разобраться в этом всем. У нас сейчас третий курс. Знания не такие глубокие по техсхемам. Но все равно хотелось сесть, посмотреть, разобраться. Конечно, понажимали бы на кнопочки, но это уж перебор, а так... В принципе, такое желание было, — сказал он.

Софья Фролкова до этой экскурсии нефтеперерабатывающее предприятие видела только на страницах учебников. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Софья Фролкова из Барнаула рассказала, что до этой экскурсии нефтеперерабатывающее предприятие видела только на страницах учебников. «Мне было интересно посмотреть производство вживую, как оно работает, как выглядит не на картинке, а в реальности. Понравилась центральная операторная. Я представляла эту работу по-другому, обратила внимание на то, сколько расположено мониторов. У лаборантов тоже нелегкая работа, но более комфортные условия труда», — отметила Софья.

Знакомство с предприятием продолжилось в здании заводоуправления. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Как отметили организаторы и участники экскурсии, день открытых дверей превзошел все ожидания. Немного уставшие, но довольные студенты вернулись в Казань, чтобы рассказать своим однокурсникам о «жемчужине» мировой нефтепереработки, современном и уникальном нижнекамском производстве. И, возможно, через несколько лет вернуться сюда в качестве молодых специалистов.