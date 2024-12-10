Фарид Мухаметшин — чиновникам: «Нам надо повысить действенность в работе»

На заседании республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» обсудили, как усовершенствовать поддержку участников СВО в республике

Фото: Динар Фатыхов

«Возможно, нужны будут решения на законодательном уровне по обеспечению слуховыми аппаратами наших ветеранов военных действий на льготной основе», — заявил сегодня в ходе расширенного заседания высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яна гасыр» первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев. Участники встречи обсудили, какие меры поддержки предоставляются участникам СВО сегодня и как можно усовершенствовать этот механизм. Кроме того, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин высказался об упразднении власти в сельских поселениях и раскритиковал несколько районов Татарстана за безынициативность. Подробнее — в материале «Реального времени».

Во главу угла выходят проблемы поражения органов слуха у участников СВО

В Татарстане за 11 месяцев 2024 года ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) была установлена 3 726 ветеранам боевых действий, 253 инвалидам боевых действий и более 3 тыс. членам их семей. Такие цифры озвучил и. о. управляющего Социального фонда России по РТ Ирек Хабибуллин. Обеспечены или находятся на обеспечении техническими средствами реабилитации 384 участника СВО.

— В соответствии с приказом Фонда социального страхования с января 2024 года проводится пилотный проект обеспечения инвалидов-участников СВО техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями с использованием электронных сертификатов в беззаявительном порядке, — добавил спикер.

Гражданам льготных категорий, которые сохранили набор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, фонд предоставляет соответствующие путевки. На 1 декабря 2024 года за этим обратились 70 участников СВО и 118 членов их семей, сообщил Хабибуллин.

В Татарстане за 11 месяцев 2024 года ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) была установлена 3 726 ветеранам боевых действий, заявил Ирек Хабибуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, забота о здоровье участников военных действий и членов их семей возведена в абсолютный приоритет для каждого медицинского работника.

— Всего за период проведения СВО гражданским здравоохранением обеспечена помощь 16 625 ее участникам. Также 2 432 бойцам и членам их семей оказана медицинская реабилитация. В ходе нашей работы возникает потребность во взаимодействии с коллегами из службы медико-социальной экспертизы. 384 человека были направлены на уточнение степени потери трудоспособности. Из них 373 получили инвалидность, а 11 продолжили активную деятельность без этого статуса, — рассказал он.

Спикер добавил: во главу угла сегодня выходят проблемы поражения органов слуха у участников СВО. По наблюдениям специалистов, многие бойцы в той или иной степени теряют способность полноценно слышать. Как считает Абашев, эта проблема после массовой демобилизации может стать злободневной.

По словам Альмира Абашева, забота о здоровье участников СВО и членов их семей возведена в абсолютный приоритет для каждого медицинского работника. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В дальнейшем, возможно, нужны будут какие-то взаимодействия и решения на законодательном уровне по обеспечению слуховыми аппаратами наших ветеранов военных действий на льготной основе, — подчеркнул замминистра здравоохранения.



Льготы и поддержку участникам СВО в Татарстане наиболее активно оказывают Казань, а также Альметьевский, Менделеевский, Нурлатский районы, сообщил первый заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик. Он добавил, что в республике бойцы и их близкие имеют право на бесплатную юридическую помощь.

— Всего в течение прошлого года правовая помощь была оказана 286 участникам СВО и членам семей, а за десять месяцев текущего года — 578, — заявил спикер.



«Хотя бы на несколько часов допускать участников СВО на беседы со школьниками»

По мнению руководителя депутатской группы «ТНВ» в Госсовете Татарстана Артура Абдульзянова, в регионе необходимо развивать системную работу по патриотическому воспитанию детей: «[Надо] хотя бы на несколько часов допускать участников СВО на беседы со школьниками о защите Отечества. Ведь это будущие призывники».



Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин в ходе заседания сетовал, что власти не доводят до населения информацию о существующих льготах. «Мы планируем, что в каждом муниципальном районе, городе проведут [встречу], подобную сегодняшнему заседанию. Не стесняйтесь, записывайте [озвученные меры поддержки]», — обратился он к присутствующим. Спикер добавил: есть случаи, когда к обращениям граждан относятся безразлично. Уличенные в невнимательном отношении министерства и ведомства Мухаметшин не назвал, но заявил, что перечень «достаточно большой».

Фарид Мухаметшин в ходе заседания сетовал, что власти не доводят до населения информацию о существующих льготах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Абдульзянов также предложил подготовить агитационные материалы, плакаты о существующих льготах для распространения в сельских поселениях. «И на сайтах муниципальных образований сделать отдельную страничку, где родственники [бойцов], их жены, вернувшиеся участники СВО могли бы посмотреть, какие меры поддержки есть», — добавил руководитель депутатской группы «ТНВ».



«Этот институт — самый низовой, самый близкий к людям — должен работать»

На заседании не оставили без внимания законопроект об упразднении власти в сельских поселениях, принятый в первом чтении. Татарстан выступил категорически против, получив поддержку общественности и самих сельских жителей, заявил Мухаметшин. По его словам, сельсоветы, куда «деревенский житель, как правило, пожилой, может обратиться с какой-то просьбой, предложением, душевной болью», необходимы.

— Ликвидировать этот институт депутатской власти мы считаем несправедливым. Я встретился и с [председателем Госдумы Вячеславом] Володиным, и с аппаратом президента России. Не знаю, чем вся эта бодяга закончится, но я считаю, что этот институт — самый низовой, самый близкий к людям — должен работать, — сказал председатель Госсовета Татарстана.



Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Председатель исполкома РОД «ТНВ» Алсу Тарханова рассказала об итогах работы движения в 2024 году. Она велась по целому ряду направлений. В их числе — участие в политической и общественной жизни республики, патриотическое воспитание, молодежная политика, развитие межкультурной коммуникации, добровольчество, пропаганда здорового образа жизни.

— Но не в каждом районе по отчетам 2024 года была представлена вся эта палитра. К сожалению, некоторые председатели советов проявили в этом году пассивность. Коллегам необходимо активизировать работу, — сообщила она.

В число «проштрафившихся» вошли Агрызский, Алексеевский, Альметьевский, Бугульминский, Менделеевский и Тетюшский районы республики.

Председатель исполкома РОД «ТНВ» Алсу Тарханова рассказала об итогах работы движения в 2024 году. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нам надо повысить действенность в работе. Об умных делах, реальных делах говорим на заседаниях в Казани, с вами встречаемся. Огромная просьба довести дело до логического конца, — отреагировал Мухаметшин.

Он подчеркнул: в работе важно руководствоваться принципом «кто, если не я».

— Вернулся в свой район, тебе умные вещи говорили. [Подумай:] «Дай-ка я соберу свой актив, след о себе оставлю на память жителям, инициировав добрые дела». Не ждите манны с неба, — обратился он к присутствовавшим.

Председатель Госсовета подчеркнул: другой жизни нет, работать надо сейчас. «Хотя бы из уважения ко мне волейболом бы немножко занялись. Я президент Федерации волейбола», — отметил он и призвал районы работать активнее, а общественное движение «ТНВ» — усиливать контроль.



1 / 24 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов