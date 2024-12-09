Казань опережает Москву по броням в отелях на новогодние каникулы, но недотягивает до прошлого уровня

На данный момент загруженность гостиниц в новогоднюю ночь составляет 70%

Фото: Мария Зверева

Отели Казани демонстрируют большую востребованность, чем московские места размещения: доля забронированных номеров с 31 декабря по 2 января на данный момент составляет 70% против 60%. Однако, как «Реальному времени» рассказала исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина, столица республики отстает от собственных прошлогодних показателей. Тогда туристы начали бронировать отели на праздничные выходные еще в сентябре, и к аналогичному периоду этого года местные гостиницы уже достигали большей заполняемости. Подробнее о ситуации в отельном секторе — в материале издания.

Сужение горизонта планирования

Доля номеров в казанских отелях, которые на данный момент забронированы на период с 31 декабря по 2 января, не превышает 70%, рассказала «Реальному времени» исполнительный директор Ассоциации отелей города и Татарстана Александра Юшутина. Самая большая загруженность ожидается 3—4 января — забронировано около 80% гостиниц. После цифры начинают плавно снижаться, достигая 25% на 8 января.



— Многие отмечают, что в прошлом году брони на Новый год видели еще в сентябре. В этом году, к сожалению, такого нет. Люди начали бронировать поздно. Но стоит отметить, что цифры меняются очень быстро, — добавила Юшутина.

Она предположила, что количество броней увеличится ближе к самим праздникам. Тенденция с большей вероятностью связана с сужением горизонта планирования туристов:

— Были сообщения о вспышках ОРВИ и пневмонии. Может быть, кто-то не спешит бронировать номер, понимая, что может заболеть и отменить поездку. Мы ждем повышения количества броней ближе к датам праздника.

Роль играет и популярность посуточной сдачи квартир. Регламента для контроля этого сектора нет, поэтому официальные данные о количестве забронированных апартаментов отсутствуют. Однако Юшутина заявила, что «посуточная аренда забирает достаточно большой процент брони отелей».

Казань опережает Москву

Несмотря на более позднее бронирование отелей в Казани, город опережает по актуальным показателям Москву — в столице на данный момент загруженность номеров на 31 декабря — 2 января составляет 60%, а на 3—4 января — 65—70%. Юшутина также связала это с «невидимым» рынком посуточной аренды квартир.

— Что касается планов, в некоторых отелях [Казани] загрузка может достигнуть и 100%. Особенно в гостиницах в центре с новогодней программой или групповыми заездами. В среднем, я думаю, загрузка составит 85—90%. Это хороший результат, потому 100-процентная загрузка вызывает сложности. Во-первых, это тяжелее для отелей. Во-вторых, случаются форс-мажоры, и иногда необходимо переселить гостя. Естественно, при полной загрузке такое не получится осуществить, — рассказала она.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для сравнения, в прошлом году загрузка казанских отелей с 30 декабря по 2 января достигла 81%. С 3 по 5 января было занято 86% номерного фонда, а с 6 по 8 января — 51%.

— Если запланированная нагрузка не оправдается, возможно некоторое снижение прибыли. Кроме того, с 1 января у нас еще и вводится туристический налог. Отельеры этим достаточно озадачены. Мы надеемся, что все-таки брони пойдут. Иногда так бывает: позднее зажигание и большое количество бронирований в один момент. Возможно, кто-то чуть позже начнет планировать свой отдых, — выразила надежду спикер.

При этом отели готовы и к большому наплыву гостей, заверила Юшутина.

Казань в топе по стоимости посуточной аренды жилья

К слову о посуточной аренде, Казань вошла в топ-5 городов России по стоимости апартаментов на сутки в новогодние праздники. Средняя цена составляет 6,2 тыс. рублей, сообщает ТАСС. Так, косвенно можно судить о популярности подобного размещения в городе.

Самая дорогая новогодняя аренда отмечается на горнолыжном курорте Шерегеш, где средняя стоимость суток в квартире составляет 14,6 тыс. рублей. Следом идут Нижний Новгород (7,3 тыс. рублей), Москва (6,8 тыс. рублей). Казань заняла 4-е место, опередив Сочи (6,1 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (5,7 тыс. рублей).

— Средняя стоимость аренды жилья в целом по России на эти праздники составляет 6 500 рублей. За год цены выросли на 10%. Рейтинг городов с самой недорогой арендой жилья на новогодних каникулах возглавили Дербент, Уфа и Иркутск, — рассказал собеседник издания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В среднем туристы тратят на аренду 24 тыс. рублей. За год их траты увеличились на 17%. Самые популярные даты для бронирований — 29—31 декабря и 2—3 января. Средняя продолжительность аренды составляет четыре дня.

