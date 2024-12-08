Заколдованная Уфа, молчание второго звена и дубль Ливо: чего не хватило «Ак Барсу» в матче с «Салаватом»

Казанцы не побеждают в Уфе более двух лет

Уфа остается неприступной крепостью для «Ак Барса» с осени 2022 года. Казанская команда вновь не смогла прервать неприятную для себя серию поражений в гостевых матчах с «Салаватом Юлаевым». На этот раз команда Анвара Гатиятулина проиграла в овертайме со счетом 2:3. Решающим стал дубль форварда уфимцев Джошуа Ливо. Чего не хватило «Ак Барсу» для победы — в материале «Реального времени».

Заколдованная Уфа



«Ак Барс» продлил свою серию без побед в Уфе, во второй раз в сезоне уступив «Салавату Юлаеву» в гостях. Казанцы не могут выиграть на уфимской земле с осени 2022 года, еще когда командой руководил Олег Знарок. С тех пор ни Зинэтула Билялетдинов, ни теперь Анвар Гатиятулин не могут привезти из Башкортостана положительный исход.

Осталась Уфа заколдованной и на этот раз. Хотя встреча началась с активных атак казанской команды. Уже на 8-й секунде игры судьи зафиксировали первое удаление в составе «Салавата», однако реализовать его гости не сумели. В середине периода Кирилл Семенов и Семен Кошелев провели прекрасную комбинацию, которой не хватило лишь точного броска.

Зато повезло уфимским хоккеистам. После серии отскоков Александр Комаров мощно бросил с дальней дистанции, а Артем Набиев подправил шайбу в ворота — 0:1.

«Ак Барс» перебросал соперника в первом периоде, но ощутимого успеха такая тактика не принесла. «Салават» старался делать ставку на качество создаваемых моментов, не отвлекаясь на «мусорные» броски.

Ливо вытащил победу «Салавату»

Команды долго раскачивались во втором периоде. «Салават Юлаев» потихоньку перехватил инициативу, стараясь завершать свои атаки бросками по воротам. За один период в итоге уфимцы набросали почти 20 раз, но первыми все же забросили гости. Яшкин отвоевал шайбу за воротами уфимцев, отдал на Семенова, а тот выдал сумасшедший пас на Петана. Канадец не мог не забить с такой передачи — 1:1.

Занимательно, что перед матчем активно обсуждали вопрос об успешности второго звена «Ак Барса» при не слишком удачном выступлении первой тройки атаки казанцев. Трио Барабанов — Сафонов — Галимов, действительно, показывало результативный хоккей в последних играх команды Гатиятулина. Однако в Уфе все трое растворились на площадке, а Петан — Семенов — Яшкин вновь показали, кто является лидером атакующей мощи «Ак Барса».

Впрочем, «Салават Юлаев» быстро вернул себе преимущество в счете. Воспользовавшись, кстати, удалением Галимова. На исходе большинства точным выстрелом издали отметился Джошуа Ливо, который вывел уфимцев вперед — 1:2.

«Ак Барс» отыгрался силами первого звена, реализовавшего свой момент в стартовые минуты третьей двадцатиминутки. Митчелл Миллер объехал защитников «Салавата» и вывел на ударную позицию Яшкина. Капитан казанцев с таких моментов не промахивается — 2:2.

Но все же победа досталась хозяевам площадки. Мастер-класс по лидерским качествам показал Джошуа Ливо. Форвард «Салавата Юлаева» красиво завершил встречу голом в овертайме, оформив дубль. В импровизированной битве легионеров Уфы и Казани победили уфимские иностранцы.

«Нам не хватило хладнокровия»

После игры тренеры обеих команд отметили, что матч получился интересным и динамичным. По мнению Гатиятулина, «Ак Барсу» не хватило лишь хладнокровия для победы в «зеленом дерби».

— Интересный, динамичный матч в исполнении обеих команд, настоящее дерби. Думаю, болельщикам понравилось, было много борьбы, было много моментов во всех периодах. Возможно, нам не хватило хладнокровия в завершении, и в овертайме не мы воспользовались голевым моментом, а соперник. Мы всегда отталкиваемся от своей игры, хотя и разбираем соперника. Доминировать весь матч сложно, в каждом периоде инициатива была и у нас, и у них. Но была заряженность на ворота, отсюда и столько заблокированных наших бросков, — сказал Гатиятулин.

Тренерский штаб казанского «Ак Барса». взято с сайта ak-bars.ru

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отдал должное сопернику. Рулевой уфимцев остался доволен своей командой в «зеленом дерби».



— Хороший матч, хорошие скорости с первых минут. Были накал, страсть, атмосфера на трибунах, все соответствовало «зеленому дерби». Важно, что взяли 2 очка перед паузой. Отдохнем и будем готовиться дальше. Мне понравилось, как мы играли в «зеленом дерби». Для многих это первый такой матч, «Ак Барс» — габаритная команда, мы отдали много сил, проявили характер, — подытожил Козлов.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 — 08:37, Набиев (Комаров)

1:1 — 32:37, Петан (Семенов, Яшкин)

2:1 — 35:25, Ливо (Хафизуллин)

2:2 — 40:19, Яшкин (Миллер, Лямкин)

3:2 — 63:49, Ливо (Хмелевский, Хафизуллин).

Теперь «Ак Барс» и «Салават Юлаев» ожидает длительная пауза, связанная с проведением Кубка Первого канала. Из обеих команд на турнире сыграют по парочке легионеров, приглашенных в сборную звезд КХЛ. После перерыва соперники проведут еще один очный поединок. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся в Казани 18 декабря в 19.30 по московскому времени.