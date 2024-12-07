«Встреча, необходимая всем причастным к спорту»: Поволжский университет собрал выпускников

Фото: Егор Данилов

«Считаю Поволжский своей альма-матер, несмотря на то, что заканчивал другой вуз», — признался министр спорта Татарстана Владимир Леонов на торжественной встрече выпускников, приуроченной к 50-летию университета. Среди выдающихся выпускников вуза — олимпийская чемпионка Гульнара Галкина-Самитова, а также призеры Олимпийских игр. Как проходила встреча — в материале «Реального времени».



«Экзамен перед всеми, кто ковал успех университета»

Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма в 2024 году отмечает пятидесятилетний юбилей. Полвека назад был подписан приказ об организации в Казани филиала Волгоградского государственного института физической культуры. С тех пор вуз прошел длинный путь, сменил несколько городов и названий, а также унаследовал современные спортивные объекты XXVII Всемирной летней универсиады. Среди студентов и выпускников Поволжского много чемпионов, успешных тренеров и профессионалов в области физической культуры и спорта, а также туристической индустрии и сферы гостеприимства. В рамках юбилейного года одним из центральных мероприятий стал вечер встречи выпускников.

— Сегодня у меня своеобразный экзамен перед всеми, кто на протяжении 50 лет ковал славу и успех Поволжского университета, — признался ректор Рафис Бурганов. — Мы росли стремительно — из небольшого филиала Волгоградского института, первый набор которого составил 150 человек, стали огромным университетом, в составе которого шесть крупных институтов и четыре тысячи обучающихся. Каждый год мы прирастаем новыми площадями и возможностями, но главное — наши студенты, которым мы доверим детей и будущее.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

В мае 1986 года казанский филиал вуза переехал в Набережные Челны, а в 1997 году был переименован в Камский государственный институт физической культуры и получил самостоятельность.



— Вуз, который в мои годы назывался Поволжской академией, вернулся в Казань из Набережных Челнов незадолго до моего поступления в 2011 году. Современный уровень университета нам тогда и не снился — раньше все мероприятия проходили в Академии тенниса и спортивном комплексе «Буревестник», а сама учеба — в здании училища олимпийского резерва на другом конце города. Весь студенческий актив я построил с нуля — на первом Дне первокурсника был и ведущим, и организатором. Опыт работы первым председателем Студенческого совета стал бесценным, я продолжаю работать в сфере спорта и люблю взаимодействовать со студентами, — поделился выпускник вуза, вице-президент Федерации подводного спорта Татарстана Денис Волков.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

«Бренд, известный за пределами страны»

Среди выдающихся выпускников Поволжского — олимпийская чемпионка Гульнара Галкина-Самитова, а также призеры Олимпийских игр Камилла Гафурзянова, Светлана Демина, Александр Красных, Виктор Полетаев и Андрей Ларьков. Спортивные объекты вуза ежегодно становятся площадками для национальных и международных турниров — в этом году они приняли Игры Будущего и Игры стран БРИКС.

— Считаю Поволжский своей альма-матер, несмотря на то, что заканчивал другой вуз. Для высшего учебного заведения 50 лет это только первые шаги, но уже сегодня Поволжский — флагманский физкультурно-спортивный вуз России, бренд которого известен за пределами страны, — рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Владимир Леонов и Александр Норден. Егор Данилов / realnoevremya.ru

Большое внимание в рамках вечера уделили также преподавателям и сотрудникам университета, многим из которых вручили ведомственные награды и благодарственные письма.

— Я всегда был связан со спортом и спортивной журналистикой. В первую встречу с Поволжским, ощутив атмосферу места, увидев сотрудников и студентов, я понял, что хочу здесь работать. Приятно быть частью этой истории: наблюдать за тем, как строились эти здания, как вуз переезжал в Казань, набирал лучших преподавателей со всей страны. Спортивный вуз должен быть мобильным и стремительно развивающимся. То, что происходит сегодня, это настоящий праздник, устремленный в будущее, — поделился спортивный комментатор, журналист и преподаватель Поволжского университета Александр Норден.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

«Отрасли туризма Татарстана повезло»

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов подчеркнул, что отрасли туризма республики повезло, так как в Поволжском университете есть профильное направление подготовки.

— За эти годы университет стал площадкой федерального уровня — здесь работает Центр развития кадрового потенциала туристской области, успешно реализующий программы в рамках федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — дополнил Сергей Иванов.

Егор Данилов / realnoevremya.ru

— Атмосфера сегодняшней встречи вызывает приятный трепет — она была необходима всем, кто причастен к спорту, кто знаком с Поволжским университетом. Увидеть знакомые лица и пообщаться лично — это бесценно. Молодому поколению, нынешним студентам вуза, важно приобщаться к спорту, видеть в нем возможности для совершенствования, а нам нужно дружить с молодежью, понимать их и пропускать вперед во всех делах, — рассказала олимпийская чемпионка 1976 года по фехтованию на рапирах Наиля Гилязова.