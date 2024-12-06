В Казани открылась выставка об опытах первопроходца видеоарта Булата Галеева

Зиля Сунгатуллина — часть видеоинсталляции. Фото: Радиф Кашапов

В фонде «Галеев-Прометей» в Центре современного искусства «Смена» открылась выставка «Другой взгляд на экран. Видеоарт в деятельности СКБ «Прометей». Экспозиция посвящена опытам художника и изобретателя Булата Галеева в сфере видеоинсталляций. На рубеже восьмидесятых и девяностых годов профессор и философ решил высказаться о происходящем в стране средствами концептуального искусства.

В телевизоре — Зиля Сунгатуллина

Руководителя студенческого конструкторского бюро «Прометей», впоследствии одноименного НИИ экспериментальной эстетики, Булата Галеева называют отцом казанской светомузыки и пионером видеоарта в России. Так его именуют, в частности, в «Истории российского видеоарта» Антонио Джеузы.



Впервые многообразие опытов «Прометея» с видеоинсталляциями можно было увидеть в Казани в 1990 году на выставке-концерте «Мультимедиа» в концертном зале консерватории. Фрагменты этого события показывают на одном из экранов. Тогда работы художника выставили в фойе. Кроме того, в тот вечер выступили Рубин Абдуллин (орган), Шамиль Монасыпов (скрипка), Евгений Борец и Михаил Савин (джазовый дуэт), Георгий Кантор (соло на магнитофоне), Виль Мустафин (художественное слово).

На сцене представили инсталляцию «Видео-Аве Мария»: на фигуру в платье водружен телевизор, с которого высокое искусство доносит прима оперного театра Зиля Сунгатуллина.

На выставке, которая открылась в эти дни и продлится до 2 февраля, можно посмотреть материалы фестиваля электронного искусства Агѕ Electronica 1992 года, зарубежные книги о видеоарте из библиотеки «Прометея», афиши мероприятий.

— К видеоарту «Прометей» обратился еще в семидесятые годы с появлением цветных телевизоров, но они занимались не столько абстрактным видеоартом, сколько переосмыслением телевизора как средства получения генерации светомузыкальных изображений, — говорит куратор Анастасия Максимова. — Это была не трансляция чего-то заранее снятого, а генерирование визуальных эффектов в режиме реального времени.

В частности, в 1976 году появилась установка «Электронный художник». Словом, все как у Нам Джун Пайка и Джона Кейджа. На рубеже 1980—90-х «Прометей» обратился к социальной тематике.

— Это было связано с частым посещением международных фестивалей электронного искусства и видеоарта, — говорит Максимова. — За 10 лет Галеев объездил Канаду, Францию, Англию, его работы были представлены во многих странах. В «Прометее» увидели, что видеоарт может быть средством социального высказывания. А у нас в девяностые годы было что сказать.

Верно, это «Телевизор, играющий на пианино». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Пианино играет, караван идет

Всего инсталляций восемь. Большинство демонстрируются с помощью DVD, на которые перенесли видеоварианты, и телевизоров (по возможности — ламповых). При этом первая инсталляция — смешанная: «Собака лает, караван идет» 1990 года — это слайды пейзажей и городов, лазерная проекция верблюда и лающая собака в телевизоре.

Работа 1989 года «Электронный мальчик на мокрых пеленках» демонстрирует изображение ребенка, спрятанного в детскую коляску (издалека кажется, что это просто один из работников выставки привез сына). Этот проект показывали в Москве, Польше, Голландии, Германии, Швейцарии, Канаде. Коляска стоит на фоне экрана с фильмом «Русский терминатор» 1991 года, где Булат Галеев исполняет роль и персонажа, и режиссера, отыгрывая героя видеосалонов перед камерой Камиля Гимазутдинова под музыку Андрея Родионова.

Видеоинсталляция, предвещающая эпоху мессенджеров, «Затяжной воздушный поцелуй через стекло кинескопа» 1990 года демонстрирует пару, разделенную двумя экранами.

Также привлекает внимание видеоинсталляция «Телевизор, играющий на пианино» 1990 года, в котором световые датчики, прикрепленные к телевизору, на основе яркости изображения передают сигналы на синтезатор.

«Затяжной воздушный поцелуй через стекло кинескопа». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Рынок оказался беспощаднее ЦК»

Максимова отмечает, что Галеев относился к концептуальному искусству, к видеоарту как к интеллектуальной забаве, цирку. Но его привлекало, что таким образом можно высказать свою позицию. Развитие видеоарта в Москве и Питере прошло его стороной, он не особо дружил со столичными видеохудожниками, но его работы знали.

При этом Галееву было проще работать в этой сфере, ведь в КАИ было много аппаратуры, с телевизорами точно проблем не было.

Какие люди! Афиша выставки-концерта «Мультимедиа» 1990 года. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

— Продолжения социальных высказываний после девяностых годов у него не было, — говорит Максимова. — Он много писал в журнал «Казань», в газету «Вечерняя Казань». В целом это очень маленькая часть его творчества, которая связана с общей политической ситуацией. Я думаю, что это связано с тем, что в 1960—70-е годы он достаточно жестко общался с КГБ, когда ему запрещали заниматься абстрактным искусством. Поэтому он старался в политике активно не высказываться, заниматься своим делом в рамках разрешенных институциональных рамок, принимая участие в фестивалях и выставках, получая патенты, описывая эти изобретения в статьях и в книгах, не вмешиваясь в политические процессы.

— Кроме представленных, были у него и другие работы, к примеру фотографические, связанные с отрицанием капитализма, — добавляет куратор. — После того как разрушили музей светомузыки в 1991 году в Молодежном центре, у Галеева случилось разочарование: капитализму не нужно искусство, он не будет его поддерживать, как комсомол. Рынок оказался беспощаднее ЦК.