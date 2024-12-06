Кадровый голод, СВО и рост штрафов подстегнули бизнес нанимать работников с ОВЗ

Предприниматели готовы брать соискателей с инвалидностью не только в офис, но и на производство

Фото: коллаж "Реального времени"

С января в России начнут субсидировать бизнес, готовый трудоустроить инвалидов. За адаптацию одного рабочего места предприниматели смогут получить господдержку в размере 200 тысяч рублей. Впрочем, тренд по найму людей с ограничениями здоровья в последние годы растет и без субсидий. Опрошенные «Реальным временем» эксперты заявили, что многие пересмотрели требования к соискателям в условиях кадрового голода, СВО и десятикратного роста штрафов за неисполнение требований законодательства о приеме на работу соискателей с ОВЗ.

Рост штрафов и новые субсидии

Российский Минтруд на этой неделе разъяснил особенности квотирования рабочих мест для инвалидов. По закону о занятости населения в любом трудовом коллективе часть персонала должна быть представлена людьми с ограничениями по здоровью. Если в компании трудится свыше 100 человек, то 2—4% от количества работников должны быть с ОВЗ. Если сотрудников меньше: от 35 до 100 человек — 2—3%.

Так, к примеру, в министерстве пояснили, как исполнять требования закона работодателю, который имеет несколько обособленных подразделений. Специалисты сообщили, что в этом случае квота для приема на работу инвалидов рассчитывается в целом по организации, при условии, что все филиалы и представительства находятся в одном регионе с центральным офисом.



Так, к примеру, в министерстве пояснили, как исполнять требования закона работодателю, который имеет несколько обособленных подразделений. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Соблюдением требований по трудоустройству людей с ОВЗ сегодня озадачены многие российские компании. В ноябре вступил в силу закон, в 10 раз поднявший штрафы за невыполнение квот по найму инвалидов. Если ранее за подобные нарушения могли оштрафовать только должностных лиц на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, то сейчас накажут не только работника кадров, но и самого работодателя, причем размер денежной санкции будет в разы выше:

для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб.;

для ИП — от 30 000 до 50 000 руб.;

для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.

Впрочем, стимулировать бизнес к приему на работу граждан с ОВЗ государство намерено не только при помощи кнута, но и пряника. С января 2025 года российские предприятия и бизнес смогут получить субсидию до 200 тысяч рублей за адаптацию каждого рабочего места для людей с инвалидностью первой и второй группы, в том числе для участников спецоперации.

Создание свыше 30 тысяч рабочих мест для инвалидов

Ранее на выездном заседании комиссий Госсовета РФ министр труда России сообщил, что в стране планируется адаптировать для инвалидов свыше трех десятков тысяч рабочих мест. «Финансирование создания инклюзивных условий на предприятиях. Мы предлагаем обеспечить переоборудование рабочих мест для граждан с инвалидностью, в том числе участников СВО. По результатам проекта будет создано не менее 33,5 тысячи специализированных рабочих мест», — заявил Антон Котяков.

Ранее на выездном заседании комиссий Госсовета РФ министр труда России сообщил, что в стране планируется адаптировать для инвалидов свыше трех десятков тысяч рабочих мест. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане уровень трудоустройства инвалидов выше, чем в среднем по стране, сообщили в Минтруде РТ. Показатель достиг 32% от общего числа людей с ограничениями по здоровью в республике, в то время как по России он составил 28%. В качестве безработных в регионе зарегистрировано 268 инвалидов. В поисках работы в службу занятости за десять месяцев года обратились 1 166 инвалидов, из них был трудоустроен 791 человек (67,9%).

Как уточнила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, люди с ОВЗ получают бесплатные услуги по профессиональной ориентации, а безработные инвалиды — услуги по психологической поддержке, социальной адаптации и профессиональному обучению. По ее словам, предприятия республики получают субсидии на сохранение рабочих мест инвалидов.

— С 2016 года в целях сохранения существующих рабочих мест инвалидов в организациях, в том числе образованных общественными объединениями инвалидов (Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 23.01.2015 №35), работодателям предоставляется субсидия на возмещение части затрат на оплату труда инвалидов, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минтруда РТ.



Как уточнила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, люди с ОВЗ получают бесплатные услуги по профессиональной ориентации. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В министерстве добавили, что в 2023 году субсидия была предоставлена из бюджета республики на возмещение затрат, связанных с сохранением рабочих мест инвалидов в организациях, образованных общественными объединениями людей с ОВЗ. По результатам отбора выплаты получили:



ООО «Казанское предприятие «Электроконтакт» — в размере 4 448 392,2 рубля на сохранение 35 рабочих мест инвалидов;

ООО «Елабужское предприятие укупорочных и пластмассовых изделий» — в размере 14 019 258,00 рублей на сохранение 165 рабочих мест инвалидов;

ООО «Альметьевское реабилитационно-производственное предприятие «Юго-Восток» — в размере 1 536 973,92 рубля на сохранение 18 рабочих мест инвалидов;

ООО «Учебно-производственное предприятие Альметьевского районного общества инвалидов» — в размере 1 014 436,32 рубля на сохранение шести ставок для 10 инвалидов;

ООО «Чистопольское учебно-производственное предприятие «Реглан» — в размере 956 296,35 рубля на сохранение 10 рабочих мест инвалидов.

В 2024 году на эти цели были выделены средства на общую сумму 29,3 млн рублей. Субсидии направили на сохранение 226 рабочих мест для инвалидов. В рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» по направлению «Реализация мер по повышению занятости инвалидов и ветеранов боевых действий» в Татарстане на период 2025—2027 годов предполагается ежегодное выделение межбюджетного трансферта на создание работодателями 129 специальных рабочих мест для инвалидов I, II группы, включая участников специальной военной операции. Механизм предоставления субсидии разрабатывается на федеральном уровне.

В 2024 году на субсидии выделили 29,3 млн рублей, деньги направили на сохранение 226 рабочих мест для инвалидов. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В текущем году работодателями республики создано 1 657 специальных рабочих мест для инвалидов, на 1 141 из них трудоустроены инвалиды. Сейчас в Татарстане заявлены 35 тысяч вакансий, в том числе 1 304, подходящие для инвалидов с различными нарушениями функций в счет квоты, добавили специалисты.

На вопрос: что больше всего волнует работодателей при трудоустройстве инвалидов, в Минтруде РТ ответили: «Сложность оформления на работу, требования законодательства и предписания. Усилия и затраты на создание и адаптацию рабочего места под требования ИПРА. На самом деле, процесс оформления не отличается от оформления обычного работника», — указали эксперты.



«Работодатель почувствует потребность в этих людях как в дополнительном персонале»

Проблемы с трудоустройством инвалидов еще остаются. У ряда работодателей масса предубеждений в отношении соискателей с инвалидностью. Они считают, что люди с ОВЗ плохо работают, не обладают необходимыми знаниями и навыками для компании. К тому же их нельзя уволить, а обеспечить рабочее место для них якобы крайне дорого.

Но предрассудки постепенно уходят в прошлое, отмечают сами татарстанские предприниматели. Многие из них на личном опыте убедились в том, что граждане с инвалидностью могут быть хорошими работниками.



— Сегодня создаются все условия, чтобы инвалиды вышли из дома. Доступная среда развивается, и общество перестраивается, все поняли, что этим людям тоже нужна социальная адаптация и они могут вести полноценный образ жизни. К тому же в последний год все больше говорят, чтобы не просто социализировать их, а еще трудоустроить, чтобы они почувствовали себя нужными людьми. Это нужно и компаниям, в условиях кадрового дефицита тема стала актуальной, — отметила генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

Татарстанский сегмент HoReCa, по ее словам, не первый год переживает нехватку специалистов. Впервые к найму людей с ограничениями по здоровью представители отрасли обратились еще три года назад, после пандемии. «Мы общаемся с реабилитационными центрами, фондами, которые работают в области инклюзии. Они предложили трудоустраивать соискателей с ОВЗ, которые смогут хорошо выполнять конкретный вид работы, если им все объяснить. При нашем жестком кадровом голоде пионеры в этом направлении взяли этих людей к себе на летний период на мойку посуды. Они вполне успешно отработали сезон», — рассказала спикер. Она отметила, что для работодателей так же проводились уроки по тому, как взаимодействовать и как создать необходимую среду для инвалидов, что тоже важно.

Татарстанский сегмент HoReCa, по ее словам, не первый год переживает нехватку специалистов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Сегодня можно сказать, что в истории с трудоустройством граждан с ОВЗ делаются первые шаги, бизнес разворачивается в сторону этих людей. В общественном питании труд официанта из-за тяжелых физических нагрузок и необходимости коммуницировать не всем подойдет, как и работа поваром. Но есть другие специальности, где они вполне могут трудиться, например подсобными работниками и зала. Задача развитого общества — совместными усилиями создавать возможность для трудоустройства людей с ОВЗ и адаптировать, — указала спикер.

«Но иногда мы встречаемся с тем, что родители или опекуны соискателей с ОВЗ не всегда готовы к изменениям, есть свои страхи», — добавила она. Нужно время, надеется Галина Шарафутдинова, будут преодолены и эти барьеры: «Родители почувствуют потребность в признании своих детей, а работодатель — потребность в этих людях как в дополнительном персонале. Я вижу, как меняется сознание общества и людей в этом направлении».



«Если государство начнет выделять субсидии — это хороший вариант»

Опытом трудоустройства граждан с инвалидностью поделились и на других предприятиях республики. Как сообщили «Реальному времени» в «Нэфис Косметикс», в компании на сегодня работают более 40 человек с инвалидностью.

— Они занимают разные должности, начиная от линейного персонала до управляющих позиций. Условия труда для них полностью соответствуют требованиям законодательства, также действуют дополнительные льготы, — уточнили на предприятии и указали, что госсубсидий не получают. — Добавим, что согласно Федеральному закону N426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» для предприятий химический отрасли есть ограничения по вакансиям, которые можно предлагать людям с инвалидностью.

Как сообщили «Реальному времени» в «Нэфис Косметикс», в компании на сегодня работают более 40 человек с инвалидностью. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Владелица швейной мастерской «Ирэн», председатель правления Союза предпринимателей легкой и текстильной промышленности Ирина Купряхина рассказала, что довольна работой своих сотрудников с ограничениями по здоровью.

— У нас на предприятии трудится несколько человек с инвалидностью. Мы принимаем таких соискателей с удовольствием, не отказываем. Не только швеями — есть и другая работа. Один молодой человек работал у нас на печати, а можно и на вышивку, да куда угодно, хоть на телефон — главное, чтобы мозги работали, — отметила она.

На предприятии уже изучили новшества законодательства в вопросах трудоустройства инвалидов. Однако выполнить квоту не всегда получается, даже вопреки желанию работодателя. «Мы никому не отказываем, просто нет такого количества соискателей с инвалидностью», — подчеркнула спикер.

Исследование ВШЭ показало, что всего в 14% российских компаний есть специально оборудованные рабочие места для людей с ограничениями по здоровью. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Порой препятствием в найме работников с ОВЗ становится неподготовленная рабочая среда — к примеру, санузел или столовая находятся не на том этаже, где работает сотрудник-инвалид. Исследование ВШЭ показало, что всего в 14% российских компаний есть специально оборудованные рабочие места для людей с ограничениями по здоровью.

— Не у всех специфика бизнеса позволяет брать на работу инвалидов. Те предприниматели, кто может, нанимают. Но на сегодня из-за нехватки кадров куда больше работодателей готовы рассмотреть соискателей с ОВЗ. Вопрос только в их подготовленности, желании работать и возможностях, потому что не всем и здоровье позволит работать, например, дальнобойщиком или автомехаником, — указал руководитель комитета ТПП РТ по грузоперевозкам, директор транспортной компании «Реверс» Сергей Сотников.

— Мне кажется, если государство начнет выделять субсидии на адаптацию рабочих мест для инвалидов — это очень хороший вариант для решения проблемы. Работодатели начнут охотнее нанимать людей с ОВЗ, особенно сегодня, когда такой сумасшедший дефицит рабочих рук. Но, кстати, не всем соискателям придется работать руками или потребуется мобильность. Тем более сейчас, когда у нас, к сожалению, количество инвалидов растет и будет расти, в условиях спецоперации, — заметил основатель сети пекарен «Жар Свежар», предприниматель Ирек Галиев.

Благодаря квотированию количество рабочих мест для инвалидов ежегодно растет. Если в прошлом году людям с ОВЗ в России предлагали около 300 тысяч вакансий, то на сегодня их уже почти 420 тысяч, а уровень трудоустройства на эти рабочие места составил 79%, утверждают в Минтруде РФ.