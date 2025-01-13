Марат Гильфанов: «Ушу как чак-чак: начнешь заниматься — и не оторвешься»

Обладатель четырех дуань (дан) по ушу, судья первой категории — о своем выборе и развитии спорта в Татарстане

Марат Гильфанов, тренер по внутренним стилям ушу. Фото: Михаил Захаров

Председатель Федерации ушу Казани Марат Гильфанов в свое время успешно работал в разных банках города, параллельно занимался спортом и защищал ворота корпоративных команд на турнирах по мини-футболу. Впоследствии круто поменял жизнь и спортивное направление, выбрав боевые искусства. Стал бронзовым призером чемпионата мира 2011 года по ушу-туйшоу, серебряным призером на первом чемпионате Европы по тайцзицюань и внутренним видам ушу в Румынии в 2014 году. Сейчас он тренер по внутренним стилям ушу: тайцзицюань и оздоровительным практикам цигун. В интервью «Реальному времени» он рассказал, как развивается этот вид спорта в Татарстане.

«Ушу это вид боевого и оздоровительного искусства, который подходит всем»

— Марат Фаридович, что для вас ушу и как оно может улучшить здоровье?

— Ушу переводится как общее название всех боевых искусств Китая, в том числе с большим содержанием лечебной гимнастики, которую я также преподаю. И тайцзицюань, и цигун, и другие оздоровительные практики. Практикуется работа с оружием 18 видов — есть гибкое, длинное, короткое, парное. В ушу много стилей, подразделений, которые определяются как северное направление, южное и другие. В спортивной терминологии есть таолу (более привычное для каратистов ката) и саньда (кумите).

При этом ушу — это вид боевого и оздоровительного искусства, которое подходит многим. Это я говорю как практикующий тренер, работающий с детьми и зачастую с их родителями. Родителям врачи говорят, чтобы вели детей на ушу, поскольку в детском возрасте с помощью наших занятий можно исправить легкие проблемы со здоровьем, такие как скрытый сколиоз, к примеру. Помимо решений медицинских проблем, мы еще развиваем гибкость, сюда же входят растяжка, координация. Поскольку упражнения сложнокоординационные, когда правая рука, допустим, делает вертикальные движения в одну сторону, а левая нога совершает горизонтальные движения в другую, то человек волей-неволей приучается к контролю всего тела. Это еще оказывает положительное влияние на мозговую деятельность. Не зря китайская медицина, как и традиционная, так и нетрадиционная, входит в число передовых.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Для лечения спины нашел практики тайцзицюань»

— Как человек, построивший карьеру в нескольких банках, ушел в боевые единоборства?

— Я работал в банковской сфере до 2011 года, начав совмещать работу с ушу еще в 1999-м. До того момента играл в мини-футбол. Классическим футболом занимался с детства, и эти занятия оставили свой след на здоровье, когда у меня обнаружили проблемы со спиной. Я был вратарем, и эти прыжки, падения на жесткую поверхность в итоге дали знать, когда в 28 лет у меня заклинило спину, не говоря уже о многочисленных гематомах. Тогда я нашел для себя оздоровительные занятия тайцзицюань, лечебные практики, которые сейчас преподаю. Собственно, поэтому я уверенно говорю об их пользе, поскольку все опробовано на себе.

Какое-то время я сочетал ушу и футбол, но от последнего потихоньку начал отходить, все более погружаясь в возможности, которое дает погружение в ушу. Изначально много читал о тайцзицюань, поэтому пришел на тренировки теоретически подготовленным, заинтересовавшись раскрытием скрытых возможностей человека, работой не только с собственным телом, но и сознанием, внутренней энергией. Мое погружение в ушу привело к тому, что я стал личным учеником мастера из Китая или по местному шифу, как переводится мастер. Есть еще учитель — лаоши, у японцев его называли бы сенсей. С 2003 года он ежегодно приезжает в Казань на семинары, я езжу к нему на мастер-классы.

— Зачастую люди, увлекшись каким-либо единоборством, изучают и культуру страны, где оно зародилось, расширяют сферы своей деятельности. С ушу происходит подобное?

— Начну с того, что, после гибели Искандера Рафаэлевича Шагина его благое дело по развитию шотокан продолжил его сын Искандер Искандерович Шагин. А углубленные занятия ушу, как точно подмечено, не обходятся без погружения в китайскую культуру, изучения или хотя бы попытки изучения языка, культурных традиций, менталитета и так далее.

Тот же тайцзицюань признан ЮНЕСКО культурным достоянием китайского народа — это часть его нематериального наследия. Ушу, а я думаю что и карате, не просто занятия на определенный временной отрезок жизненного пути. Это сам путь или же Дао, как это переводится с китайского. Когда итог — не достичь какой-то цели, а поставить целью постоянное совершенствование. Есть китайское выражение, обозначающее: из периферии вовнутрь, когда изначально тренировка строится на движениях рук, ног, а постепенно все это уходит вовнутрь человека, превращаясь в его внутреннюю энергию, становясь и духовной составляющей.

«Учу китайский, чтобы общаться с мастером напрямую»

— Есть сложности в общении с представителями Китая? Кажется, даже при наличии в Казани китаистов, нужны люди, владеющие терминологией ушу. Иначе взаимопонимания не добьешься.

— Именно так. Спортивная терминология имеет свою специфику, которую не способны понять обычные переводчики. У нас не возникало недоразумений, просто потому, что мы то и дело переспрашивали. В том числе поэтому я учу китайский, чтобы общаться с мастером напрямую, поскольку он не знает русского. Плюс у нас уже есть люди, владеющие и китайскими терминами ушу, которым они занимаются.

— СМИ Китая пишут, что массовые занятия ушу уходят в прошлое, и китайская молодежь, увлекшись гаджетами, все более начинает напоминать европейскую: с плохим зрением и физическим здоровьем.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Это проблема реально существует. Ранее Китай поражал своей картиной, когда ранним утром парки заполнялись множеством людей, выполнявшим движения из ушу, что, по сути, было аналогом нашей утренней гимнастики, только в массовом порядке. Отчасти это можно наблюдать и сейчас, чему я был свидетелем. В городе Санья на острове Хайнань на берегу Южно-Китайского моря перед рассветом видел, как в парке занималось много людей, но большинство из них пожилые. Они совершают медленные движения из гимнастики тайцзицюань, позволяющие достичь гармонии в организме, успокоить нервную систему.

Что касается молодых людей, то тут я могу сослаться на мнение своего мастера, который говорит, что молодежь все меньше интересуется ушу. У нее происходит переоценка ценностей, когда человек не смотрит внутрь себя, а переключается вовне, отсюда эти гаджеты, соцсети. Это наложило свой отпечаток даже на спортивную составляющую.



«Кунг-фу как боевое ушу — ошибочная трактовка европейцев»

Сейчас на спортивных соревнованиях выделяются представители не китайской, а дагестанской школы ушу-саньда, то есть боевой практики ушу. А их лидер Муслим Салихов является признанным мастером саньда даже для самих китайцев, он носит неофициальный титул «Короля кунг-фу».

Я и по Казани обратил внимание, что парни, если стремятся заниматься боевыми единоборствами, то выбирают стили карате — там, где пожестче, относясь к ушу больше, как к гимнастике. Поэтому у нас среди занимающихся преобладают девушки. Зато от нас почти не уходят.

И я не бросаю, занимаясь уже 15 лет, и планирую продолжать. Как татарин заметил бы, что ушу как чак-чак. Вроде бы просто стоит на столе, а ты раз его попробовал, второй и пока весь не съешь, не оторвешься.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Кунг-фу — это боевое ушу?

— Нет, это ошибочная трактовка европейцев, которые, впервые познакомившись с ушу, спросив что это, услышали — кунг-фу, которое обозначает мастерство. Поэтому песенка «Мастерами кунг-фу не рождаются», из известного мультфильма вносит сумятицу в умы, поскольку прямой перевод получается: «мастерами мастерства не рождаются». Боевая часть ушу носит имя собственное «саньда».