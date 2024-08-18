Новости науки: убийца динозавров, муравьи-хирурги и марсианский океан

Новости науки за неделю с 12 по 18 августа

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Астероид, убивший динозавров, прилетел из-за Юпитера



Тайна вымирания динозавров, как считается, давно раскрыта: это произошло в результате столкновения Земли с крупным небесным телом. Подробности этого события до сих пор продолжают уточняться. На днях были опубликованы результаты исследований международной группы ученых во главе с Марио Фишер-Гедде из Кельнского университета (Германия), поясняющие, к какому типу принадлежал этот астероид. По этим данным можно предположить, откуда родом был «залетный гость».

Для начала напомним матчасть. Итак, 66,5 миллиона лет назад с Землей столкнулся астероид диаметром порядка 10 километров. Гигантский ударный кратер Чикшулуб диаметром в 180 километров остался после него на полуострове Юкатан. Энергия удара примерно в 2 миллиона раз превышала самое крупное термоядерное устройство, созданное человеком. Результатом стало массовое вымирание: с лица Земли исчезло около 75% видов живых организмов, в том числе и нелетающие динозавры, которые как раз к тому времени царили на планете. Момент встречи с астероидом-убийцей принят за завершение мезозойской эры и начало кайнозоя (в котором, собственно, живем мы с вами). Кстати, вымирание динозавров и других видов освободило множество биологических ниш — и когда все успокоилось, эти ниши естественным образом в результате эволюции заняла новая жизнь. В том числе и мы с вами.

Астероид, убивший динозавров, принадлежал к С-классу и прилетел из внешней части Солнечной системы — из-за орбиты Юпитера. сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

А теперь, собственно, к новостям. Во время удара обломки астероида разлетелись по всей Земле: тонкий прослой этого периода находят в горных породах на всех континентах. Он обогащен металлами платиновой группы, которые на нашей планете редки — скорее всего, это остатки «багажа» того самого астероида. Ученые проанализировали в этих образцах изотопы рутения — известно, что в метеоритах разного типа меняется их содержание. Оно зависит от того, на каком расстоянии от Солнца сформировался родительский астероид. В новом исследовании выяснилось, что астероид, убивший динозавров, принадлежал к С-классу и прилетел из внешней части Солнечной системы — из-за орбиты Юпитера. Как минимум это развенчивает выдвинутую несколько лет назад гипотезу о том, что динозавров убил не астероид, а фрагмент кометы.

Хирургическая практика… среди муравьев

Ученые из университета Лозанны обнаружили первый известный в живой природе (за исключением человека) пример «хирургии». Оказалось, что в колониях муравьев-плотников (Camponotus floridanus) практикуется ампутация поврежденных лапок одних особей другими, причем не из личной неприязни, а вовсе даже в медицинских целях.

Муравьи-плотники в процессе жизнедеятельности травмируют лапки, в месте повреждения может развиться инфекция. Итальянские биологи выяснили, что таких страдальцев лечат соседи по колонии, которые просто-напросто откусывают им раненые конечности. Муравьи, подвергшиеся «хирургической операции», выживают после нее в 90% случаев. Интересно, что тип «лечения» зависит от места повреждения. К примеру, если рана находится высоко, ампутируется вся лапка — в «бедренной части» сосредоточена мышечная ткань, в которой с большой вероятностью могут развиться колонии болезнетворных бактерий. А вот если повреждены нижние сегменты лапки, раны лечат облизыванием — механическим очищением от загрязнений.

Муравьи-плотники в процессе жизнедеятельности травмируют лапки, в месте повреждения может развиться инфекция. сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Интересно, что другие виды муравьев тоже владеют лекарским искусством: они зализывают раны слюной, смешанной с противомикробными составами из грудных желез. К сожалению, у муравьев-плотников таких желез нет, и поэтому они в процессе эволюции развили хирургические навыки. И нет, не думайте, что это пример альтруизма: просто раненый муравей подвержен инфекции, которая может распространиться на всю колонию.

Куда делась марсианская вода

Ученые давно предполагают: когда-то на Марсе была атмосфера, которая делала возможной существование воды в жидком виде. Геологические структуры, похожие на русла рек и океанские впадины, обнаружены на Красной планете. Но порядка 3 миллиардов лет назад Марс потерял свою атмосферу, вслед за чем с поверхности планеты исчезла и вода. Но куда?

Кажется, американские ученые из Института океанографии Скриппса, Университета Калифорнии в Сан-Диего и Беркли ее нашли. Они опубликовали статью, в которой предполагают: «пропавшая» вода ушла с поверхности вглубь планеты и скопилась (прямо в жидком виде!) в трещинах магматических пород на глубине между 11,5 и 20 километрами. Объем ее, по расчетам исследователей, огромен: хватило бы, чтобы затопить весь Марс слоем не менее в километр.

Исследования базировались на данных, полученных с модуля NASA InSight, который колесил по Марсу с 2018 по 2022 годы и собирал информацию о недрах планеты. Робот-геолог орудовал сейсмометром, термометрическим щупом, антенной для оценки скорости вращения планеты и колебания ее оси. Сейсмические измерения и дали ученым пищу для ума и расчетов. Американские исследователи применили методы статистики и алгоритмы, которые используются на Земле для поиска нефтеносных пластов и водоносных горизонтов. Обсчитав скорости поперечных и продольных сейсмических волн и объемной плотности пород, ученые заподозрили: похоже, ближе к началу срединной коры Марса залегают магматические породы с тонкими трещинами, под завязку наполненными жидкой водой.

Гигантский водный резервуар мог бы снабжать живительной влагой будущие марсианские колонии землян, если бы до него можно было бы добраться. сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Оптимисты на основе этой информации сразу же начали решать в уме две задачи. Во-первых, гигантский водный резервуар мог бы снабжать живительной влагой будущие марсианские колонии землян. Во-вторых, в условиях жидкой воды могли бы жить и автохтонные представители марсианской жизни.

Но радоваться рано. Добраться до горизонтов такой глубины титанически сложно даже на Земле. А уж добуриться до марсианского подземного океана на нынешней стадии развития цивилизации и вовсе не представляется возможным.

Один из камней Стоунхенджа 5000 лет назад привезли за 800 километров. Как? Непонятно

Стоунхендж, гигантский «каменный хоровод» на юге Англии, задает новые загадки исследователям. Его постройку в разное время приписывали римлянам, викингам, саксам, друидам и даже волшебнику Мерлину (последнему, судя по легендам, вообще не пришлось напрягаться — он переносил многотонные каменные глыбы силой мысли по морю).

Ученые из университета Кёртина в Перте (Австралия) провели геохимический анализ Алтарного камня — гигантской, частично вросшей в землю плиты песчаника в центре каменного круга. Они страшно удивились сами, а на этой неделе удивили и мир, опубликовав свои выводы. Австралийцы предположили, что около 4,5 тысячи лет назад люди эпохи неолита ухитрились перевезти 6-тонный монолит из песчаника более чем на 800 километров по морю с крайнего севера Шотландии!

Геологи объясняют: геохимический состав камня — это как отпечаток пальца, он уникален в каждом месторождении. Идеальное совпадение с Алтарным камнем обнаружилось 800 километрами севернее Стоунхенджа, в Шотландии и на Оркнейских островах. Кристаллы циркона, рутила и апатита из Алтарного камня образовались миллиард лет назад, когда континенты еще не заняли свое нынешнее положение. То, что сейчас является Шотландией, было тогда частью древнего микроконтинента Лаврентии (сейчас этот геологический щит составляет территорию восточной Канады). Ни одна другая горная порода во всей Британии таких древних кристаллов не содержит, потому что остальная часть острова сформировалась много позже и была частью более молодого континента Авалония.

Постройку Стоунхенджа в разное время приписывали римлянам, викингам, саксам, друидам и даже волшебнику Мерлину. сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Открытие сильно взволновало археологов: ведь это расширяет представления о возможностях строителей Стоунхенджа — людей неолитического общества, живших в Британии между 4300 и 2000 годами до нашей эры. Их культура процветала на Оркнейских островах в Шотландии за столетия до завершения строительства Стоунхенджа — археологи изучают их керамические артефакты и мегалитические памятники. Предметом оживленных споров теперь становится, как люди переправили глыбу из Шотландии (или Оркнейских островов) на юг Англии 5 000 лет назад. Перемещали камень по суше или по морю? Или, может быть, легенды о Мерлине действительно имеют под собой почву?

Творчество делает людей счастливее

Британские ученые выяснили: счастливее остальных чувствуют себя люди, в жизни которых присутствует творчество. Искусство или рукоделие наполняют жизнь смыслом и дают удовлетворенность ею.

Чтобы сделать этот ошеломительный вывод, ученые из Кембриджа изучили выборку из 7 182 человек, а данные взяли из опроса, который проводили в 2019—2020 годах британские министерства культуры, спорта и СМИ. Опрос вообще-то проводился для того, чтобы оценить вовлеченность людей в культурные и спортивные мероприятия, но в нем были два интересных пункта, на которых и сконцентрировалась группа исследователей из школы психологии и спорта Университета Англия Раскин. Первый — вопрос о том, занимался ли человек каким-нибудь видом творчества за последний год (на него утвердительно ответили 37,4%). И второй — просьба оценить по 10-балльной шкале параметры своего благополучия (удовлетворенность жизнью, наличие в ней смысла, ощущение счастья и уровень тревоги).

Выяснилось, что вовлеченность в творческую деятельность напрямую связана с ощущением благополучия. Люди, которые занимаются творчеством, оказались более удовлетворенными жизнью, чем их нетворческие собратья, и признались, что видят в своем существовании больше смысла.

Причем исследователи убеждают: для того чтобы становиться счастливее, вид творчества совершенно неважен. Хоть крестиком вышивайте, хоть из глины лепите, хоть фотографии для соцсетей делайте.