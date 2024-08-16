«Если идея сработает, вопросов не будет»: что ожидать от «Ак Барса» Гатиятулина

В Казани кардинально поменяли состав всего за лето

Фото: Максим Платонов

В субботу «Ак Барс» проведет третий контрольный матч в рамках предсезонной подготовки к сезону. Соперником команды станет альметьевский «Нефтяник». Летом казанцы произвели кардинальные изменения в составе и сменили тренерский штаб. Как поменялся «Ак Барс» с назначением Анвара Гатиятулина и что ожидать от команды — в материале «Реального времени».

«Мы хотим играть агрессивнее»



Прошлогодний неудачный сезон сподвиг руководство «Ак Барса» на кардинальные перемены. Большие изменения произошли не только в составе команды. Вместо провалившего плей-офф Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера назначение получил Анвар Гатиятулин. Последним местом работы 48-летнего специалиста был «Трактор», откуда его уволили по ходу прошлого сезона.

Болельщики не слишком радушно приняли назначение Гатиятулина. После неудачи в Челябинске к тренеру сложилось скептическое отношение. К тому же в тренерской карьере Анвара Рафаиловича нет ни одной значимой победы в больших турнирах. Но в руководстве «Ак Барса» нашли свои плюсы у кандидата.

Выбирать акценты предлагает и известный комментатор КХЛ Андрей Юртаев. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» эксперт заявил, что ситуация с негативом вокруг Гатиятулина в Казани сравнима с наполовину полным или пустым стаканом.

— Лично я не замечаю какого-то негатива по отношению к Гатиятулину после назначения в «Ак Барс». Но, вероятно, негатив связан с последним сезоном «Трактора», который был не очень хорошим. Имея хороший состав, челябинцы играли, так скажем, ниже своих возможностей. Наверное, с этим связан негатив. Мол, «Ак Барс» назначил тренера, у которого не получилось в предыдущем клубе. Можно концентрироваться на этом, а можно на том, что Гатиятулин когда-то выводил «Трактор» в финал конференции. Это как со стаканом, который наполовину пуст или наполовину полон, — считает Юртаев.

Выбирать акценты предлагает и известный комментатор КХЛ Андрей Юртаев. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» эксперт заявил, что ситуация с негативом вокруг Гатиятулина в Казани сравнима с наполовину полным или пустым стаканом. предоставлено из личного архива Андрея Юртаева

Гатиятулин уже озвучил, какой хоккей ожидает от своих подопечных. По его словам, «Ак Барс» будет играть агрессивно, с напором на ворота соперника. Интересно, что по какой-то причине журналисты стали приписывать Гатиятулину желание видеть «быстрый хоккей» в казанской команде. Но сам тренер опроверг эти постулаты на пресс-конференции в Альметьевске.

— Быстрый хоккей? Уже отвечал, что это не мои слова. Лучше адресовать вопрос тем, кто эти слова придумал. Мы хотим играть активнее, можем добавить в давлении, агрессивнее играть при позиционной атаке. Работа ведется, — сказал Гатиятулин.

Уход Радулова и Шипачева — вопросы к менеджменту?

Суждения о быстром хоккее, вероятно, возникли после расставания «Ак Барса» с возрастными хоккеистами. За лето Казань покинули сразу несколько звездных игроков с большим игровым опытом. В числе тех, кто попал под «сокращение», — форварды Вадим Шипачев, Александр Радулов и Дмитрий Кагарлицкий, а также защитник Вячеслав Войнов. Все они не вписываются в понятие «быстрых» хоккеистов.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин недавно заметил, что комплектацией состава он занимался совместно с новым главным тренером. Без одобрения Гатиятулина не был подписан ни один нынешний новичок.

Очевидно, что и с игроками расставались не без ведома тренера. Всего «Ак Барс» покинули 11 хоккеистов. Среди них не последние для казанского хоккея игроки Артем Лукоянов, Станислав Галиев и Кирилл Петров.

По мнению Андрея Юртаева, избежать подобных изменений состава было нельзя. Особенно на фоне смены главного тренера и неудачного прошлого сезона.

— В целом сейчас состав хоть и не звездный, но выглядит вполне сбалансированно. Если эта идея сработает, то вопросов быть не должно. Самое главное результат. Если в прошлом году эти звездные игроки остановились в первом раунде, то, значит, можно было пересматривать подход и отношение к этим игрокам. Больше вопросов к тому, почему изначально этим хоккеистам давали длинные контракты. На что вы рассчитывали, когда давали такие зарплаты и сроки? Это вопросы к менеджменту. Ведь «Ак Барс» был вынужден выплачивать компенсации и искать варианты с обменами, — сказал эксперт.

Новое ударное трио и шансы в плей-офф

Список новичков «Ак Барса» выглядит менее внушительно. Но каждый из них по-своему способен усилить состав казанцев.

Так, вернулся в Казань воспитанник клуба Альберт Яруллин. Пару лет назад при странных обстоятельствах защитник уходил в «Трактор», как раз под руководством Анвара Гатиятулина. Этим летом Яруллин был готов пойти даже на понижение зарплаты, но стороны долго не могли прийти к соглашению. В итоге контракт был подписан, а сам Альберт имеет все шансы стать новым капитаном команды.

В атаке появилась новая ударная тройка. В первых предсезонных матчах на льду вместе появлялось трио Барабанов — Петан — Яшкин. Скорее всего, именно с таким сочетанием команда начнет регулярный сезон. Поддержать атакующий потенциал должны Коршков — Семенов — Кошелев, номинально вторая тройка нападения. На оставшиеся шесть мест в составе будут претендовать целая дюжина относительно равных по потенциалу игроков.

Пришедшие Ник Петан и Александр Барабанов должны «вернуть к жизни» Дмитрия Яшкина, который немного поник после получения травмы в прошлом сезоне. Два других новичка, Егор Коршков и Егор Бабенко, выглядят как исключительная креатура тренера. Через них Гатиятулин, вероятно, будет отлаживать игровые моменты команды. По крайней мере, по стилю игры они идеально вписываются в приоритеты Анвара Рафаиловича.

По мнению эксперта, у нынешнего состава «Ак Барса» не должно возникнуть проблем с выходом в плей-офф, а далее все будет зависеть уже от обстоятельств.

— Состав «Ак Барса» стал более сбалансированным. Может, не так много звездных имен, как это было в прошлом году. По двум предсезонным матчам видно, что есть три тройки нападения, готовых брать на себя роль лидеров. Жду, что «Ак Барс» в этом сезоне выступит лучше, чем в прошлом. Я бы не называл Казань в числе главных фаворитов. Но быть в топ-4 на Востоке и выйти во второй-третий раунд плей-офф «Ак Барсу» вполне по силам, — полагает Андрей Юртаев.

Больше ответов можно будет получить уже в субботу, когда «Ак Барс» во второй раз за лето сыграет контрольный матч с альметьевским «Нефтяником». Следом — турнир в Санкт-Петербурге, где очертания состава должны принять окончательный вид.