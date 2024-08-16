«Огромная» себестоимость перевозок и маленькие штрафы для безбилетников

На конференции транспортников обсудили проблемы отрасли

Фото: Динар Фатыхов

Итогами внедрения бескондукторной системы оплаты проезда на наземном электрическом транспорте, которое в Казани закончили в июле, стали экономия в 1,2 млн рублей и относительно небольшое количество безбилетников — около 1,4% от общего количества пассажиров. Вместе с тем потеря доходов за это время не превысила 10%. О промежуточных результатах отказа от кондукторов и проблемах общественного транспорта сегодня поговорили на конференции международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Меня тоже расстроила эта цифра»

В среднем в Казани не оплачивают проезд 1,4% горожан. Об этом в ходе конференции международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) сообщил заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Алексей Варин.

При этом он заметил, что большинство пассажиров «ведет себя сознательно». 84% казанцев оплачивают проезд добровольно, а еще 15% — после обращения ревизора.

— Типичный представитель безбилетных лиц относится к экономически активной категории населения возрастом от 26 до 35 лет. В основном безбилетные пассажиры мирные, — подчеркнул Варин.

Если количество безбилетников Варину показалось приемлемым, то размер штрафа для правонарушителей, по его словам, оставляет желать лучшего. На данный момент он составляет 300 рублей.

Если количество безбилетников Варину показалось приемлемым, то размер штрафа для правонарушителей, по его словам, оставляет желать лучшего. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Правда, с момента внедрения бескондукторной системы оплаты его не вменяли ни одному «зайцу». Спикер связал это с отсутствием правок в законодательстве: в нормативах прописано, что пассажир обязан оплатить поездку у кондуктора или водителя, а наличие терминала в документах не предусмотрено.

С несправедливым размером штрафа согласился и исполнительный директор ассоциации Владимир Федоров:

— Меня тоже очень расстроила цифра в 300 рублей для штрафа. Это ни о чем. Даже 2,5 тыс. — это мало. По расчетам, так скажем, общемировым, идеальный размер штрафа — это полуторократная стоимость месячного проездного. Но понятно, что власти не очень активно идут на это, говоря о том, что надо пожалеть нарушителей.

С несправедливым размером штрафа согласился и исполнительный директор ассоциации Дмитрий Федоров. Мария Зверева / realnoevremya.ru

А стоимость месячного проездного, по словам Варина, в Казани составляет 2,4 тыс. рублей. Соответственно, размер штрафа в городе должен достигать около 3,5 тыс. рублей.

Федоров уточнил, что цель штрафов — не заставить пассажиров платить, а довести до них понимание:

— Если он не будет платить, к нему завтра приедет не новый современный трамвай или троллейбус, а старая, развалившаяся «Газель» с хамом-водителем, который будет выбивать из него деньги.

Варин, в свою очередь, выразил надежду, что власти одобрят предложение о повышении штрафа хотя бы до 2,5 тыс. рублей, и новые нормативы вступят в силу к концу года.

«Себестоимость перевозок огромная»

Сама себестоимость провоза одного пассажира в Казани «огромная» — 63 рубля, ответил генеральный директор МУП Айдар Абдулхаков на вопрос башкирского перевозчика:

— Вопрос очень провокационный, потому что себестоимость, если считать по бухучету, огромная. У нас очень большая стоимость амортизации основных средств. «Метроэлектротранс» — это и метро, и трамваи, и троллейбусы. Если все это учитывать, то себестоимость перевозки одного пассажира на сегодня порядка 63 руб. Если говорить без учета амортизации, то, наверное, порядка 45-46 рублей, но это с учетом зарплат, которые мы сейчас платим. Они, конечно, не соответствуют высоким требованиям.

Сама себестоимость провоза одного пассажира в Казани «огромная» — 63 рубля. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что касается зарплат, водители получают по одному рублю за каждую наличную и безналичную транзакцию, рассказал Варин.

— Мы ввели общую систему: за каждую транзакцию, наличную или безналичную, водитель получает один рубль. И соглашаются работать водители, поверьте, им это интересно, — убеждал он, отвечая на вопрос челябинского перевозчика.

Житель Челябинска этому очень удивился: по его словам, у них в городе водителям платят 1,5 рубля за пассажира, и те не соглашаются.

Абдулхаков также рассказал о том, что сейчас в общественном транспорте Казани фиксируется резкое сокращение количества билетов, оплаченных за наличные деньги. Сейчас оно составляет 3–3,5% от общего объема.



«У нас абсолютно нет никаких субсидий»

Подводя промежуточные итоги летнего периода, Варин сказал, что потеря доходов от бескондукторной системы оплаты проезда в троллейбусах и трамваях в Казани не превышает 10%:

— У многих возникает логичный вопрос: страдает ли собираемость доходов? Данная форма оплаты проезда может привести к прогнозируемому убытку, как это и происходит во многих городах, которые движутся по пути транспортных реформ. Потери, конечно, есть, но не такие существенные, чтобы возвращаться к кондукторам.

Так, по его словам, экономия от введения системы составила 1,2 млн рублей.

Абдулхаков же, соглашаясь с коллегой, добавил, что даже при минимальных штрафах предприятие с бескондукторной системой остается в плюсе по сравнению со старой схемой, ведь кондукторы «парализованы» в забитом вагоне трамвая и не могут брать плату. К тому же сотрудники могут оставить наличные «в кармане».

— У нас абсолютно нет никаких субсидий, дотаций на наземный транспорт. <…> Мы идем на внедрение бескондукторной системы, понимая, что если мы потеряем в доходах, мы в проигрыше, — добавил он.