Елена Валеева: «Современная архитектура должна быть толерантной к памяти места»

Могут ли новые здания отображать историческую память местности?

Поговорим о памяти детства. Фото: Предоставлено Еленой Валеевой

В столице Татарстана сейчас активно застраивается не только правый берег Казанки и выезды из города: в историческом центре — на улицах Нариманова, Сары Садыковой, в районе Чеховского рынка — также появляются новые объекты. Самая громкая инициатива этих лет — район речного порта. Может ли архитектура отображать историчность места? На эту тему в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает главный архитектор ГУП «Татинвестгражданпроект» Елена Валеева.

«Архитектура на расстоянии вытянутой руки»

На мой субъективный взгляд, архитектура и может, и должна нести социокультурную составляющую. Сейчас понятие идентичности заботит многих, однако это достаточно непростое философское понятие.

Задав себе вопрос о том, в чем же моя собственная идентичность, можно немного приблизиться к пониманию идентичности в архитектуре. Это понятие лежит в плоскости некой уникальности представлений о среде, замешанных на собственных ощущениях, на предпочтениях, даже привычках в увязке к географии места, этнической и культурной принадлежности. Иными словами, у каждого своя идентичность и свое понимание идентичности в архитектуре.



В моем понимании не всегда даже качественная современная архитектура способна сформировать среду, наполненную элементами идентичности для маленьких горожан. Почему для маленьких? А потому что именно память детства формирует в нашем сознании образы родных мест. Наверное, потому, что в детстве у нас нет забот и мы впитываем очень многое: изображения, запахи, ощущения и так далее… Поэтому я уверена в том, что не стоит пренебрегать понятием со-масштабности и вниманием к деталям.

Я для себя сформулировала понятие «архитектура на расстоянии вытянутой руки» и думаю, что идентичность находится именно здесь. Например, по дороге в школу, которая пролегала иногда по улице Шмидта, а иногда по улице Вишневского, я рассматривала частные деревянные дома с резными наличниками, знала, что на определенном крыльце всегда в одно и то же время курит дедушка, а возле забора одного из домов растет дикая груша, у которой самые необыкновенные, круглые, яркие листья осенью… Между окон у многих лежала вата с блестками, а к стеклам были приклеены вырезанные из бумаги снежинки.

Дома были все разные и они составляли теплую и привычную картину настолько, что малейшее изменение было всегда замечено: вот кто-то окрасил дверь, а вот появилась лавочка… Я уверена, что у каждого из нас есть воспоминания, связанные с родной средой — двор или дорога в школу, качели со сломанной деревяшкой сидения, скрипучая дверь подъезда.



«Я уверена, что у каждого из нас есть воспоминания, связанные с родной средой». предоставлено Еленой Валеевой

Как сохранить память места

Таким образом, вывод достаточно простой — все, что цепляет глаз в масштабе человека, который жадно впитывает в себя любую информацию, начиная от нацарапанного на стене слова, облупленной краски наличника и до уходящей в перспективы улицы, — это все и формирует нашу память.

Современная архитектура должна не только быть толерантной к памяти места, она должна формировать новую память. Что же касается конкретики — а как же это сделать? Разумеется, однозначного ответа не существует, однако основные постулаты можно все-таки попробовать сформулировать.

Контекст — понимание существующей среды на сегодняшний день (тип, состояние, стилистика, плотность и прочие качества окружающей застройки и данной территории).

Со-масштабность — определение и оценка масштабов будущего объекта относительно расстояния для его возможного восприятия (с противоположной стороны улицы, вблизи и так далее со всех возможных точек).

Память — история местности и окружения (что, кто, когда, из чего, для чего и так далее).

Осмысление необходимости воспроизведения утраченной идентичности.

Улица Хади Атласи. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Строим с жителями

Понятно, что после такого анализа творчество архитектора станет достаточно осознанным, конечно, на итог повлияют и индивидуальный вкус, и бюджет, и функция, и заказчики (ну вы сами знаете, что и кто влияет на итог). Но при условии восприятия архитектуры как части общественного пространства, понимания сути конкретного места вполне реально выполнить миссию по созданию новой памяти места, ведь эта новая память будет сформирована на исторической базе.

В нашем городе удивительно много людей, которым небезразлична история, много тех, кто бережно хранит уникальную информацию (фото, письменные свидетельства и так далее), да и архивы есть. И в связи с этим я думаю, что достаточно эффективным (хоть непростым и продолжительным для архитекторов) будет применение метода под названием «соучаствующее проектирование». Его суть в вовлечении в процесс жителей, инвесторов, администрации, экспертов — одним словом, наиболее заинтересованных. Метод достаточно молодой, однако интересен самим процессом и результатами.