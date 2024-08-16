Как растет «Электромобильность» в Казани

На автодроме «KazanRing Canyon» прошел фестиваль и гонки электромобилей

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

По статистике, в Татарстане ежегодно удваивается количество электромобилей. Растет и инфраструктура зарядных станций. А чтобы популяризировать этот экологичный вид транспорта, в Казани вот уже в третий раз прошел фестиваль «Электромобильность». Это выставка машин и гонки на кубок главного организатора — АНО по развитию инфраструктуры для электроавтомобилей «Рестарт». АО «Сетевая компания» как крупный оператор электрозарядной инфраструктуры, стала одним из генеральных партнеров фестиваля, собравшего энтузиастов из 38 городов России. О том, кто «болеет» электромобилями и почему все эти люди собрались в Казани, чтобы потягаться силами своих электрических коней — репортаж «Реального времени» с автодрома.

60 электромобилистов и 2 000 гостей из 38 городов России

Российское сообщество энтузиастов езды на электромобилях вовсю популяризирует свои машины. Этому немало способствуют фестивали, подобные тому, что прошел на минувших выходных на автодроме «KazanRing — Canyon». Он называется «Электромобильность». В этом году фестиваль прошел в третий раз, он получился крупнейшим за все годы — на него собралось около 2 000 гостей и 60 участников со своими машинами. География гостей обширная: в Казань съехались электромобилисты из Подмосковья и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сыктывкара, Комсомольска-на-Амуре и Шахт. Всего — 38 городов России! Участие приняли руководители электромобильного движения, лидеры своих сообществ Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Удмуртии, Ульяновской области, Башкортостана и других регионов.

Вырос фестиваль и по номенклатуре автомобилей: произошла «китайская инвазия» на российский рынок, благодаря которой немалую долю списка «электрических коней» на мероприятии составляли машины из Поднебесной. Таким образом, всего за 3 года в Казани развился масштабный фестиваль, известный по всей России.

— Мы все объединяемся, и благодаря слаженной работе все получается. С другой стороны, конечно, ничего не получилось бы без поддержки партнеров. Они оказывают финансовую поддержку, потому что затраты на фестиваль получаются серьезными: только аренда трека стоит 800 тысяч! — говорит представитель АНО по развитию инфраструктуры для электромобилей «Рестарт», главный организатор и идейный вдохновитель фестиваля «Электромобильность» Рустем Галимзянов.

В этом году фестиваль прошел в третий раз, он получился крупнейшим за все годы — на него собралось около 2 000 гостей и 60 участников со своими машинами. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Фестиваль поддержали несколько крупных предприятий, в числе которых — АО «Сетевая компания», один из крупнейших игроков рынка электрозарядных станций в республике. Наталья Назарова, заместитель генерального директора «Сетевой компании», комментирует «Реальному времени» цель присутствия на мероприятии:

— Мы продвигаем электрозарядные услуги и саму идеологию электромобилей. Хотелось бы, чтобы татарстанцы все больше пользовались этим экологически чистым транспортом. Наша компания владеет 132 зарядными станциями, мы желаем, чтобы наши электромобилисты получали на них качественную услугу, говорили нам о своих победах и советовали, как нам улучшить свою работу. С этими целями мы и здесь: чтобы электромобилисты знали, что мы — их друзья! Здесь, на фестивале, мы подготовили призы для участников и для наших пользователей. Проводим различные активности вместе с нашими партнерами по производству зарядных станций — например, квиз. А для самых маленьких гостей фестиваля в нашем боксе работает выездная команда «Кидспейса», это тоже наши друзья.

На главной сцене прошло награждение активных помощников электромобилиста — самых результативных сотрудников АО «Сетевая компания». Аплодисменты и награды предназначались главному инженеру Боровецкого РЭС НЧЭС Денису Игнатьеву, сотрудникам контакт-центра ДОП Дмитрию Панфилову и Ренату Абзалову, электромонтерам ОВБ Пригородного РЭС ПЭС Райхану Ситдикову, Инсафу Имамутдинову, Радифу Сафину.

Что такое джимхана и чем отличается казанский фестиваль от других

Рустем Галимзянов объясняет нам, чем казанский фестиваль отличается от других ему подобных. Большая часть подобных ивентов основной своей целью имеет показать выставку электромобилей, машины демонстрируются в статике. А в «Электромобильности» велика спортивная составляющая, соревновательная: проходят настоящие гонки на кубок АНО «Рестарт». Машины показываются в динамике, во всех их удивительных возможностях.

Рустем Галимзянов объясняет, чем казанский фестиваль отличается от других: здесь машины показываются не в статике, а в динамике, во всех возможностях. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Соревнования в Казани проходили по двум категориям. Драг-рейсинг — это быстрый заезд со стремительным разгоном по короткой дистанции в 402 метра. Машины классифицированы по трем мощностным группам: до 200 л.с., от 200 до 500 л.с. и с мощностью выше 500 «лошадей». Был даже заезд, в котором состязались электрогрузовики.

Джимхана — «фигурное катание», где показывается виртуозность водителя в управлении машиной: маневрирование, «змейка», виражи и т.д. Таким образом, шанс получить лавры есть не только у самых быстрых (которые, по техническим характеристикам, становятся королями драг-рейсинга), но и у самых умелых (в джимхане мощность автомобиля не имеет значения: здесь на первых ролях мастерство вождения). Впервые принимали участие в фестивале мотоциклы: электрический Harley Davidson против китайского «коллеги».

Довольно богатой была развлекательная программа для гостей и участников «Электромобильности»: помимо собственно зрелищных соревнований, тут играла живая музыка, вовсю веселили гостей аниматоры на ходулях. Можно было осмотреть выставку разнообразных электромобилей (среди которых был, например, электроУАЗик). А для гостей действовало электротакси на EVOLUTE I-JET: можно было бесплатно прокатиться по треку с профессиональным пилотом.

Драг-рейсинг — это быстрый заезд со стремительным разгоном по короткой дистанции в 402 метра. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Прошлогодний чемпион и самодельный электромобиль

Юлдаш Сулейманов владеет автомобилем Tesla, с машинами связана и его работа: он их ремонтирует. В любительских автогонках Юлдаш участвует уже давно — раньше на машине с двигателем внутреннего сгорания, а теперь, вот уже во второй раз — на своем электромобиле. В прошлом году он занял верхнюю ступень пьедестала, пройдя через всю сетку соревнований и выиграв 6 заездов подряд. В нынешнем фестивале Юлдаш тоже поднялся на пьедестал.

— Душа моя больше лежала всегда к автомобилям с ДВС, но волею судьбы я стал обладателем электрокара и ничуть об этом не жалею. Он открыл мне новый мир автомобилей, показал эту индустрию с другой стороны. Автомобиль с ДВС слышно, он издает звуки. А электромобиль — «темная лошадка», которая может очень удивить соседей по потоку. Что касается любительских гонок — мне все это нравится, поэтому я сюда приезжаю как участник, как электромобилист.

В нынешнем фестивале Юлдаш тоже поднялся на пьедестал. . предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

Юлдаш рассказывает, что абсолютно все машины, относящиеся к одной модели, одинаковы, они не подвергаются доработкам перед гонками, а значит, находятся в одинаковых условиях. Но есть нюансы, благодаря которым один автомобиль приезжает к финишу быстрее, а второй — чуть медленнее. Критичны несколько критериев: заряд, подготовленность шин, общая масса машины и водителя. И, конечно же, мастерство гонщика.

Среди участников фестиваля были и «кулибины», мастера, которые собирали свои собственные, уникальные электромобили — и тоже участвовали на них в заездах! Кирилл Писаненко из Подмосковья приехал именно на такой машине. Он рассказывает нам:

— Мы с нашей маленькой командой в конструкторском бюро собрали этот электромобиль за три месяца с нуля. В первоначальной комплектации он был чуть слабее, в процессе обкатки мы поменяли моторы на более мощные. Здесь стоят три мотора по 700 кВт — по одному на каждую ось, до 100 км/ч они разгоняют машину за 4,2 секунды. Перед вами — «заготовка», прототип внедорожника, он интересно ведет себя на грязи, на грунтовой дороге в лесу. В дальнейшем мы хотим разработать кузов, доработать конструкцию и выходить на малосерийное производство.

«Заготовка», прототип внедорожника на трех электродвигателях. Его разработали энтузиасты из Подмосковья. предоставлено пресс-службой АО "Сетевая компания"

«Сетевая компания» вносит основной вклад в развитие электрозарядной инфраструктуры в республике»

Рустем Галимзянов разговаривает с нами на бегу, очень быстро. Дел у него множество: встретить одного гостя, сориентировать другого, подбежать к сцене для проверки света и звука, каждую минуту здороваться с собратьями по хобби.

Он рассказывает нашему изданию, как быстро растет количество электромобилей на дорогах Татарстана: по данным ГАИ, в Татарстане оно ежегодно удваивается, по отношению к прошлому году. Сначала было 80, потом их стало 160, еще через год — 400, потом — 900, и дальше по нарастающей. И это — без учета гибридов! С ростом парка электромобилей растет и потребность в электрозарядной инфраструктуре. В это, по словам нашего собеседника, вносит огромный вклад АО «Сетевая компания», которая устанавливает зарядные станции по всему Татарстану и реализует этот проект примерно в такой же прогрессии, в которой множатся по республике электрокары.

— «Сетевая компания» вносит основной вклад в развитие электрозарядной инфраструктуры в республике, потому что буквально за два года они поставили более 150 станций для быстрой зарядки по всему Татарстану. И сейчас нам, сообществу электромобилистов, стало намного легче и радостнее передвигаться на электромобилях. Если раньше из Москвы в Казань я ехал около 20 часов, то сейчас этот путь занимает около 7 часов. Это все — благодаря «Сетевой компании» в том числе, — рассказывает Рустем Галимзянов.

АО «Сетевая компания» не только поучаствовала в организации фестиваля в качестве одного из главных партнеров, но и поддержала своих пользователей, которые раз за разом «заправляют» свои автомобили на ее зарядных станциях. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

АО «Сетевая компания» не только поучаствовала в организации фестиваля в качестве одного из главных партнеров, но и поддержала своих пользователей, которые раз за разом «заправляют» свои автомобили на ее зарядных станциях. Для самых часто заряжавшихся электромобилистов были подготовлены призы — сертификаты на зарядку на кругленькие суммы. Мы поговорили с обладателем одного из этих призов. Его зовут Андрей Миртт, он купил электромобиль в апреле прошлого года и уже наездил на нем 36 000 километров.

— В Казани с зарядкой проблем нет. В прошлом году их было около 50, сейчас стало гораздо больше. Ни разу не пожалел о том, что стал «электроводом»: люблю пробовать новое. Надо ловить окно возможностей, пока оно есть. И по налогам в Татарстане ввели преференции для нас, и по платным трассам мы ездим со льготами. По зарядке тоже выходит экономнее, чем на обычном топливе, — описывает будни электромобилиста Андрей.

Наш собеседник получил от «Сетевой компании» сертификат на пользование зарядными станциями на 7 000 рублей. Он надеется и в следующем году получить приз — намеревается продолжать активно заряжаться и «наматывать» тысячи километров на своем электромобиле.

Заместитель генерального директора АО «Сетевая компания» Наталья Назарова вручила Андрею Миртту сертификат на заправку электромобилей на сумму в 7 000 рублей. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

АО «Сетевая компания» также отметила неравнодушных пользователей, задававших наибольшее количество вопросов в чате и предлагавших ценные предложения по улучшению услуг ЭЗС. В номинации «Самый активный помощник АО «Сетевая компания» ими стали Айдар Газизов, Роман Бобков, Юрий Харин.

Фестиваль успешно прошел. А нам остается ждать, каким будет следующий, уже четвертый фестиваль от АНО «Рестарт» в 2025 году.

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