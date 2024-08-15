Владимир Предкин: «Боб Боуман нашел очередного золотого мальчика на смену Майклу Фелпсу»

Российский пловец, серебряный призер Олимпиады 1996 года оценил выступления спортсменов по плаванию на Олимпиаде в Париже

Перед стартом. Фото: предоставлено Владимиром Предкиным

Серебряный призер Олимпиады 1996 года, заслуженный мастер спорта России, пловец Владимир Предкин восхитился рекордом француза Леона Маршана и результатом китайца Пань Чжаньлэ на сотне вольным стилем на прошедших Олимпийских играх. В интервью «Реальному времени» эксперт рассматривает личностный конфликт австралийского и китайского пловцов, а также оценивает выступления спортсменов в Париже.

«Много команд отбирается незадолго перед главным стартом»

— Владимир Викторович, каковы ваши впечатления о выступлении пловцов в олимпийском Париже?

— Впечатления двоякие. С одной стороны, есть звезды в виде Леона Маршана, Сары Макинтош, тех, кто не становился олимпийским чемпионом. Есть люди, которые пребывают на вершине 16 лет, как Сара Сьострем. Рад за ее победу на сотне кролем с достаточно серьезным результатом. Но с другой стороны, олимпийские результаты были продемонстрированы достаточно средние, хотя все понимают, что Олимпиада это не про результат, а про места и медали, и понимают, что многие выходили на пик формы, чтобы отобраться на Олимпиаду.

Были те, у кого получилось удержать пик формы, либо пройти отбор под нагрузкой, как тот же Маршан, не показавший ничего выдающегося на внутреннем отборе во Франции. И это в целом говорит о том, что у него колоссальный отрыв от конкурентов в стране, что позволило пройти отбор в рамках тренировочного процесса.

Есть еще такая часть олимпийского действа, как картинка происходящего. Так вот она мне очень понравилась: как работали операторы и как все преподносилось. Это можно было воспринимать, как учебное плавание для начинающих плавать, с разбором подводной и надводных частей, прохождением поворотов. На мой взгляд это были одни из лучших съемок с небольшим количеством погрешностей.

Понравилось, что спортсмены, проходя вдоль трибун, могли пообщаться со зрителями, обняться с родными, близкими, тренерами — это добавляло зрелищности, какой-то сердечности происходящему.

— В контексте сказанного о Маршане, у французов отбор проходит практически перед олимпийскими стартами, в отличие от нашей сборной, где отборочным стартом служит чемпионат страны, проходящий в апреле. А кто еще из лидеров мирового плавания отбирается накануне старта и кто придерживается такой же практики, как и Россия?

— На самом деле, много команд отбирается незадолго перед главным стартом — за месяц, даже три недели. На Олимпиаду многие европейские команды отбирались через чемпионат континента, который завершился в конце июня, та же сборная Германии, Румынии с Давидом Поповичи. Какой-то период и у нас также отбирались, затем сдвинули проведение чемпионата страны на весну.

Есть разные практики подготовки, к примеру, 12-недельная программа подготовки предполагает разное количество выходов на пик формы, от двух до трех. Говоря о российской методике, у нас используется трехпиковая подготовка, которая позволяет спортсмену готовиться к отбору. К основному старту сезона и еще какому-то важному соревнованию в году, грубо говоря, зимний, весенний и летний выход на пик формы.

Лично для меня предпочтительнее трехпиковая подготовка, потому что при двухпиковой есть риск не удержать форму, переборщить с нагрузкой. У нас же еще во времена сборной СССР считалось, что отборочный старт — это не нечто такое, к чему необходимо готовиться в сравнении с основными стартами сезона. И мы могли стартовать на отборе небритыми, при этом имея запас по скорости, чтобы не вылететь после отбора. Думаю, что наш «трехпиковый» путь еще и более подходит для комплектования сборной, поскольку никто не застрахован от болезней и травм, а произвести замену за три недели до главного старта достаточно сложно, в том числе из-за сопутствующих организационных проблем, с теми же билетами, визами и так далее.

«Олимпиада — это не про результат, а про места и медали». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Маршан — уникальный спортсмен, немного не от мира сего»

— Упомянутый вами Маршан выиграл в один день золотые медали в баттерфляе и брассе. Один из примеров, про которые говорят, что это невозможно. Можно вспомнить еще один пример, когда на Олимпиаде 1980 года в Лэйк-Плэсиде американец Эрик Хайден выиграл пять золотых медалей из пяти. Сейчас изначально последовательность побед в баттерфляе и брассе даже представить сложно.

— Про Хайдена я соглашусь, что с точки зрения физиологии такую победу сейчас представить сложновато. Что касается Маршана, то ранее подобные результаты демонстрировал японец Дайя Сето, успешно совмещавший 200 метров баттерфляем и брассом, правда, происходило это в короткой воде, где многое значит умение проходить повороты. У Сето на брассе был заплыв, где он чуть-чуть не побил рекорд нашего Кирилла Пригоды, на баттерфляе тоже все было близко с мировым рекордом, но достижение Маршана тем удивительней, что две самые энергозатратные дистанции он выиграл в промежутке полутора часов. О чем это говорит? О том, что Боб Боуман нашел очередного золотого мальчика на смену Майклу Фелпсу, его методики работают, правда, для этого необходимо быть Фелпсом или Маршаном, чтобы переварить эти нагрузки. Не на всех они действуют одинаково. Тот же венгр Хуберт Кос выиграл 200 метров на спине, но ничего не показал на 100-метровке баттерфляем, посыпавшись в полуфинале.

Маршан — уникальный спортсмен, про которых надо понимать, что люди, выходящие на такие достижения, немного не от мира сего, что-то есть у них внутри, какой-то механизм, позволяющий и переваривать, и реализовывать объемы нагрузок. Плюс сильная ментальная мотивация, поддержка родных трибун, тут как раз речь шла и о победе, и о результате, про который я говорил, что он на Олимпиаде не всегда в приоритете. При этом, по отзывам, Маршан — скромный парень, которому нравится плавание — даже выйдя на такую статусность побив рекорды, стоявшие столько лет.

К сожалению, не зацепил результат Райана Лохте на 200 комплексом, думаю, что для него — это станет дополнительной мотивацией.

— Англичане целенаправленно начали готовить своих пловцов к лондонской Олимпиаде, ничуть не успев и их звезды Джеймс Гай и Адам Пити вышли на лидерские позиции ближе к чемпионату мира в Казани. Французы тогда как раз были в полном порядке: тот же Камиль Лакур, Флоран Маноду, после чего ощутимо просели. Сейчас французы также начали «подводить» своих пловцов к домашней Олимпиаде?

— Объективно, в названные вами годы Франция была сильнее количественно, у нее были чемпионские эстафеты. Сейчас тот же Маноду «дожил» до завоевания медалей домашней Олимпиады, а основной набор медалей собрал Маршан, и в когорте есть еще Максим Груссе. Все-таки нынешняя Франция — не чета, нет эстафет, спинист не уровня Лакура. Кстати, Маноду в свои 34 года считается ветераном плавательных дорожек, с чем я совершенно не согласен, он же на отборе показал 47.8, лучший результат на сотне вольным. Но, резюмируя, отмечу, что у них не получилось провести смену поколений.



«На Олимпиаду многие европейские команды отбирались через чемпионат континента». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом, звездочки есть у многих, но сплоченные команды были и остаются — Австралия, Китай, США, где постоянно происходит процесс безболезненной смены поколений. Хотя конкретно во Франции, я считаю, что Китай смог себя достойно показать, за исключением отдельных всплесков. В частности, ничего не показали те, от которых ожидали определенных свершений. Это и брассист Цинь Хайян, который год назад выиграл три золота, сейчас проплыл хуже своих лучших результатов. Даже цепляясь за медали, в целом мы их особо не наблюдали, хотя думали на некий взрыв.

При этом Пань Чжаньлэ показал космический результат на 100 метров вольным стилем, о чем я говорю, что не представляю, как так можно плыть. На мой взгляд у него нет сверх техники, суперфизических данных. Высокий, достаточно не мышечный, не гибкий, но на финише никого рядом не было, и на Олимпиадах недалекого прошлого не было, чтобы чемпион отрывался от второго более, чем на секунду. Это тотальное преимущество в два с лишним метра. Есть отрицательный момент, касающийся раздутых скандалов с допингом, когда люди сдавали по 200 проб за три дня, а тот же Цинь Хайян сдавал их семь раз в день, в память о скандале с триметазидином. Этот факт, плюс психологическая травля могла повлиять, других объяснений у меня нет.

«Я бы на месте спортсменов покопался — нет ли в собственных глазах какого «бревнышка»?

— Вы буквально наводите меня на вопрос, связанный с нападками того самого вице-чемпиона Кайла Чалмерса из Австралии, отставшего на «целую пропасть» — в два с лишним метра на сотне кролем. Совсем недавно противостояние Австралии и Китая было на дистанциях чуть длиннее, когда побеждал Сунь Ян, а проигрывающий ему Мак Хортон невольно организовал «движение сопротивление». Особенно это было заметно на чемпионате мира 2019 года в Кванджу, и массовые протесты погасил только факт поимки на допинге австралийки Шайны Джек.

— Конкретно сейчас личностный конфликт Пань Чжаньлэ и Кайла Чалмерса перешел в политико-экономическую плоскость, поскольку китайцы заявили о запрещенных веществах, обнаруженных в австралийских гамбургерах. Два пловца провалили допинг-тесты, после того, как утверждает китайская сторона, поели гамбургеры из австралийского мяса в ресторане быстрого питания в Пекине, после чего Китай приостановил импорт говядины с Зеленого континента. Я бы на месте спортсменов, которые на соревнованиях начинают раздувать истерию, покопался бы — нет ли в собственных глазах какого «бревнышка»? Иначе в ход идут двойные стандарты. Касаясь этой ситуации, Пань Чжаньлэ поздравили все соперники по финалу, подплыв к нему, все, кроме Чалмерса. Чалмерс понимал, что это для него последняя Олимпиада, но при всем его величии как пловца огульно обвинять соперников...

На самом деле, по теме допинга попались многие, и сейчас идет еще одна война, теперь уже WADA с олимпийским комитетом США, который в свою очередь является одним из главных спонсоров антидопингового комитета. Итоги пока не обнародуются, мы можем узнать много интересного по итогам этого конфликта. На мой взгляд, эту тему в профессиональном спорте лучше не поднимать, поскольку для этого есть специально назначенные люди.

«Нынешняя Франция не чета, нет эстафет, спинист не уровня Лакура». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Триметазидин, который сейчас превратился в медикаментозное исчадие ада, — это смешно. Он мне прописан врачами как витамины для сердца, после операции. А по большому счету — это плацебо с недоказанным воздействием на организм спортсменов.

— Говоря о том, что китайцы не очень хорошо, как ожидалось, выступали в Париже, я обратил внимание, что это общая ситуация со всеми континентами, кроме Татьяны Смит из ЮАР и Шивон Хоги из Гонконга, одного японца и корейца. Остальные были чужими на этом «празднике жизни», который отмечали сборные Австралии, США и, назовем ее так, сборная Евросоюза.

— Ну не совсем так. Прошлогодний двукратный чемпион мира Ахмед Хафнауи просто отказался стартовать из-за каких-то там трений с федерацией плавания Туниса. Пловцы ЮАР, помимо Смит (Шенмейкер), стабильно выходили в финальные восьмерки, а там уже как карта ляжет. Чада ле Кло мы не видели из-за комплекса проблем — это и его четвертая Олимпиада, и последствия травмы.

Зато появились новозеландцы, которых давно не было слышно и видно. Бразилия, возможно, находится в процессе смены поколений, и после схода Николаса Сантоса (медаль ЧМ в 39 лет), Фелипе Лиму (медаль ЧМ в 34 года), Жуана Гомеша (медаль ЧМ в 33 года), Бруно Фратуса (медаль ЧМ в 30 лет) у них просто никого не осталось.

(Продолжение следует)

