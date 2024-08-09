Атака на Липецкую область, проект штрафов за дипфейки, «откат» цены биткоина
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 9 августа.
- В ночь с 8 на 9 августа Липецк подвергся массовой атаке дронов ВСУ. Губернатор Игорь Артамонов сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. По его данным, в результате атаки дронов произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате атаки пострадали шесть человек. Им оказывают помощь в больницах Липецка. В зону эвакуации попали более 400 домовладений. Жителей четырех населенных пунктов — Копцев хутор, Федоровка, Яковлевка и Тынковка — эвакуируют на автобусах. Сейчас готовы несколько пунктов временного размещения граждан, они могут принять около 5 тысяч человек.
- Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил внести изменения в Уголовный кодекс, добавив новый квалифицирующий признак — использование технологии дипфейк. В пояснительной записке отмечается, что с развитием компьютерных технологий появились новые возможности для создания видео- и аудиоматериалов на основе образцов голоса и изображений людей. Это может привести к распространению ложной информации и нарушению прав граждан. Однако правительство посчитало, что предложенный законопроект требует доработки.
- Вице-президент США и кандидат в главы государства от демократической партии Камала Харрис опережает на 5% кандидата от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди американцев. За Харрис готовы проголосовать 42% опрошенных, а за Трампа — 37%, стало известно из опроса общественного мнения, проведенному социологической службой Ipsos — он проводился с 2 по 7 августа среди более 2 тыс. американских избирателей.
- Сегодня ночью стоимость биткоина в ходе торгов выросла до $61 128. Это на 10,3% больше, чем днем ранее. Напомним, что в начале этой недели курс криптовалюты упал с $70 до $49 тыс. за сутки, достигнув минимального значения с 14 февраля 2024 года.
- К утру количество сообщений о сбоях в работе YouTube в России превысило 35 тыс., следует из информации сервиса «Сбой.рф». Мобильное приложение видеохостинга перестало воспроизводить видео с мобильных телефонов у некоторых пользователей с операционными системами iOS и Android. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы (21%), Санкт-Петербурга (9%) и Краснодарского края (6%). На Татарстан приходится 2% жалоб.
- За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 75 беспилотников самолетного типа в нескольких регионах России, сообщило Минобороны: 26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской областями, пять — над Республикой Крым, восемь — над акваторией Черного моря. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Олег Исаков
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