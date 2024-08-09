Липецк и окрестности ночью подверглись массированной атаке дронов

В ночь с 8 на 9 августа в 01.45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. В 3.14 мск губернатор Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов на Липецк и окрестности.

В результате атаки дронов пострадали объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Артамонов.

В 4.28 он написал: «Специалисты устраняют последствия повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Под отключение попали 19, 23, 24, 27, 29 микрорайоны и Московская улица».

По данным губернатора, в результате атаки дронов в районе Липецка произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.



На тот момент аварийные бригады уже занимались переподключением абонентов и трансформаторных станций. По его словам, к этому моменту без электроэнергии оставались 665 жителей.



По предварительной информации, озвученной губернатором Артамоновым, в результате атаки БПЛА пострадали 6 человек. «Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — сообщит он.

В 4.44 Игорь Артамонов объявил о сохранении красного уровня угрозы для Липецка и Липецкого МО и введении режима ЧС. Началась эвакуация жителей четырех населенных пунктов: Копцев хуторов, Федоровка, Яковлевка и Тынковка.



«В городе Липецке и Липецком МО в настоящий момент остановлено движение пассажирского транспорта. Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности», — сообщил губернатор.

