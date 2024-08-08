YouTube перестал открываться у некоторых пользователей из России

Фото: Мария Зверева

Сегодня утром, 8 августа, у некоторых пользователей в России возникли проблемы с доступом к видеосервису YouTube через домашний интернет в веб-версии и в приложении, сообщают очевидцы.

Сервисы мониторинга «Сбой.РФ» и BrandAnalitics подтверждают перебои. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Крыма и ряда других регионов.

При этом при подключении через мобильную связь видеохостинг пока открывается и работает.

Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о снижении скорости загрузки YouTube до 40% из-за бездействия со стороны компании. По словам парламентария, примерно 80% основного контента сервиса, который смотрят россияне, хранится на серверах Google. Они требуют постоянного обслуживания, которое не проводится компанией из-за санкций, утверждает депутат.

Рената Валеева