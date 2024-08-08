Как малышей республики отвлекали от гаджетов

В парке имени Горького показали обряды, связанные с детьми народов Татарстана

главные на детском празднике — бабушки.. Фото: Динар Фатыхов

Праздник «Древо жизни» вернулся в парк имени Горького. Показав в начале июля свадебные обряды народов Татарстана, организаторы перешли к следующему важному этапу в жизни молодой семьи — рождению и воспитанию детей. На мероприятии младшее поколение жителей республики доминировало, веселиться им не мешали ни дождь, ни дефицит мест на мастер-классах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первое укладывание, первая баня, первое одеяло

На этот раз дорогими гостями, которых водили по шатрам народов, стали чиновники во главе с председателем комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айратом Зариповым и начальником Управления культуры исполнительного комитета Казани Азатом Абзаловым.

Началось путешествие с татарского обряда «Бәби сөенече алу», то есть одаривание того, кто первым оповестил домочадцев о рождении ребенка. «Сөенеч» в целом распространенная традиция у тюркских народов.

— Этот обычай сейчас забывается. А мы предлагаем его заново народу, — объяснил директор Арского районного дома культуры Рамиль Мухутдинов. — «Сөенеч» бывает и когда, скажем, теленок рождается. Детям, получается, дарили подарки. Это был праздник, красивый семейный праздник. Я думаю, если нам удастся это детям показать, научить, он сохранится.

— Я помню, что в 60—80-е годы это был популярный обряд. Мы бегали, даже если знали, что кто-то уже сообщил, — все равно, мол, детей без конфет не оставят. Знали, когда парень вернется из армии, сторожили его на краю деревни, — отметила научный руководитель проекта «Древо жизни» Фанзиля Завгарова.

Руководила праздником фольклорист Фанзиля Завгарова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кряшены из Кряш-Серды (Пестречинский район) показывали обряд первого укладывания ребенка в колыбель. Делает это бабушка со стороны матери. В русском подворье можно было посмотреть игрушки. Нурлатские чуваши показывали, что такое обряд имянаречения («Ачана ят пани»). Кукморские удмурты— «Вöй сиён», то есть смотрины, которые устраивают на 40-й день после рождения.

На празднике были представлены семь народов республики. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Марийцы говорили о «Шошча азам икымше гана мончаш пуртышам» — это первое купание малыша в бане (его также делает бабушка со стороны матери или повитуха). А тетюшские мокшане — о «Сюкоронь кандомат». Это обряд омывания ножек малыша после крещения. Завершался обход рассказом о «корама кору» — лоскутном шитье, итогом которого стало одеяльце для малыша.

— Обратите внимание, что здесь используется семь цветов, это своеобразный оберег для ребенка, такой обычай был распространен, к примеру, у алтайских народов, — указала Завгарова.

Лейтмотивом этих иммерсивных выставок были колыбели — очень разные, к примеру, у башкир она была собрана из коры дерева, с дном из веток.

Мария Стуклова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Больше мастер-классов! Еще больше!

На другой стороне поляны устраивались мастер-классы. Наибольшей популярностью пользовалось изготовление творожных шариков Альбины Фасхеевой — к этому столу первым делом и повели и дорогих гостей на угощение.

Дети же оккупировали и все остальные столики, где проходили мастер-классы по изготовлению сувениров из кожи, удмуртского нагрудного украшения «монисто», куклы-пеленашки, броши из фетра с башкирским орнаментом, а также росписи глиняной игрушки, деревянной матрешки и сувениров-оберегов из Марий Эл. Плюс мастер-класс по арабской каллиграфии.

Творожные шарики — самое востребованное. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А как попасть на мастер-класс? — вопрошали родители.

— По записи, но у нас уже и на 19.40 места кончаются... — разводили руками мастера.

Но желающих послушать татарские сказки оказалось мало.

Как и на первом «Древе жизни» в июле, посереди поля была устроена выставка, но уже с иллюстрациями не свадеб, а с детскими фотографиями: к примеру, здесь были кряшенские бабушка с внучкой, татарские гимназисты 1920-х годов и юные чуваши конца XIX века. Выставку собирали из каталога Госархива, собрания Этнографического казанского музея, Центра русского фольклора и других источников.

Кряшены приехали из Тукаевского района. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Возможно, кто-то увидит такую колыбель, запомнит, сфотографирует...»

А на концерте выступали детские коллективы вроде ансамбля «Родничок» из села Чувашская Чебоксарка (Новошешминский район) или ведомый солисткой Zakaria Марией Стукловой мордовский «Од ойме».

Кто-то пел, что называется, а капелла, другие подмешивали электронные ритмы. Ансамбль «Питрау» из села Мелекес Тукаевского района исполнил песни в обоих вариантах.

— Они почти все кряшены. Все говорят на родном языке. Мы их учим и аутентичным кряшенским песням, делаем и современные аранжировки. У нас есть и народный ансамбль «Питрау», в нем поют их бабушки, мамы, так что у нас пять поколений поют, младшие у них учатся. Ребята очень ответственные, приходят всегда вовремя на репетиции, они так воспитаны еще с детского сада, — рассказала о них директор местного дома культуры Людмила Адамова.

— Конечно, одна из целей «Древа жизни» — рассказать об этих традициях, показать их, — отмечает Завгарова. — Мы не можем здесь громко говорить о сохранении традиций, потому что в плане сохранения свои коррективы вносит жизнь. Тем не менее, поскольку после свадьбы идет рождение детей, мы решили показать обряды, связанные с рождением первенцев. И здесь главные роли выполняют не отец с матерью, а бабушки и дедушки с обеих сторон. У каждого народа — свои обряды. В связи с появлением шариата многие из них позабылись, но при этом мы видим, что что-то из этого сохраняется. Обряды похожие, хотя колыбельные разные, у всех есть свои обереги. То есть мы показываем и разницу, и общее. Здесь нет вопроса, кто у кого что взял, а показатель, насколько тесно мы жили вместе. Возможно, кто-то увидит такую колыбель, запомнит, сфотографирует — и потом закажет.

1 / 36 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов