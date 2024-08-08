Как малышей республики отвлекали от гаджетов
В парке имени Горького показали обряды, связанные с детьми народов Татарстана
Праздник «Древо жизни» вернулся в парк имени Горького. Показав в начале июля свадебные обряды народов Татарстана, организаторы перешли к следующему важному этапу в жизни молодой семьи — рождению и воспитанию детей. На мероприятии младшее поколение жителей республики доминировало, веселиться им не мешали ни дождь, ни дефицит мест на мастер-классах. Подробнее — в материале «Реального времени».
Первое укладывание, первая баня, первое одеяло
На этот раз дорогими гостями, которых водили по шатрам народов, стали чиновники во главе с председателем комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айратом Зариповым и начальником Управления культуры исполнительного комитета Казани Азатом Абзаловым.
Началось путешествие с татарского обряда «Бәби сөенече алу», то есть одаривание того, кто первым оповестил домочадцев о рождении ребенка. «Сөенеч» в целом распространенная традиция у тюркских народов.
— Я помню, что в 60—80-е годы это был популярный обряд. Мы бегали, даже если знали, что кто-то уже сообщил, — все равно, мол, детей без конфет не оставят. Знали, когда парень вернется из армии, сторожили его на краю деревни, — отметила научный руководитель проекта «Древо жизни» Фанзиля Завгарова.
Кряшены из Кряш-Серды (Пестречинский район) показывали обряд первого укладывания ребенка в колыбель. Делает это бабушка со стороны матери. В русском подворье можно было посмотреть игрушки. Нурлатские чуваши показывали, что такое обряд имянаречения («Ачана ят пани»). Кукморские удмурты— «Вöй сиён», то есть смотрины, которые устраивают на 40-й день после рождения.
Марийцы говорили о «Шошча азам икымше гана мончаш пуртышам» — это первое купание малыша в бане (его также делает бабушка со стороны матери или повитуха). А тетюшские мокшане — о «Сюкоронь кандомат». Это обряд омывания ножек малыша после крещения. Завершался обход рассказом о «корама кору» — лоскутном шитье, итогом которого стало одеяльце для малыша.
— Обратите внимание, что здесь используется семь цветов, это своеобразный оберег для ребенка, такой обычай был распространен, к примеру, у алтайских народов, — указала Завгарова.
Лейтмотивом этих иммерсивных выставок были колыбели — очень разные, к примеру, у башкир она была собрана из коры дерева, с дном из веток.
Больше мастер-классов! Еще больше!
На другой стороне поляны устраивались мастер-классы. Наибольшей популярностью пользовалось изготовление творожных шариков Альбины Фасхеевой — к этому столу первым делом и повели и дорогих гостей на угощение.
Дети же оккупировали и все остальные столики, где проходили мастер-классы по изготовлению сувениров из кожи, удмуртского нагрудного украшения «монисто», куклы-пеленашки, броши из фетра с башкирским орнаментом, а также росписи глиняной игрушки, деревянной матрешки и сувениров-оберегов из Марий Эл. Плюс мастер-класс по арабской каллиграфии.
— А как попасть на мастер-класс? — вопрошали родители.
— По записи, но у нас уже и на 19.40 места кончаются... — разводили руками мастера.
Но желающих послушать татарские сказки оказалось мало.
Как и на первом «Древе жизни» в июле, посереди поля была устроена выставка, но уже с иллюстрациями не свадеб, а с детскими фотографиями: к примеру, здесь были кряшенские бабушка с внучкой, татарские гимназисты 1920-х годов и юные чуваши конца XIX века. Выставку собирали из каталога Госархива, собрания Этнографического казанского музея, Центра русского фольклора и других источников.
«Возможно, кто-то увидит такую колыбель, запомнит, сфотографирует...»
А на концерте выступали детские коллективы вроде ансамбля «Родничок» из села Чувашская Чебоксарка (Новошешминский район) или ведомый солисткой Zakaria Марией Стукловой мордовский «Од ойме».
Кто-то пел, что называется, а капелла, другие подмешивали электронные ритмы. Ансамбль «Питрау» из села Мелекес Тукаевского района исполнил песни в обоих вариантах.
— Конечно, одна из целей «Древа жизни» — рассказать об этих традициях, показать их, — отмечает Завгарова. — Мы не можем здесь громко говорить о сохранении традиций, потому что в плане сохранения свои коррективы вносит жизнь. Тем не менее, поскольку после свадьбы идет рождение детей, мы решили показать обряды, связанные с рождением первенцев. И здесь главные роли выполняют не отец с матерью, а бабушки и дедушки с обеих сторон. У каждого народа — свои обряды. В связи с появлением шариата многие из них позабылись, но при этом мы видим, что что-то из этого сохраняется. Обряды похожие, хотя колыбельные разные, у всех есть свои обереги. То есть мы показываем и разницу, и общее. Здесь нет вопроса, кто у кого что взял, а показатель, насколько тесно мы жили вместе. Возможно, кто-то увидит такую колыбель, запомнит, сфотографирует — и потом закажет.
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