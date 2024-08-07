«Видите, какой коллапс? Если еще 14 млн «квадратов» жилья посадим — в Казань можно будет не ездить»

Министр строительства Татарстана объяснил необходимость сокращения планируемых объемов ввода жилья вокруг столицы

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минстроя РТ

Урезать вдвое планируемые объемы жилищной застройки в Лаишевском и Пестречинском районах предлагается мастер-планом Казанской агломерации. В ближайшее время документ представят раису Татарстана, после чего внесут на утверждение правительству РТ. Об этом сегодня доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Глава Минстроя также рассказал о подготовке новой республиканской программы модернизации сетей, развитии социальной ипотеки и готовности объектов строительства к саммиту БРИКС. Подробности — в материале «Реального времени».



Успеют ли сдать башни-отели к саммиту БРИКС?



Пресс-конференцию, приуроченную ко Дню строителя, провели в новом офисе разработчиков мастер-плана Казанской агломерации — на открытой террасе Института пространственного планирования РТ (бывшего ресторана «Парус»). Так что, кроме прекрасных панорам, участники встречи могли наблюдать и ряд крупных строек. В частности, министр строительства РТ рассказал о готовности высотных зданий гостиниц, которые возводят к саммиту БРИКС на берегу Казанки.

— Вы сами видите, как они растут каждый день, даже отсюда видно. Могу сказать, что по пятой башне, которая будет 16-этажной, сейчас мы находимся на 14-м этаже. Башня, которая левее, будет 18-этажной. Мы стремимся к этому [успеть к саммиту], готовим эти объекты. Восемь апарт-отелей рядом на берегу тоже в высокой степени готовности, — сообщил Марат Айзатуллин.

«Вы сами видите, как они растут каждый день, даже отсюда видно», — рассказал министр о ходе строительства отелей на берегу Казанки. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минстроя РТ

На объектах, по его словам, сегодня трудится свыше 2,2 тысячи человек. Успеть сдать к октябрю обещают и новое здание театра Камала. Еще ранее, к 30 августа, в Казани должны сдать и детский парк на берегу Казанки.

На стройках Татарстана «потеряли порядка 7 тысяч человек»

Сегодня на стройотрасль приходится 7% ВРП республики. Прогнозный объем работ на этот год — порядка 791 млрд рублей, включая и строительство, и производство промышленных материалов. Прошлый год строители завершили с доходами 708 млрд (+5%), по итогам первого полугодия 2024-го вышли на 316 млрд рублей (+25%). Но в этом году отрасль столкнулась с серьезным дефицитом рабочих рук.

— По численности работников мы упали. Если в прошлом году имели 92 300 человек, то в этом средняя численность рабочих у нас — 85 700 человек. Порядка 7 тысяч человек мы потеряли. Здесь много разных факторов. И то, что миграционная служба приводит в порядок свою работу. И то, что часть работников из Средней Азии не приехали, не смогли оформить правильно свои документы. Кого-то депортировали — кто незаконно находился здесь. Кто-то ушел в частный бизнес. Многих приходится искать — тех же каменщиков, сварщиков, которые сегодня работают на частников и нигде не отчитываются, — пояснил министр.

Среднемесячная заработная плата в отрасли за первые полгода выросла на 24%. План по вводу жилья — 3,1 млн кв. м, на сегодня сдано 2,535 млн. Основная доля приходится на ИЖС, чуть менее — на МКД. На сегодня выдано 495 разрешений на строительство 4,55 млн кв. м жилья, что примерно сопоставимо с прошлогодним показателем.

Не будут ли снижены объемы ввода жилья ввиду отмены льготной ипотеки и падения спроса, поинтересовались у министра.

В этом году строительная отрасль столкнулась с серьезным дефицитом рабочих рук. предоставлено пресс-службой СМУ-88

— У меня были переговоры с застройщиками, порядка 40% продажи упали. Но сохранилась сельская ипотека, — сообщил Марат Айзатуллин и добавил, что градостроительный потенциал у республики на сегодня есть. — Сегодня вместе с институтом мы регулируем, где-то даже наших строителей пока останавливаем — это наша Казанская агломерация, вокруг Казани. Думаю, следующий год мы еще выдержим. Но какие там будут планы и какие будут задачи Министерства строительства РФ? Думаю, меньше плана нам не дадут спуститься. Будем надеяться, что будет все хорошо.

Порядка 20 млрд рублей на развитие проектов Казанской агломерации

Прокомментировал «Реальному времени» министр и решение вдвое сократить планируемые объемы жилищной застройки в Лаишевском и Пестречинском районах Казани. Только по лаишевскому направлению заявлено было 14 млн кв. м жилья:

— Но когда институт проанализировал, выяснилось, что к этим квадратным метрам нужно очень много социальных объектов, которые не обеспечены никаким финансированием. Проанализировали, как пойдет рост строительства, институт нам предложил сократить, и мы с этим согласились. Ну вы представляете нагрузку на дорогу Казань — Оренбург, которая в аэропорт ведет? Вы видите, какой там коллапс по утрам? Если мы вокруг него еще 14 млн «квадратов» жилья посадим, просто в Казань можно будет не ездить. Поэтому, чтобы все это реализовать, сначала надо правильно подойти к этому вопросу с инфраструктурой.

В этом районе должны появиться дорога-дублер и дополнительные дороги, которые будут соединять с М-12 и уводить транспортные потоки на М-7. «А каков механизм? Механизм у нас есть, мы можем все это пересмотреть, законом же не запрещено. Тем более мы сейчас все генпланы всех муниципалитетов утверждаем, поэтому мы эти параметры будем там задавать», — пояснил Марат Айзатуллин.

«Вы видите, какой там коллапс по утрам? Если мы вокруг него еще 14 млн «квадратов» жилья посадим, просто в Казань можно будет не ездить». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Республика разделена на три крупные агломерации, и по самой большой — Казанской — уже подготовлен мастер-план.

— Почти все министерства у нас согласовали этот документ, и в ближайшее время мы сделаем доклад раису, после чего внесем в Кабинет министров для утверждения уже правительством республики, — уточнил министр.

Глава Минстроя РТ также отметил два крупных проекта агломерации «Большой Зеленодольск» и «Лаишевский узел». В первом к 2036 году планируют построить около 5 млн кв. м, во втором — порядка 4,2 млн к 2030 году. На лаишевском направлении реализуют семь проектов с участием федеральных средств. Это и бюджетные кредиты, и специальные казначейские займы, и деньги Фонда национального благосостояния, уточнил Марат Айзатуллин. Общий объем средств на два проекта — почти 20 млрд рублей. На эти средства будут построены магистральные инженерные коммуникации — вода, канализация, насосные станции. Газопроводом занимается «Газпром».

Вторым этапом идет подготовка мастер-плана Камской агломерации, в дальнейшем предстоит аналогичная работа и по Альметьевской.

Прогнозный объем работ на этот год — порядка 791 млрд рублей, включая и строительство, и производство промышленных материалов. предоставлено пресс-службой СМУ-88

Новая республиканская программа модернизации сетей

Как и в прежние годы, республика реализует 44 программы, которые охватывают 3 405 объектов на общую сумму 107,2 млрд рублей. Сюда входит строительство объектов образования, здравоохранения, культуры. Большая доля приходится на капремонт — 27 программ, по строительству — 17 программ.

Так, в этом году в Татарстане построят 11 школ на 9 835 мест: восемь отдельно стоящих и плюс три учебных корпуса-пристроя, а также 10 детсадов на 2 200 мест. На объекты образования направят 39 млрд рублей.

Реализуется большая программа по благоустройству общественных пространств. К 2023 году обновили 435 парков. В этом году в порядок приведут еще 64 на сумму 2,3 млрд рублей. В рамках программы «Наш двор» отремонтировали 4 339 дворов, в этом году в программе — 833 двора на 10 миллиардов.

Скоро перечень республиканских программ пополнит еще одна — по модернизации сетей. Как анонсировал раис республики и пояснил министр, она призвана обновить большие объемы инженерной инфраструктуры в республике.

— По параметрам пока не готов говорить. Сейчас мы готовим свое предложение, цифры не буду озвучивать, но я думаю, на этой неделе этот вопрос будет решен, так как Рустам Нургалиевич его озвучил — это насущная проблема. У нас в республике 26 тысяч километров сетей, и около 32% нам надо заменить. Это 8 тысяч км! Представляете метраж? Понятно, что за год не реализуется, чтобы это реализовать, тоже надо быть готовым. Готовым и с проектной документацией, и с материалами, и с подрядчиками. Потому что на сегодня есть проблема и со сварщиками, и с монтажниками, — отметил Марат Айзатуллин.

Как и в прежние годы, республика реализует 44 программы, которые охватывают 3 405 объектов на общую сумму 107,2 млрд рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как реализуются программы соципотеки и арендного жилья

В этом году программа реализуется в тех же объемах, что и в прошлом: порядка 160 тысяч квадратных метров жилья. «Конечно, если сравнивать с десятилетней давностью, когда они строили 400—600 тысяч в год, — это две разные цифры, — отметил глава Минстроя. — На сегодняшний день в плане 53 дома. Все те, кто нуждается, квартиру получат».

Отвечая на вопрос о возведении арендного жилья, он напомнил, что два года назад первые дома по программе были построены. «Есть и у ГЖФ арендное жилье. Мы с ними отрабатываем и с муниципалитетами. Это одно из приоритетных направлений. Есть там вопросы законодательные, когда мы их отрегулируем, будем более активно работать по арендному жилью».