Online-конференция с Ленарой Ханифатуллиной, детским офтальмологом
6 августа, 11.00: онлайн-конференция детского офтальмолога из РКОБ Ленары Ханифатуллиной. Обсудим следующие вопросы:
- какие обследования зрения пройти с ребенком перед началом учебного года;
- от чего может страдать зрение дошкольников и как этого избежать;
- как сохранить здоровье глаз школьника;
- так ли уж безобидна детская близорукость.
Интернет-газета «Реальное время»
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.