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Online-конференция с Ленарой Ханифатуллиной, детским офтальмологом

11:00, 06.08.2024
Online-конференция с Ленарой Ханифатуллиной, детским офтальмологом
Фото: Реальное время

6 августа, 11.00: онлайн-конференция детского офтальмолога из РКОБ Ленары Ханифатуллиной. Обсудим следующие вопросы:

  • какие обследования зрения пройти с ребенком перед началом учебного года;
  • от чего может страдать зрение дошкольников и как этого избежать;
  • как сохранить здоровье глаз школьника;
  • так ли уж безобидна детская близорукость.

Интернет-газета «Реальное время»

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