Повышение ставок по ипотеке, расследование против оппозиции Венесуэлы, смерть муфтия КЧР
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 6 августа.
- Несколько российских банков сообщили о повышении ставки по ипотеке. С 6 августа минимальные ставки Сбера будут равны 20%, а ВТБ — 20,5%. Свое решение банки объясняют повышением ключевой ставки до 18% годовых.
- Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование против лидера оппозиции Марии Корины Мачадо и бывшего кандидата в президенты страны Эдмундо Гонсалеса. Они не согласились с победой Николаса Мадуро на выборах. Мачадо и Гонсалеса подозревают в подстрекательстве к мятежу.
- Несколько американских военных были ранены в результате обстрела авиабазы Айн-эль-Асад в Ираке. Об атаке доложили президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант возложили вину за обстрел на Иран и союзное ему шиитское ополчение.
- 5 августа скончался председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Исмаил Бердиев. Он руководил религиозным управлением республики с 1991 года.
- Посольство России в Дакке (Бангладеш) рекомендовало соотечественникам рассмотреть возможность возвращения на Родину, когда это станет безопасно. В Бангладеш продолжаются протесты, которые не утихли даже после того, как ушла в отставку премьер-министр Шейх Хасина.
- Российские средства ПВО за сутки сбили 26 беспилотников ВСУ в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. В городе Суджа в результате обстрела были госпитализированы пять человек, в том числе трое детей.
- Еще два украинских БПЛА были уничтожены над Брянской областью, написал губернатор региона Александр Богомаз. Кроме того, обстрелу ВСУ подверглось село Ясные Зори Белгородской области. Всего за последние сутки в регионе пострадали 12 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
- Согласно информации Минобороны России, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над территорией Курской области и еще один — над территорией Белгородской области.
Галия Гарифуллина
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