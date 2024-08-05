Кинофестиваль с этническим привкусом

На Karakuz Film показали и обсудили фильмы, а также рассмотрели варианты проведения большого кинофестиваля в Альметьевске и создания там съемочной базы

Фото: Предоставлено организаторами международного кинофестиваля Karakuz Film

С 29 июля по 3 августа в Альметьевске проходил фестиваль Karakuz Film, организатором которого выступила «Академия цифрового творчества». Кинофестиваль прошел сразу на нескольких площадках, на которых были представлены полнометражные и короткометражные фильмы, их обсуждение с режиссерами и кинокритиками, а также различные лекции, мастер-классы, квизы, зрительское голосование и детская программа. Кроме этого, в рамках фестиваля эксперты обсудили дальнейшее развитие кинематографа. Журналист «Реального времени» делится версиями экспертов о том, как сделать Альметьевск точкой притяжения кинолюбителей и представителей киноиндустрии.

Step by step

Отправными точками для рассмотрения Альметьевска как одной из значимых площадок в киноиндустрии стали два момента — этнофестиваль «Каракуз» и программа развития креативных индустрий. Но начнем по порядку. Этно-модерн-фестиваль «Каракуз» проводится уже четвертый раз. У него есть определенная история и направленность. В основном здесь представлены различные виды тюркского искусства. В прошлом году в рамках фестиваля решили провести кинопоказы, тогда к формированию программы привлекли из Казани Дирекцию по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Последние подобрали для показов фильмы с тюркской тематикой, а кинокритик Адиля Хайбуллина провела обсуждение.

По словам руководителя Дирекции «Время кино» Альбины Нафиговой, уже тогда стало понятно, что в Альметьевске довольно активные зрители, у которых появился запрос не просто на обсуждение фильмов, а на обсуждение вместе с создателями кинокартин. Эту идею начали развивать, что называется step by step. В итоге обсуждение вылилось в создание отдельного кинофестиваля Karakuz Film. Изначально организаторы планировали проводить мероприятие на двух площадках — в кинозале ОЦ «Альмет» и на городском пляже. Со второй локацией возникли проблемы практически за день до старта. Прогноз погоды обещал длительные дожди, что в итоге и произошло. Но организаторы оперативно нашли другую локацию, и кинопрограмму на городском пляже перенесли в молодежный центр «Фабрика креативных процессов», которую за ночь подготовили к проведению фестиваля.

Режиссер Айнур Аскаров представляет свой фильм «Семья года». Предоставлено организаторами международного кинофестиваля Karakuz Film

Дальше все пошло по плану. Кинопоказы, обсуждения, квизы, лекции, мастер-классы. Показали и обсудили с кинокритиком Адилей Хайбуллиной дебютный фильм кыргызского режиссера Асель Жураевой «Дитя небес». Киновед из Казахстана Александра Поршнева представила серию короткометражек казахстанских режиссеров. Уроженец Узбекистана режиссер Юсуп Разыков показал свою драму «Керосин», которая вызвала много эмоций и стала самым обсуждаемым фильмом на фестивале. Не менее жарко обсуждали показ комедии «Семья года» режиссера Айнура Аскарова из Башкортостана. Кинолента «Белый дом Эльзы» режиссера Юрия Курочки из Хакасии собрал столько зрителей, что они еле-еле поместились в зале. А также в рамках фестиваля Karakuz Film прошло закрытое обсуждение с руководством Благотворительного фонда «Татнефть» дальнейшей судьбы фестиваля и его развития.

Даешь креативные индустрии!

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о развитии креативных индустрий в России 30 июля, на следующий день после начала кинофестиваля Karakuz Film. Теперь креативные индустрии стали отдельным сектором экономики. Предполагается, что культура будет не только просвещать и обогащать духовно, но и приносить деньги. Хотя многие культурные проекты сложно назвать высокодоходными. Но они могут дать старт другим инициативам, которые можно монетизировать. На закрытом обсуждении во время кинофестиваля Karakuz Film как раз думали, как развивать и монетизировать в Альметьевске кинонаправление в разрезе концепции креативной экономики.

— Интересно было бы создать в Альметьевске площадку, на которой можно производить кинопродукт. На обсуждении с экспертами киноиндустрии обсудили пути развития и что нужно сделать, чтобы запустить этот процесс. В нашей стране есть регионы, которые представляют яркий пример того, как инвестиции в кинематографию спустя определенное количество времени дают внутренний кинематографический продукт, на который ходит местный зритель и заполняет кинозалы. Мы считаем, что те объекты, площадки, локации, которые есть в Альметьевске, могут стать прекрасными местами для съемок фильмов. То есть у нас есть все для производства киноконтента, который сделает город известным в масштабах страны, — сказал руководитель Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин.

Кинокритик Адиля Хайбуллина на церемонии открытия кинофестиваля Karakuz Film. Предоставлено организаторами международного кинофестиваля Karakuz Film

Кстати, такой опыт у Альметьевска уже есть. Летом 2023 года здесь снимали новогоднюю комедию «Елки 10». Для этого в разгар лета у ОЦ «Альмет» установили елку, оформили улицы новогодней инсталляцией и засыпали центр Альметьевска искусственным снегом. Премьера фильма тоже прошла в Альметьевске. И да, это отвечает идеям Мамина сделать город базой для киноиндустрии. По аналогичному пути пошли и в Берлине, где сейчас снимается большое количество кинолент. Это гораздо дешевле, чем снимать в США, и меньше бюрократических проблем с перекрытием улиц. А город, в свою очередь, получает деньги за аренду. Вполне реалистичный план по монетизации в рамках развития креативных индустрий. Но пока это только план, и в его реализации есть свои сложности.

— Для интенсивного развития кинематографа в Альметьевске нужно сначала подробно изучить всю информацию. После этого будут понятны, какие существуют барьеры. Но уже сейчас можно сказать, что во всех творческих направлениях ключевой момент — это наличие кадров и компетенций. В рамках обсуждений перспектив развития вместе с экспертами появились мысли, какие шаги мы можем сделать буквально в течение одного-двух месяцев, чтобы дать определенный стимул к развитию кинематографа в Альметьевске. Если эти идеи будут одобрены руководством, то мы их обязательно озвучим, — отметил Ренат Мамин.

Канны по-татарстански

Эксперты киноиндустрии предложили и другие варианты развития. Некоторые из них выступили за проведение большого кинофестиваля международного уровня в Альметьевске.

— Я считаю, что Альметьевск будет прекрасной локацией для фестиваля короткометражного кино. В России не хватает специализированных фестивалей короткого метра. Есть отдельные программы, но этнофестиваля короткого метра с ярко выраженным тюркским акцентом — нет вообще. С этой точки зрения Альметьевск идеально впишется в мировую инфраструктуру короткометражных фестивалей. Короткий метр — это самый дерзкий, трендовый и динамичный контент. Я за то, чтобы конкурсная программа была короткометражной, а зрительская — полнометражной. В будущем фестиваль можно будет наполнять еще и индустриальными вещами — к примеру, питчингом и нетворкингом, — сказала руководитель Дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» Альбина Нафигова.

Это предложение гораздо масштабнее того, которое рассматривает Ренат Мамин. К тому же оно может стать катализатором развития и для других сфер экономики, например туристической. В то же время оно не противоречит созданию в Альметьевске базы для киноиндустрии. Обычно считается, что крупный международный фестиваль должен проходить в большом городе, чтобы привлекать в первую очередь горожан. Но Альбина Нафигова считает, что крупный город не лучший вариант для международных фестивалей.

— Компактный город хорош для продвижения фестиваля. Мы видели в Альметьевске кубы и различные инсталляции. В большом городе такое продвижение потеряется, город нужно будет полностью заполнить рекламой и мерчем. А такие места, как Альметьевск, позволяют очень быстро создать фестивальную атмосферу. Тем более есть многолетняя история самого «Каракуза», есть легенда с этническим привкусом. Потенциал межпрограммной наполняемости и атмосферности у Альметьевска тоже однозначно есть. Им можно без проблем дополнить любую кинофестивальную тусовку. Жители и город располагают к приему. А короткий метр и компактный город очень хорошо соотносятся между собой, — отметила Нафигова.

В качестве примера она отметила Каннский кинофестиваль. Это один из крупнейших международных фестивалей, который проводится с 1946 года. По данным на 2020 год, в Каннах проживает 76,5 тыс. человек, а плотность города — 3 750 человек на квадратный километр. Для сравнения: в Альметьевске, по состоянию на 2024 год, проживает почти 150 тыс. человек, а плотность заселения составляет почти 1 360 человек на квадратный километр. Грубо говоря, Альметьевск в два раза больше Канн как по количеству жителей, так и по плотности. А по площади превосходит почти в шесть раз.

Канны — это не единственный пример. Международные кинофестивали проходят в чешском городе Карловы Вары (население — почти 50 тыс. человек), в швейцарском Локарно с населением в 15 тыс. человек, в испанском Сан-Себастьяне, где живет чуть больше людей, чем в Альметьевске, — почти 187 тыс. человек. Можно вспомнить еще огромное количество фестивалей разной направленности, которые выбрали в качестве основной локации небольшие города.

Киновед из Казахстана Александра Поршнева и кинокритик Адиля Хайбуллина предложили делать акцент на зрителях, а не на конкурсной программе.

— Нужно продолжать формат кинопросмотров на фестивале, а не конкурсной программы. Я бы рекомендовала привозить более сложные фильмы и расширять географию, уходить в другую сторону, но при этом оставаться в рамках фестиваля тюркского кино, — поделилась мнением кинокритик, заслуженный работник культуры РТ и программный директор кинофестиваля Karakuz Film.



Кино и нефть

Если Ренат Мамин для создания кинематографической базы видит сложность в квалифицированных кадрах, то для проведения большого международного кинофестиваля могут возникнуть проблемы с логистикой. Пока основная аудитория Karakuz Film — это жители Альметьевска. Статус международного ему придают участники, которые приезжают из разных стран. Но если делать фестиваль не только для города, а привлекать туристов, то нужно подумать о логистике.

— Учитывая, что гостей приходится привозить в Альметьевск от Казани, то можно уделить особое внимание логистике. Участников конкурсной программы и жюри можно будет привозить на большом автобусе с обзорной экскурсией. Гости, приезжая в Альметьевск, получат полное представление об истории фестиваля, города и традициях. Таким образом, они приедут на фестиваль атмосферно подготовленными. Так можно ускорить и насытить полезной информацией дорогу, — сказала Альбина Нафигова.

Кроме логистики, городу требуются новые гостиницы. Сейчас Альметьевск просто не сможет принять то количество людей, которое, к примеру, принимают Канны во время фестиваля. Но эксперты предлагают двигаться в формате step by step, то есть расширять фестиваль постепенно, параллельно решая вопрос с инфраструктурой.

— Нужно будет продумать еще и размещение гостей, если мы говорим о международном фестивале, поскольку номерной фонд у Альметьевска пока небольшой. Но есть студенческие кампусы, которые могут принять большое количество гостей в каникулярное время, когда нет студентов, — отметила руководитель Дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Адиля Хайбуллина подтвердила, что у Альметьевска есть все шансы стать точкой проведения крупного международного кинофестиваля. Но здесь многое зависит от желания жителей города и администрации, чтобы такой фестиваль состоялся.



— Нужно работать со зрителями, с городом, с его заинтересованностью в таком фестивале. Кроме этого, нужно грамотно выстроить концепцию кинофестиваля, чтобы он отличался от других и стал привлекательным для киноиндустрии и для зрителей, — прокомментировала Адиля Хайбуллина.

Кстати, Альбина Нафигова же предложила не пытаться сломать ассоциацию Альметьевска как нефтяного города, а использовать нефть как своеобразную фишку.

— На мой взгляд, можно в хорошем смысле эксплуатировать нефтяную составляющую города. Потому что нефть — это пласты, некая жила, пульс. Это можно легко отразить в креативе. Кино — это тоже нерв и пласты. Тут можно найти множество вариаций для креативной упаковки фестиваля, — предложила Нафигова.

В любом случае все это пока идеи. Хотя Ренат Мамин четко дал понять, что движение в сторону развития киноиндустрии в Альметьевске будет. В каком направлении — покажет время.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».