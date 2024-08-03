Бизнес-обзор: смена рулевых в «Ливадии» и «дочке» «Акрона», кредит для «Лизинговой компании малого бизнеса»

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 22-я

Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе сразу в нескольких компания сменились руководители. Новых директоров назначили в казанском санатории «Ливадия», КНПП «Вертолеты-Ми», которое занимается модернизацией вертолетов Ми-8, и казанской «дочке» «Акрона», специализирующейся на утилизации оргтехники. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».



Главой санатория «Ливадия» стала председатель регионального отделения «Матерей России»

С 31 июля директор официально сменился в казанском санатории «Ливадия-Татарстан». Им стала Римма Садыкова, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» по Татарстану. На сайте организации говорится, что она также является заместителем главного врача по спортивной медицине Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татарстана, главным специалистом Минздрава России по спортивной медицине в ПФО и членом президиума Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов. С ноября 2010-го по март 2020-го Римма Садыкова занимала должность главного врача Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

До нее директором с сентября 2021 года был Ленар Мухаметзянов. О причинах его ухода пока неизвестно.

Санаторий «Ливадия-Татарстан» открылся в 1938 году. Он находится на левом берегу реки Казанки и включает в себя три спальных корпуса, лечебно-административный корпус, водогрязелечебницу, а также центр питания и отдыха, который включает столовую, три банкетных зала, актовый зал на 450 мест и конференц-зал на 25 мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка санатория по итогам 2023 года составила 187,2 млн рублей, что является максимальным результатом за последние 5 лет, при этом прибыль учреждения ушла в минус на 11,1 миллиона рублей.

Возращение экс-директора в татарстанский Центр модернизации вертолетов Ми-8

Второй раз за год сменился генеральный директор в АО «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты-Ми» (АО КНПП «Вертолеты-Ми»), которое раньше называлось АО «Авиационная корпорация «Русич». 15 апреля компанию официально возглавил Роберт Ильясов, экс-гендиректор Луховицкого авиационного завод (участвует в производстве самолетов серии МиГ) и УК «Алабуга-2.Нефтехимия».

Он продержался чуть больше трех месяцев — с 26 июля на пост вернулся Дмитрий Коновалов, который руководил КНПП с октября 2018-го. Также он является бенефициаром ООО «УК «Аэроинжиниринг», которое производит детали и принадлежности летательных и космических аппаратов, и совладельцем ООО «МУКС», основная деятельность которого — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Раньше Коновалов был гендиректором и совладельцем ООО УК «Тулпар Аэро Групп».

КНПП зарегистрировано 17 лет назад — в конце мая 2007 года. Как указано на сайте предприятия, оно занимается полным циклом работ по модернизации вертолетов Ми-8, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и их модификаций. По итогам 2023 года выручка компании составила 392,4 млн рублей, чистая прибыль — 40,14 млн.

В казанской «дочке» «Акрона» сменился директор

Еще рулевой сменился в ООО «Экоутилизация», которое входит в тольяттинский «Акрон Холдинг». Основной вид деятельности компании, головной офис которой находится в Казани, утилизация и переработка компьютерной, бытовой и оргтехники, промышленного оборудования и другого электротехнического лома. С 1 августа директором компании стал Александр Холкин.

Он сменил на этом посту Алию Багаутдинову, которая руководила «Экоутилизацией» ровно 5 лет — с 1 августа 2019-го. Она остается совладельцем — ей принадлежит 25%, еще 75% — у ООО «Акрон Скрап Нижний Новгород».

Компания создана в феврале 2015-го. За прошлый год «Экоутилизация» получила выручку в сумме 531,6 млн рублей — это самый большой результат за всю ее историю. Чистая прибыль составила 17,1 млн рублей.

ЛКМБ РТ открыла возобновляемую кредитную линию на 900 млн рублей

Акционеры «Лизинговой компания малого бизнеса Татарстана» («дочка» Инвестиционно-венчурного фонда республики) одобрили заключение с «Альфа Банком» дополнительного соглашения к кредитному договору от 26 июля 2022 года — речь идет об открытии возобновляемой кредитной линии на 900 млн рублей.

Срок кредитования в зависимости от суммы составляет до 72 месяцев. Процентная ставка составит не более 30%.