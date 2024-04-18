Татарстанского производителя компонентов вертолетов Ми-8 возглавил экс-директор ЛАЗа

Фото: Максим Платонов

Казанское КНПП «Вертолеты-Ми» возглавил экс-гендиректор УК «Алабуга-2.Нефтехимия» Роберт Ильясов. До него в течение шести лет научно-производственное предприятие возглавлял Дмитрий Коновалов. Сейчас последний является владельцем УК «Аэроинжиниринг», которая производит детали и принадлежности летательных и космических аппаратов.

У нового руководителя производством компонентов вертолетов Ми-8 Роберта Ильясова уже есть похожий опыт. До этого он возглавлял Луховицкий авиационный завод, занятый в производстве самолетов серии МиГ. На этом посту Ильясова сменил другой выходец из Татарстана — Зуфар Миргалимов, долгое время пробывший в должности первого замруководителя Казанского авиазавода.

Как указано на сайте КНПП «Вертолеты-МИ», организация занимается полным циклом работ по модернизации вертолетов Ми-8, Ми-8МТВ-1, Ми-8АМТ и их модификаций. По итогам 2023 года выручка компании составила 392,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 40,14 миллиона. КНПП зарегистрировано 17 лет назад — в конце мая 2007 года.

Напомним, в марте 2024 года, холдинг «Вертолеты России» передал авиакомпании «ПАНХ» вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода. Воздушное судно было поставлено Государственной транспортной лизинговой компании в рамках госпрограммы по льготному лизингу воздушного транспорта.

До конца 2024 года будет поставлено еще несколько бортов. В феврале прошлого года ГТЛК и «Вертолеты России» подписали контракт на поставку 86 новых отечественных вертолетов в течение 2023–2025 годов.

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Артем Гафаров