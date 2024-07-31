Константин Игнатов: «Музыкантов на Баумана стало гораздо больше, чем точек. Качество, конечно, сильно упало»
Известный исполнитель вновь раскритиковал регламент работы на улице
Популярный уличный музыкант Константин Игнатов обратился к слушателям. Он критикует работающую уже два года цифровую платформу для уличных музыкантов и художников, из-за которой остается без концертов на привычном месте у Дома татарской кулинарии (ныне Дворец впечатлений), где выступал 10 лет. Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова в разговоре с «Реальным временем» признала, что платформа несовершенна с точки зрения пользования. При этом, по ее словам, и сами артисты периодически нарушают действующий регламент. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Когда внедрялся регламент, я говорил о том, что качество музыки на Баумана упадет, так и вышло»
«Место, которое у многих из вас ассоциируется со мной стала занимать группа (надо заметить очень сомнительного уровня), и я остаюсь без концертов, и соответственно радовать вас не смогу, — пишет Игнатов в посте. — Когда внедрялся регламент, я говорил о том, что качество музыки на Баумана упадет, так и вышло. В итоге я, участник фестивалей Нашествие, Грушинский и т.д., частый гость на телеканалах, радио и подкастах, оказываюсь не у дел. И не потому, что я ленюсь бронировать место, а потому, что группа, в которой итак 5—6 человек, привлекает для помощи в бронировании друзей и знакомых. Соответственно, не оставляя мне шансов забронировать место» (орфография сохранена, — прим. ред.).
Как указывает Игнатов, также без места на Баумана остается известная в Казани группа «Семья». «Регламент уравнял всех в возможности бронировать места, но резко снизил качественную составляющую!» — резюмирует музыкант.
Сейчас, чтобы выступить на Баумана или других популярных локациях с музыкальным, театральным действом или поработать художником, необходимо забронировать место на сайте (авторизация — через сайт «Госуслуги»).
Чтобы забронировать время, не требуется доказывать, что ты музыкант и согласовывать материал — нужно заполнить данные, включая жанр выступления, и прикрепить фото. Время игры на улице составляет три часа. После на том же самом месте выступать нельзя, нужно сменить локацию.
На главных туристических артериях времени, кроме утра, нет уже в первые минуты очередного открытия брони на неделю вперед. Зато можно спокойно играть в парке Тинчурина, есть время у ротонды на Пушкинской. Но это — для музыкантов со звукоусилительной аппаратурой. Просто под гитару можно спеть, к примеру, возле дома №9 по ул. Баумана, но это значит, что музыканта заглушат окружающие кафе и рестораны. И коллеги.
Как появилась платформа «Art-проспект»
Еще в январе 2021 года регламент работы уличных артистов обсуждали в ДК «Сайдаш», указав, что «деятельность артистов в общественных местах в правовом поле никак не регламентируется. Официального запрета на такие выступления нет, как и официальных правил». И предложили создать платформу.
В июле 2021 года Константин Игнатов, чьи выступления у ДТК традиционно собирают большие толпы, обратился к слушателям в Интернете. Он указал, что c принятием новых правил одну локацию можно будет занимать только два часа. Тогда начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов оперативно вышел на Баумана и встретился с музыкантом и журналистами.
К слову, уже тогда коллеги по перу предложили ввести в приложении систему рейтингования, чтобы можно было с телефона проголосовать за любимого артиста, и тогда он бы имел больше преференций при выборе хорошего места и времени. Или же создать специальную комиссию из профессиональных музыкантов.
Цифровую платформу «Art-проспект», после того как ее три недели тестировали 50 активистов, запустили 17 мая: 26 площадок, длительность выступления — 3 часа. Через две недели на ней зарегистрировалось 150 казанских уличных артистов, музыкантов и художников и было согласовано 401 выступление.
Игнатов остался на Баумана, Дирекция парков и скверов Казани, в ведении которой находится платформа, даже превратила его в том же 2022-м в экскурсовода: музыкант с в сопровождении 40 гостей прошел от часов на площади Тукая до Кремля и рассказал о своей работе на Баумана.
Систему планируют дорабатывать
Ситуацию с бронированием «Реальному времени» прокомментировала руководитель дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова:
Как рассказал изданию сам Игнатов, проблема с бронированием возникла на прошлой неделе: «Я думаю, это следствие урезания администрацией количества мест для групп. С группой списывался, они бронируют это место, привлекая друзей и знакомых, соответственно резко снижая шансы забронировать мне практически до нуля».
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