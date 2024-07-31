Константин Игнатов: «Музыкантов на Баумана стало гораздо больше, чем точек. Качество, конечно, сильно упало»

Известный исполнитель вновь раскритиковал регламент работы на улице

Константин Игнатов предлагает создать для опытных уличных музыкантов особые условия. Фото: Радиф Кашапов

Популярный уличный музыкант Константин Игнатов обратился к слушателям. Он критикует работающую уже два года цифровую платформу для уличных музыкантов и художников, из-за которой остается без концертов на привычном месте у Дома татарской кулинарии (ныне Дворец впечатлений), где выступал 10 лет. Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова в разговоре с «Реальным временем» признала, что платформа несовершенна с точки зрения пользования. При этом, по ее словам, и сами артисты периодически нарушают действующий регламент. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Когда внедрялся регламент, я говорил о том, что качество музыки на Баумана упадет, так и вышло»

«Место, которое у многих из вас ассоциируется со мной стала занимать группа (надо заметить очень сомнительного уровня), и я остаюсь без концертов, и соответственно радовать вас не смогу, — пишет Игнатов в посте. — Когда внедрялся регламент, я говорил о том, что качество музыки на Баумана упадет, так и вышло. В итоге я, участник фестивалей Нашествие, Грушинский и т.д., частый гость на телеканалах, радио и подкастах, оказываюсь не у дел. И не потому, что я ленюсь бронировать место, а потому, что группа, в которой итак 5—6 человек, привлекает для помощи в бронировании друзей и знакомых. Соответственно, не оставляя мне шансов забронировать место» (орфография сохранена, — прим. ред.).

Как указывает Игнатов, также без места на Баумана остается известная в Казани группа «Семья». «Регламент уравнял всех в возможности бронировать места, но резко снизил качественную составляющую!» — резюмирует музыкант.

Сейчас, чтобы выступить на Баумана или других популярных локациях с музыкальным, театральным действом или поработать художником, необходимо забронировать место на сайте (авторизация — через сайт «Госуслуги»).

Чтобы забронировать время, не требуется доказывать, что ты музыкант и согласовывать материал — нужно заполнить данные, включая жанр выступления, и прикрепить фото. Время игры на улице составляет три часа. После на том же самом месте выступать нельзя, нужно сменить локацию.

На главных туристических артериях времени, кроме утра, нет уже в первые минуты очередного открытия брони на неделю вперед. Зато можно спокойно играть в парке Тинчурина, есть время у ротонды на Пушкинской. Но это — для музыкантов со звукоусилительной аппаратурой. Просто под гитару можно спеть, к примеру, возле дома №9 по ул. Баумана, но это значит, что музыканта заглушат окружающие кафе и рестораны. И коллеги.

Претензии Игнатова возникли из-за востребованности точки, где он постоянно выступает. Скриншот с сайта https://artists.kzn.ru/

Как появилась платформа «Art-проспект»

Еще в январе 2021 года регламент работы уличных артистов обсуждали в ДК «Сайдаш», указав, что «деятельность артистов в общественных местах в правовом поле никак не регламентируется. Официального запрета на такие выступления нет, как и официальных правил». И предложили создать платформу.

В июле 2021 года Константин Игнатов, чьи выступления у ДТК традиционно собирают большие толпы, обратился к слушателям в Интернете. Он указал, что c принятием новых правил одну локацию можно будет занимать только два часа. Тогда начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов оперативно вышел на Баумана и встретился с музыкантом и журналистами.

К слову, уже тогда коллеги по перу предложили ввести в приложении систему рейтингования, чтобы можно было с телефона проголосовать за любимого артиста, и тогда он бы имел больше преференций при выборе хорошего места и времени. Или же создать специальную комиссию из профессиональных музыкантов.

Цифровую платформу «Art-проспект», после того как ее три недели тестировали 50 активистов, запустили 17 мая: 26 площадок, длительность выступления — 3 часа. Через две недели на ней зарегистрировалось 150 казанских уличных артистов, музыкантов и художников и было согласовано 401 выступление.

Игнатов не только поет на Баумана, он даже провел однажды по улице экскурсию. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Игнатов остался на Баумана, Дирекция парков и скверов Казани, в ведении которой находится платформа, даже превратила его в том же 2022-м в экскурсовода: музыкант с в сопровождении 40 гостей прошел от часов на площади Тукая до Кремля и рассказал о своей работе на Баумана.



Систему планируют дорабатывать

Ситуацию с бронированием «Реальному времени» прокомментировала руководитель дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова:

— Площадка продолжает работу в тестовом режиме, и ее планируется дорабатывать с учетом всех интересантов улицы Баумана: как самих уличных артистов, так и горожан, предпринимательского сообщества и мэрии Казани, — сообщила она. — Мы понимаем, что сейчас платформа несовершенна с точки зрения пользования, но, к сожалению, и сами артисты периодически нарушают действующий регламент. Отметим, что «Art-проспект» — это открытая система online-бронирования, предоставляющая равные возможности для выступления всех желающих творческих единиц, и у города нет компетенций не допускать кого-то из артистов или отдавать кому-то из них предпочтение исходя из их творчества.

Как рассказал изданию сам Игнатов, проблема с бронированием возникла на прошлой неделе: «Я думаю, это следствие урезания администрацией количества мест для групп. С группой списывался, они бронируют это место, привлекая друзей и знакомых, соответственно резко снижая шансы забронировать мне практически до нуля».

— Решения вижу минимум два, — говорит Игнатов. — Первое (как я предлагал еще в 2021 году на всех заседаниях) — людям, которые давно играют на Баумана и собирают большое количество людей, дать приоритет в бронировании. Или закрепить за ними с семи часов одну точку, чтобы они спокойно играли. Это надо всего для двух-трех «боевых музыкальных единиц». А второе — вернуть количество точек для групп к варианту мая этого года. Отобрали одну точку на Баумана, якобы компенсировав точкой на Петербургской, но, естественно, та никому не нужна. Нужно вернуть еще хотя бы одну точку для групп, чтобы немножко разгрузить — музыкантов на Баумана стало гораздо больше, чем точек. Качество, конечно, сильно упало: очень много подростковых групп, не умеющих играть. Тем не менее количество точек не соответствует количеству музыкантов.