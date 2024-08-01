Василий Шестюк: «Что-то доказывать смысла нет: полет на форуме «Армия-2022» показал годность»

Федеральный оператор по эксплуатации БПЛА готовит татарстанский тяжелый беспилотник к коммерческой эксплуатации

Татарстанский БПЛА «Кузнечик», изначально создаваемый под авиалогистику главного почтового оператора «Почта России», выходит на тестовые летные испытания. Его частные татарстанские инвесторы при поддержке дочерней компании ГТЛК — национального оператора отрасли беспилотной гражданской авиации «БАС» подали заявку на проведение полетов на подмосковном полигоне «Руднево», и в случае их результативности беспилотник может «встать на крыло». Правда, к этому моменту «Почта России» успела заморозить коммерческую доставку грузов беспилотными летательными аппаратами, что было заложено нацпроектом «Беспилотная доставка грузов». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Кузнечик» допрыгался

Гражданский БПЛА-доставщик «Кузнечик», оказавшийся не у дел после приостановки проекта перевозки почтовых грузов беспилотными летающими аппаратами, снова оказался под опекой государства. Федеральный оператор «БАС» взялся доводить брошенную опытную разработку до внедрения в коммерческую эксплуатацию, сообщил «Реальному времени» заместитель руководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк.

И в случае его унификации с федеральными стандартами управления БПЛА татарстанская модель может быть поставлена в серийное производство, уточнил он. Сейчас обсуждается, что ее правообладателем и одновременно поставщиком станет совместное предприятие с федеральным участием. Стоимость сделки обсуждается.

В пресс-службе БАС воздержались от комментариев, уточнив, что переговоры носят коммерческий характер.

— Говорить о стоимости контракта преждевременно. Думаю, к концу года он будет подписан, сейчас идет большая подготовительная работа, — отметил Шестюк.

«Маленький, пузатый, но шустрый»

«Кузнечик» — логистический БПЛА с грузоподъемностью от 50 кг до 1 тонны, разработанный два года назад под пилотный эксперимент «Почты России» по запуску беспилотной доставки грузов в районах Крайнего Севера. Согласно федеральному проекту «Беспилотная доставка грузов», почтовый оператор должен был проложить маршруты беспилотной доставки грузов по Ямалу и Чукотке до конца 2024 года, а разработчики — представить несколько перспективных моделей БПЛА для авиалогистики.

В конце 2021 года «Почта России» направила в Минэкономразвития проект программы установления экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере беспилотных авиационных систем на своей экспериментальной маршрутной сети в четырех регионах сроком на 3 года, получив одобрение. За разработку БПЛА взялись бюро «Вертолетов России», а также частные инвесторы. Одним из них стала компания «Сумус», которая при содействии Академии наук РТ представила свою модель. Почему назвали «Кузнечиком»?

Федеральный оператор «БАС» взялся доводить брошенную опытную разработку до внедрения в коммерческую эксплуатацию, сообщил «Реальному времени» заместитель руководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк. взято с сайта tatarstan.ru

— Логистический дрон не может быть с крылом. Это маленький, пузатый, но шустрый аппарат, как «Кузнечик», — пояснил в разговоре с «Реальным временем» Василий Шестюк. — Ему не нужно крыло, как для транспортных БПЛА. В этом заключается смысл названия нашего «почтового» БПЛА.

Правда, частные инвесторы при участии Академии наук РТ не стали ограничиваться исключительно гражданскими БПЛА. Одновременно с этим ими были подготовлены боевые. Осенью 2022 года Василий Шестюк презентовал на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» военные беспилотники — «Барс» — грузоподъемностью 15, 300 кг и 1 тонна, а также «Летягу» грузоподъемностью 3,5 кг. Оба — для нужд Минобороны РФ.

— «Барс» открывал пролет авиатехники Минобороны на форуме «Армия-2022». Стало первым в истории событием, когда беспилотник опережал традиционную авиатехнику, — объяснял Шестюк.

По его словам, частные инвесторы собирались самостоятельно начать финансирование производства сразу трех модификаций с последующей господдержкой. Инвестиции в проект на начальном этапе оценивались в 1,42 млрд рублей.

«Почта России» отказалась от БПЛА?

Оптимистичные планы инвесторов угасли, когда «Почта России» решила внезапно приостановить запуск беспилотных маршрутов на Севере. Решение о замораживании было принято вскоре после смены руководства главного почтового оператора страны осенью 2023 года, сообщали российские деловые СМИ.

— Я всегда смотрю в первую очередь на финансовую модель, что будет выгоднее. В текущей ситуации для компании деньги сейчас, возможно, более ценны, чем деньги потом, — говорил новый гендиректор «Почты России» Михаил Волков в интервью «Ведомостям».

По его мнению, проект коммерческой доставки дронами не может принести доходы в ближайшее время, поэтому не стоит его разворачивать.

Участники рынка БПЛА высказывали искреннее сожаление по поводу резкой смены курса главного почтового оператора. Ведь «Почта России» в случае развития проекта могла бы занять «ощутимую долю рынка коммерческих БПЛА-перевозок». Иначе говоря, перед ведущими игроками рынка БПЛА замаячил риск похоронить немало перспективных разработок в этой области. И до сих пор крупнейшие поставщики серийных БПЛА испытывают шок.

— Обещанной суперподдержки мы особо не получили. Академия наук выступала с методической поддержкой проекта, которая сейчас не столь нужна на федеральном уровне, — добавил Василий Шестюк.



Зачем БАС понадобился татарский «Кузнечик»

Впрочем, остальные госучреждения не стали отказываться от БПЛА. В их интересах Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала в этом году проводить госзакупки гражданских беспилотных авиационных комплексов в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» («БАС»). Как сообщила пресс-служба ГТЛК, в июле было передано 25 беспилотных аэрофотосъемочных комплексов для нужд Росреестра. В закупки вошли питерские легкие квадрокоптеры «Геоскан Gemini» и БАС самолетного типа «Геоскан 201», чье серийное производство налажено несколько лет назад. Кроме Росреестра, заказы на закупки БПЛА разместили Роскадастр, Минлесхоз, Россельхознадзор, Гидроспецгеология, ВНИИокеангеология и др. В общей сложности было закуплено около 200 дронов разных модификаций. Госзакупки БПЛА будут продолжаться, так как беспилотники обеспечивают наблюдение и мониторинг в труднодоступных местах, охватывая огромные пространства.

БПЛА «Кузнечик» не попал в систему госзакупок ГТЛК, так как не имеет серийного производства.

— Его везде показывали, он участвовал в федеральной программе, ему подбирают другое назначение. Но что-то доказывать смысла нет: наш полет на форуме «Армия-2022» многим запомнился, доказал свою годность, — отметил Василий Шестюк.

По его словам, сейчас оператор коммерческого лизинга «БАС» (дочерняя компания ГТЛК) собирается «поставить на крыло».

В отличие от ГТЛК, БАС реализует программу льготного лизинга гражданских беспилотников, рассчитанную на более широкий рынок. Общий объем программы на 2024 год с учетом привлечения внебюджетных средств — 3,1 млрд рублей.

— Но сейчас идет борьба с предаттестацией, допусками-припусками. Поэтому мы занимаемся не только самим аппаратом, но и испытательной базой, — рассказал Василий Шестюк.

По его словам, частные татарстанские инвесторы при поддержке дочерней компании ГТЛК — «БАС» подали заявку на проведение полетов на подмосковном полигоне «Руднево». «Думаю, нужно быстрее проходить разрешительные процедуры и запускать», — добавил он.

Впрочем, БПЛА «Кузнечик» оказался не единственным, кто пролетел мимо рынка. Год назад «Почта России» заключила соглашение с компанией «Русдронопорт», резидентом «Иннополиса». Суть — проведение тестирования доставки посылок с помощью беспилотников до дронопортов. «Почта России» собиралась тестировать два типа дронопортов: легкий вариант с тремя ячейками для посылок, второй рассчитан для одновременного хранения восьми отправлений. Максимальный вес посылки — 10 кг, сообщала год назад компания.

В каком статусе находится проект, в компании не сообщают.

— Руководство находится в командировке, — ответил представитель «Русдронопорта» Андрей Павлов.