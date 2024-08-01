Василий Шестюк: «Что-то доказывать смысла нет: полет на форуме «Армия-2022» показал годность»
Федеральный оператор по эксплуатации БПЛА готовит татарстанский тяжелый беспилотник к коммерческой эксплуатации
Татарстанский БПЛА «Кузнечик», изначально создаваемый под авиалогистику главного почтового оператора «Почта России», выходит на тестовые летные испытания. Его частные татарстанские инвесторы при поддержке дочерней компании ГТЛК — национального оператора отрасли беспилотной гражданской авиации «БАС» подали заявку на проведение полетов на подмосковном полигоне «Руднево», и в случае их результативности беспилотник может «встать на крыло». Правда, к этому моменту «Почта России» успела заморозить коммерческую доставку грузов беспилотными летательными аппаратами, что было заложено нацпроектом «Беспилотная доставка грузов». Подробнее — в материале «Реального времени».
«Кузнечик» допрыгался
Гражданский БПЛА-доставщик «Кузнечик», оказавшийся не у дел после приостановки проекта перевозки почтовых грузов беспилотными летающими аппаратами, снова оказался под опекой государства. Федеральный оператор «БАС» взялся доводить брошенную опытную разработку до внедрения в коммерческую эксплуатацию, сообщил «Реальному времени» заместитель руководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк.
И в случае его унификации с федеральными стандартами управления БПЛА татарстанская модель может быть поставлена в серийное производство, уточнил он. Сейчас обсуждается, что ее правообладателем и одновременно поставщиком станет совместное предприятие с федеральным участием. Стоимость сделки обсуждается.
В пресс-службе БАС воздержались от комментариев, уточнив, что переговоры носят коммерческий характер.
— Говорить о стоимости контракта преждевременно. Думаю, к концу года он будет подписан, сейчас идет большая подготовительная работа, — отметил Шестюк.
«Маленький, пузатый, но шустрый»
«Кузнечик» — логистический БПЛА с грузоподъемностью от 50 кг до 1 тонны, разработанный два года назад под пилотный эксперимент «Почты России» по запуску беспилотной доставки грузов в районах Крайнего Севера. Согласно федеральному проекту «Беспилотная доставка грузов», почтовый оператор должен был проложить маршруты беспилотной доставки грузов по Ямалу и Чукотке до конца 2024 года, а разработчики — представить несколько перспективных моделей БПЛА для авиалогистики.
В конце 2021 года «Почта России» направила в Минэкономразвития проект программы установления экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере беспилотных авиационных систем на своей экспериментальной маршрутной сети в четырех регионах сроком на 3 года, получив одобрение. За разработку БПЛА взялись бюро «Вертолетов России», а также частные инвесторы. Одним из них стала компания «Сумус», которая при содействии Академии наук РТ представила свою модель. Почему назвали «Кузнечиком»?
— Логистический дрон не может быть с крылом. Это маленький, пузатый, но шустрый аппарат, как «Кузнечик», — пояснил в разговоре с «Реальным временем» Василий Шестюк. — Ему не нужно крыло, как для транспортных БПЛА. В этом заключается смысл названия нашего «почтового» БПЛА.
Правда, частные инвесторы при участии Академии наук РТ не стали ограничиваться исключительно гражданскими БПЛА. Одновременно с этим ими были подготовлены боевые. Осенью 2022 года Василий Шестюк презентовал на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» военные беспилотники — «Барс» — грузоподъемностью 15, 300 кг и 1 тонна, а также «Летягу» грузоподъемностью 3,5 кг. Оба — для нужд Минобороны РФ.
— «Барс» открывал пролет авиатехники Минобороны на форуме «Армия-2022». Стало первым в истории событием, когда беспилотник опережал традиционную авиатехнику, — объяснял Шестюк.
По его словам, частные инвесторы собирались самостоятельно начать финансирование производства сразу трех модификаций с последующей господдержкой. Инвестиции в проект на начальном этапе оценивались в 1,42 млрд рублей.
«Почта России» отказалась от БПЛА?
Оптимистичные планы инвесторов угасли, когда «Почта России» решила внезапно приостановить запуск беспилотных маршрутов на Севере. Решение о замораживании было принято вскоре после смены руководства главного почтового оператора страны осенью 2023 года, сообщали российские деловые СМИ.
— Я всегда смотрю в первую очередь на финансовую модель, что будет выгоднее. В текущей ситуации для компании деньги сейчас, возможно, более ценны, чем деньги потом, — говорил новый гендиректор «Почты России» Михаил Волков в интервью «Ведомостям».
По его мнению, проект коммерческой доставки дронами не может принести доходы в ближайшее время, поэтому не стоит его разворачивать.
Участники рынка БПЛА высказывали искреннее сожаление по поводу резкой смены курса главного почтового оператора. Ведь «Почта России» в случае развития проекта могла бы занять «ощутимую долю рынка коммерческих БПЛА-перевозок». Иначе говоря, перед ведущими игроками рынка БПЛА замаячил риск похоронить немало перспективных разработок в этой области. И до сих пор крупнейшие поставщики серийных БПЛА испытывают шок.
— Обещанной суперподдержки мы особо не получили. Академия наук выступала с методической поддержкой проекта, которая сейчас не столь нужна на федеральном уровне, — добавил Василий Шестюк.
Зачем БАС понадобился татарский «Кузнечик»
Впрочем, остальные госучреждения не стали отказываться от БПЛА. В их интересах Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала в этом году проводить госзакупки гражданских беспилотных авиационных комплексов в рамках государственного гражданского заказа (ГГЗ) по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» («БАС»). Как сообщила пресс-служба ГТЛК, в июле было передано 25 беспилотных аэрофотосъемочных комплексов для нужд Росреестра. В закупки вошли питерские легкие квадрокоптеры «Геоскан Gemini» и БАС самолетного типа «Геоскан 201», чье серийное производство налажено несколько лет назад. Кроме Росреестра, заказы на закупки БПЛА разместили Роскадастр, Минлесхоз, Россельхознадзор, Гидроспецгеология, ВНИИокеангеология и др. В общей сложности было закуплено около 200 дронов разных модификаций. Госзакупки БПЛА будут продолжаться, так как беспилотники обеспечивают наблюдение и мониторинг в труднодоступных местах, охватывая огромные пространства.
БПЛА «Кузнечик» не попал в систему госзакупок ГТЛК, так как не имеет серийного производства.
— Его везде показывали, он участвовал в федеральной программе, ему подбирают другое назначение. Но что-то доказывать смысла нет: наш полет на форуме «Армия-2022» многим запомнился, доказал свою годность, — отметил Василий Шестюк.
По его словам, сейчас оператор коммерческого лизинга «БАС» (дочерняя компания ГТЛК) собирается «поставить на крыло».
В отличие от ГТЛК, БАС реализует программу льготного лизинга гражданских беспилотников, рассчитанную на более широкий рынок. Общий объем программы на 2024 год с учетом привлечения внебюджетных средств — 3,1 млрд рублей.
— Но сейчас идет борьба с предаттестацией, допусками-припусками. Поэтому мы занимаемся не только самим аппаратом, но и испытательной базой, — рассказал Василий Шестюк.
По его словам, частные татарстанские инвесторы при поддержке дочерней компании ГТЛК — «БАС» подали заявку на проведение полетов на подмосковном полигоне «Руднево». «Думаю, нужно быстрее проходить разрешительные процедуры и запускать», — добавил он.
Впрочем, БПЛА «Кузнечик» оказался не единственным, кто пролетел мимо рынка. Год назад «Почта России» заключила соглашение с компанией «Русдронопорт», резидентом «Иннополиса». Суть — проведение тестирования доставки посылок с помощью беспилотников до дронопортов. «Почта России» собиралась тестировать два типа дронопортов: легкий вариант с тремя ячейками для посылок, второй рассчитан для одновременного хранения восьми отправлений. Максимальный вес посылки — 10 кг, сообщала год назад компания.
В каком статусе находится проект, в компании не сообщают.
— Руководство находится в командировке, — ответил представитель «Русдронопорта» Андрей Павлов.
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