Чек-лист: что нужно учесть при обмене валюты

Инструкция из четырех пунктов от «Банка Казани»

Фото: Реальное время

В высокий отпускной сезон покупка наличной валюты может стать непростым квестом для татарстанцев. Особенно сегодня, когда продажа и покупка долларов и евро в России зарегулированы, а финансовые операции находятся под давлением санкций. «Банк Казани» рассказывает, как пройти этот квест с минимальными сложностями. Для этого нужно учесть четыре аспекта.

1. Актуальный курс

Перед тем как обратиться в банк для обмена валюты, нужно провести мониторинг актуальных курсов на сегодняшний день в разных банках. С тех пор как 12 июня 2024 года Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, торги долларом США, евро и гонконгским долларом на Мосбирже остановлены. А это означает, что механизм ценообразования этих валют в паре с рублем изменился. Теперь ЦБ делает это не на основании биржевого спроса и предложения, а на базе банковской отчетности и данных внебиржевых торгов. Каждый банк самостоятельно устанавливает курс для покупки наличной валюты — на основе актуальных данных Банка России.

Проверить актуальные курсы обмена валюты можно на сайтах банков или специализированных финансовых платформах. «Банк Казани» старается удерживать привлекательные курсы покупки и продажи американского доллара, евро и юаня. Актуальный курс на каждый день можно выяснить на сайте банка.

2. Комиссии и скрытые расходы

Одного лишь курса недостаточно: нужно знать, какие комиссии банк взимает за обменные операции. Порой бывает, что выгодный курс нивелируется скрытой комиссией, о которой клиент узнает прямо в кассе, в процессе обмена. К примеру, комиссия за обмен может быть фиксированной до определенной суммы покупки. Или же она может составлять определенный процент от суммы. В разных банках это происходит по-разному. Поэтому, заранее выяснив всю эту информацию, можно прикинуть, где вам будет выгоднее купить то количество валюты, которое вы запланировали.

К примеру, комиссия при обмене валюты в «Банке Казани» за одну операцию составляет 200 рублей в офисах, расположенных в Казани, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Валютный обмен в московских отделениях банка облагается комиссией в 300 рублей за операцию. Больше никаких скрытых комиссий нет. При этом совершенно не обязательно являться клиентом «Банка Казани», чтобы воспользоваться всеми преимуществами курса и комфортных комиссий при обмене валюты.

Безналичный обмен валюты (через интернет-банк или мобильное приложение) комиссией не облагается. Для этого надо открыть счет в нужной валюте, перейти во вкладку «Курсы валют» и нажать кнопку «Обменять валюту». Однако наличными с этих счетов можно получить деньги только в рублях, поэтому для того, чтобы запастись долларами или евро в поездку, такой способ не годится. Вариант — перевод валюты с этого счета на свой зарубежный счет (если таковой имеется), однако обязательно нужно посмотреть, во сколько обойдется комиссия за такой перевод и не «съест» ли она ранее полученную выгоду.

3. Доступность и состояние купюр в отделениях выбранного банка

Перед тем, как отправиться в отделение, чтобы купить наличную валюту, нужно заранее позвонить и узнать, имеется ли там в наличии необходимая вам сумма. Сейчас, в отпускной сезон, советуем сделать это заранее: спрос на наличные доллары и евро высок.

Кроме того, важно и то, какие именно банкноты вам предложат. К примеру, доллары старого образца (зеленого цвета) официально еще в ходу, но во многих зарубежных обменниках у вас их не примут или примут по менее выгодному курсу. К примеру, по опыту наших респондентов, такие проблемы могут встретить вас на Шри-Ланке или в популярной у российского туриста Турции. Поэтому обязательно нужно уточнить, в каком состоянии находятся купюры, которые вам предлагают продать: они должны быть относительно новыми, ни в коем случае не надорванными и не поврежденными никаким другим образом. Если речь идет о долларах, нужно спрашивать и о том, когда они были выпущены.

В отделениях «Банка Казани», как правило, доступны к обмену доллары нового образца, евро и китайские юани. Банкноты всегда надлежащего качества, это строго контролируется. А для удобства клиентов «Банк Казани» предлагает возможность заказа необходимой суммы иностранной валюты через персонального менеджера — чтобы гарантированно и вовремя получить все, что нужно.

4. Ограничения и условия

Отправляясь покупать или продавать валюту, имейте в виду, что по закону банк может потребовать от вас сведения, подтверждающие источники происхождения наличных денежных средств. Это могут быть справка о доходах, договор купли-продажи имущества, документы, подтверждающие получение дивидендов, наследства и т.д.

Кроме того, если сумма операции превышает 40 000 рублей, при обмене валюты потребуется ваш паспорт.

NB: никогда не соглашайтесь менять валюту частным образом, не покупайте банкноты у физических лиц. Во-первых, подобные операции запрещены законом, а во-вторых, в этом случае вы никак не защищены от мошенников и фальшивомонетчиков.

На самом деле, обмен валюты в банке — достаточно простая процедура. Следуя советам и рекомендациям, вы сможете сделать этот процесс максимально эффективным и безопасным. Не забывайте проверять актуальную информацию и выбирать надежные банки для обмена.

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