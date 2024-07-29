Повторят ли Аргентина свое чемпионство, а Украина — ранний вылет?

Футбол на Олимпиаде как ремейк чемпионатов мира и Европы

Пока что футбол это самое интересное на Олимпиаде . Фото: Динар Фатыхов

Золото в дзюдо у Казахстана, успешный дебют Южного Судана, провал футбольного Узбекистана — пока что наиболее заметные спортивные сюжеты стартовавшей в Париже Олимпиады. Две волейболистки «Динамо-Ак Барс» Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес в составе сборной Доминиканской республики стартовали с поражения 1:3 от сборной Италии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Почему турнир по футболу пока самый интересный

Олимпиада в Париже набирает обороты, запоминаясь деталями, не создающими общей картины. В игровых видах спорта какие-то выводы можно делать только в футболе. Все просто — в других игровых видах спорта по 12 команд-участниц, с потенциальным выходом в стадию плей-офф команд, занявших третье место, что мы недавно видели на чемпионате Европы по футболу. В футболе 16 команд-участниц, в плей-офф из групп выходят только по две. Увы, среди них не будет Узбекистана, которому поражения от Испании и Египта закрыли дорогу для продолжения соревнований. Проигрыш Египту, с которым даже весьма непонятная сборная Доминиканской республики сыграла вничью, конечно же, это провал.

Очень любопытно складывается ситуация в группе с Аргентиной, где выступают также Ирак, Марокко и Украина. Точно так же, как на чемпионате мира 2022 года Аргентина стартовала с поражения от саудитов, сейчас она проиграла Марокко, и точно так же ситуация перед заключительным туром сложилась так, что выйти в плей-офф могут все четыре участника. Там еще дополнительного огня добавляет тот факт, что решающие голы забиваются далеко за пределами основного времени: в матче Аргентины с Марокко это была 16-я добавленная минута, правда, гол отменили из-за офсайда. Украина забивала Марокко на 8-й минуте, этот гол стал победным. С Украиной, кстати, ситуация напоминает ту, что сложилась с национальной сборной на чемпионате Европы, где также перед последним туром у всех команд было по 3 очка, но Украина не вышла дальше, даже несмотря на то, что на Евро можно было выходить и с третьего места.

В последнем туре Аргентина и Украина, переживающие дежавю чемпионатов мира и Европы, встретятся в очном поединке. У Аргентины в составе три действующих чемпиона мира — Херонимо Рульи, Хулиан Альварес и Николас Отаменди, у Украины только один из переживших разочарование на Евро Максим Таловеров. Хотя олимпиец Даниил Сикан был кандидатом в национальную сборную, а Анатолий Трубин, Илья Забарный и Михаил Мудрик из национальной сборной по возрасту подходили в олимпийский состав, но главный тренер олимпийцев не воспользовался даже опцией приглашения трех опытных игроков.

Пока же в плей-офф досрочно вышли Испания, что ожидаемо, и Япония, что несколько удивительно.

Раньше стартовали бегуны, сейчас беженцы

В мужском баскетболе удивила более чем уверенная победа Южного Судана над опытной командой Пуэрто-Рико со счетом 90:79. И даже эта победа практически гарантировала африканцам выход из группы, где также выступают Сербия и США. Тут важен факт, что баскетбольный Южный Судан дебютировал на прошлогоднем чемпионате мира, откуда отобрался на Олимпиаду, выступив лучше всех конкурентов с Африканского континента. Сама страна образована в 2011 году, отпочковавшись от Судана, который был представлен на Олимпиаде командой, а не отдельными спортсменами, только в 1972 году, сыграв на футбольном турнире в ФРГ.

Для понимания разницы, 39-миллионный Судан преимущественно мусульманская страна. На той же Олимпиаде 1972 года в его сборной играли футболисты из «Аль Араб», «Аль-Ахли», «Аль-Фалах», «Аль-Хилал» и так далее, это сугубо мусульманские названия. Что касается 12-миллионного Южного Судана, то это страна христианская, хотя мусульмане там есть, о чем говорят названия футбольных команд «Аль-Малакия», «Аль-Мерейх», «Аль-Салам». Иными словами, это африканский аналог раздела страны по религиозному принципу, как ранее происходило у Ирландии и Северной Ирландии, или Индии и Пакистана.

Баскетбольного чемпионата Южного Судана нет, сильнейшая команда страны «Кобра спорт» выступает в объединенном чемпионате Африки, а игроков набирают из людей, имеющих суданские корни, благо их хватает. Суперзвездами Судана ранее были выступавший в НБА Мануте Бол, Луол Денг в 2011 году стал выступать за сборную Англии, год спустя стартовав за нее на Олимпиаде, когда его родина получала независимость от Судана. Причем отец Луола Денга работал в парламенте Судана. Джозеф Луак-Акуил, сын министра, отец Дуани Куэта трудился на правительственном посту, приглашался сын Мануте Бола — Бол Бол. В прошлом это была сборная с присутствием баскетболистов-мажоров, не добиравшихся до Олимпиады. Сейчас «мажор» только один — Петер Джок, сын погибшего генерала. С 2021 года Южный Судан на Олимпиадах представляли бегуны, сейчас к ним добавились баскетболисты-беженцы. Хотя круг представленных стран не широк, по сути, это не круг, а квадрат. Австралия — Сандей Дэк, Мажок Дэнг, Куани Куани, Бул Куоп и Джексон Макой, США — Веньен Габриэль, Карлик Джонс, Нуни Омот и Джей Ти Тор, Канада — Мариал Шайок, Уганда — Хаман Малуах, более того, из эмигрантов можно легко собрать еще одну сборную.

Гандбольные турниры могли бы поспорить по количеству сенсаций с футбольными. Там женская сборная Норвегии уступила Швеции, а мужская команда Франции проиграла Дании. За игровыми командными видами спорта Франции интересно понаблюдать в том плане, что три года назад в Токио они в успешности уступили только американским оппонентам, но турнир по гандболу в линейке игровых командных видов спорта самый тягучий. Шесть команд в двух группах выявляют по четыре участника плей-офф, это максимально затянуто на стадии отбора.

Гандбольные турниры могли бы поспорить по количеству сенсаций с футбольными. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье стартовал ватерпольный турнир мужских команд, самый обидный для россиян вид с точки зрения представительства Европы. Для понимания, среди участников нынешнего турнира Австралия, США, Япония и девять (!) команд из Европы. В Токио европейских было всего лишь семь команд, там две путевки получила Азия, и за счет того, что хозяйкой была Япония, на турнир пробился Казахстан. Но именно в Токио почему-то решили заявить еще и ЮАР, тем самым лишив Европу, читай Россию, законной путевки на Олимпиаду. Сейчас Африка на турнире не представлена, что позволило отобраться в число участников Румынии.

Теннисный турнир повторяет старт 32-летней давности

Между прочим, олимпийский турнир по теннису проходит на стадионе «Ролан Гаррос», что означает игру на грунте — покрытии, на котором теннисисты играют меньше всего в сезоне. Как и 32 года назад в Барселоне, где турнир также проходил на траве. Все остальные олимпийские турниры проводились на харде, за исключением Олимпиады 2012 года, а это трава.

Так что в плане прогнозов рекомендуем изучать итоги предыдущих стартов на «Ролан Гаррос», а не опираться на рейтинг, зачастую связанный с выступлениями на харде, которых суммарно больше, чем грунт и трава вместе взятые.

Теннис в Париже проходит на нелюбимой россиянами траве. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стартовавший турнир по дзюдо порадовал наших соседей-казахстанцев олимпийской победой Елдоса Сметова в самой легкой категории до 60 кг. Как отмечают эксперты профессионалы дзюдо, смотреть за самой борьбой сейчас стало менее интересно после отмены бросков, которые дзюдоисты проводили через захват ноги. Все говорят, что это правило было принято против россиян, поскольку у нас масса борцов с Кавказа, которая с детства прошла занятия вольной борьбой, и это был несомненный плюс. Помимо того, это были необыкновенно красивые, амплитудные броски, и убрав их из технического арсенала дзюдоистов, международные чиновники просто обеднили борьбу, даже японцы этому не рады.

