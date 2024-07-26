Сергей Рыжиков: «Перед переездом в Казань моя супруга думала, что Татарстан и Дагестан — схожие республики»

Вратарь, который за проигрыш «Реалу» взял реванш у «Барселоны»

Сергей Рыжиков — родной. Фото: Динар Фатыхов

«Все было отлично, как началось со стартовой гостевой победы над «Локомотивом», так и двигалось по накатанной», — рассказал о начале своей карьеры в казанском «Рубине» Сергей Рыжиков, легендарный российский вратарь, а ныне главный тренер другого футбольного клуба из столицы Татарстана — «Сокола». В эксклюзивном интервью «Реальному времени» он рассказал о том, как начинал играть и на кого ориентировался.

«Мы тренировались на «Юности», а мечтали сыграть на «Химике»

— Сергей Викторович, вы родились в Шебекино, известном своими макаронами, а теперь еще и вратарями. Там начинали экс-голкипер сборной Узбекистана Алексей Поляков, затем вы с младшим братом Андреем. Кто был вашим первым тренером и на каких полях вы играли?

— Тренеры у нас были из обычной ДЮСШ-3, Сергей Иванович Абаньшин и Юрий Николаевич Кривченко, а вот с полями была проблема, поскольку полей в футбольном понимании не было. Их было два, оба земляные, грунтовые, как сказали бы теннисисты, травы на них не было. Зато у нас желания хоть отбавляй, имею в виду группу 1980 года рождения. Стадион «Юность» был в ведении комбината «Луч», а еще существовал стадион «Химик», где играла одноименная команда, представляющая химзавод, как сейчас говорят, градообразующее предприятие. Этот стадион находился в таком классном для отдыха парке, может, поэтому и травка была на стадионе. Вот мы тренировались на «Юности», а мечтали сыграть на «Химике».

— Обычная мотивация для содержания любой спортивной команды, высказываемая ее хозяевами, спонсорами, состоит в том, что игроки команды — это ориентир для молодежи, таких как вы, учащихся ДЮСШ. В вашем случае и Белгород — не сказать что прямо кладезь футбольных талантов, ну и в Шебекино, повторюсь, только Алексей Поляков появился незадолго до старта вашей карьеры. Вопрос к подрастающему Сергею Рыжикову из 90-х: на кого ориентировались?

— Дело в том, что вы рассматриваете наш город в территориальном плане, а надо еще и в географическом. Шебекино — это город на границе Белгородской области, и болея за главную команду области «Салют», мы еще могли переживать за главную команду нашего Нечерноземья — это воронежский «Факел». До самого Воронежа у нас чуть более 200 километров, до границы с Воронежской областью — еще меньше, и это давало основание болеть, например, за Валерия Шмарова как земляка. Там еще начальник команды работал — уроженец нашего Шебекино. Но когда я только начинал играть в футбол, даже попадание в белгородский «Салют» было мечтой, это же вторая лига чемпионата СССР, там начинали Геннадий Сошенко, Валерий Масалитин, Виктор Навоченко. Сошенко потом играл в Воронеже, воронежец Валерий Городов начинал в Белгороде. У нас там в футболе все было перемешано.

Сергей Рыжиков — наш. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если полевому игроку проще вырасти в глубинке, допустим, подсмотрев «финт Зидана» и копируя его, то как можно было расти и тренироваться в период, когда не было тренеров вратарей, не имея возможности получить совет, как надо поступать?

— Ну мне в этом плане было полегче, можно было посмотреть и спросить у Леши Полякова, как он обучался вратарскому мастерству. У нас была стенка, на которой мы занимались, плюс работа всегда помогала, поскольку можно было прийти на тренировку за час до начала, остаться на час по ее завершении и отражать удары. Заодно мои товарищи по дополнительным занятиям оттачивали мастерство ударов. А потом, уже в «Салюте», появился, скажем так, общественник, который помогал в работе с вратарями. Он не был в штате команды, поскольку на тот момент служил в ФСБ в звании капитана, но беззаветно любил футбол, и мы там устраивали дополнительные тренировки, били по манекенам.



«Евгений Геннадьевич, старший брат Алексея Смертина, я ему до сих пор должен бутылку коньяка»

— Были у вас примеры во вратарском ремесле?

— У меня с этим просто. Поскольку я с детства за «Спартак», то это Ринат Дасаев, которого я еще застал у телевизора. Затем Станислав Черчесов, Гинтарас Стауче, Дмитрий Тяпушкин, снова Черчесов, Александр Филимонов, Руслан Нигматуллин, Максим Левицкий были в числе тех вратарей, за которыми я следил особо пристально, пока сам не стал профессиональным вратарем, и эта череда вратарей «Спартака», за которыми я наблюдал с особым пристрастием, прервалась на Левицком.

Как я уже говорил, играть в «Салюте» советских времен было мечтой, но нелегко было пробиться в состав и в российские команды. Когда меня пригласили в Белгород, я отыграл один сезон за «Салют-ЮКОС», а второй провел в молодежной команде «Салют-Энергия-2», выступавшей в любительском чемпионате коллективов физкультуры. Оттуда отправился на просмотр в раменский «Сатурн», который тренировал Смертин, и там я и остался.

От улыбки хмурый день светлей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Смертин, который из Барнаула?

— Да, Евгений Геннадьевич, старший брат Алексея Смертина, я ему до сих пор должен бутылку коньяка за помощь в этом переходе.

— У меня есть хороший знакомый по журналистике Виктор Носов, который какое-то время был в руководстве фан-группы «Рубина», так вот он в Барнауле как раз таки играл со старшим Смертиным, который Евгений. А все «долги» Барнаулу за вас уже отдал «Сокол», проиграв тамошней команде свой последний матч первого круга.

— Да (улыбается), это хороший вариант соскочить, но там есть нюанс: в Раменском нужны были игроки 1983 года рождения, а Смертин взял меня, хотя я 1980-го. И я бы хотел, чтобы «Сокол», который я сейчас возглавил, больше никому таких подарков не делал.

— У вас нулевые годы — это постоянные перемещения по стране, и из Раменского вы отправились...

— В Махачкалу, чтобы тренироваться, и в Каспийск, чтобы играть. К тому времени появилось сообщество агентов, мы познакомились с агентом Алексея Медведева, моего партнера по «Сатурну», и он предложил столицу Дагестана. Причем помог счастливый случай, поскольку у Леши родился сын, и с его агентом мы познакомились на крестинах Медведева-младшего. «Давай поработаем?» — «Без проблем». Мы не подписали никаких бумаг, просто пожали руки в знак достигнутых договоренностей, и вскоре он нашел для меня предложение из Махачкалы с обоснованием того, что «будешь играть, застолбишь место основного».

«В Махачкале у нас было дерби «Анжи» с «Динамо»

— Если бы я был уверен в том, что это интервью состоится, то посмотрел бы и ваши команды, и партнеров в них, а так приходится полагаться на память: Будун Будунов, Нарвик Сирхаев, Гаджи Баматов, кто из них был вашим партнером по «Анжи»?

— Никто, эта плеяда уже сошла, а из местных я застал Руслана Агаларова, Шамиля Лахиялова. И махачкалинское дерби с местным «Динамо», поскольку обе команды играли на уровне первой лиги. Играли мы на «Хазаре» в Каспийске, куда, на удивление, ходил местный болельщик. И даже ездил из Махачкалы, хотя, повторюсь, под боком было «Динамо», игравшее на одноименном стадионе в столице Дагестана. У нас был самый посещаемый матч сезона, на котором собралось 18 тысяч человек из 20 возможных. Отличный год лично для меня, поскольку я был признан лучшим футболистом республики и с этим бэкграундом подписывал контракт с «Локомотивом».

«Моя супруга думала, что Татарстан и Дагестан — схожие республики». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Вот и встретились два шебекинца в одной команде, Поляков — основной голкипер, Рыжиков на замене. Удивительный случай, хотя и не уникальный, когда в столичной команде два выходца из нефутбольного, казалось бы, города и региона. Первый был в советском хоккее, когда во второй пятерке ЦСКА и сборной СССР играли уроженцы нехоккейной Коми АССР: Виктор Жлуктов из Инты и Сергей Капустин из Ухты. Это из истории спорта, а касаемо истории Рыжикова в «Локомотиве» сразу вспоминается игра с мадридским «Реалом».

— Да, нашумевший был случай, когда в розыгрыше Кубка РЖД мы начали с 2:0 над «Реалом», а во втором тайме Гути (дубль), Савиола (один гол) и не забивший мне Рауль, это «Галактикос». Одного тайма оказалось достаточно, чтобы начать сезон 2007 года в «Локомотиве», а закончить, будучи арендованным томской «Томью».

— Отличный город, столица Сибири до начала XX века, куда ссылали часть декабристов после выступления на Сенатской площади, куда 180 лет спустя отправился Рыжиков после одного тайма на «РЖД Арене». Чем вам запомнился Томск?

— Там была приятная, но боевая команда, отличный тренер Валерий Петраков, настоящий русский мужик, который очень доходчиво доносил до подопечных свои требования, необходимые к выполнению. Если ты выполняешь их, то претензий нет, с другой стороны, есть ли тренер, у которого дела обстоят иначе? Валера Климов запомнился в нападении, но более ничего, поскольку я получил травму, проведя семь игр. Зато дождался звонка Виталия Кафанова с приглашением в «Рубин», с которым я подписал контракт 1 декабря 2007 года. С «Локомотивом» я на тот момент не имел контакта, там была некая неразбериха, связанная с приходом нового тренера Рахимова.

«Когда Рашид Маматкулович пришел в «Локомотив», я ушел в «Рубин»

— Кажется, я слышал эту фамилию...

— Да (улыбается), и с момента, когда Рашид Маматкулович пришел в «Локомотив», я ушел в «Рубин», и сейчас мы снова встретились в одном городе.

«Не забывайте, что я переезжал сюда номинально из Москвы, но родился-то в Шебекино». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Потому что все дороги ведут в Казань, а ведут они потому, что мы их отремонтировали к Универсиаде, построили развязки и все прочее, чему вы стали полноценным свидетелем. Тяжело приходилось на первых порах в новом городе, охваченном ремонтом и строительством всего и вся?

— Не забывайте, что я переезжал сюда номинально из Москвы, но родился-то в Шебекино. Прожил девяностые, когда из-за безработицы и безденежья у многих появилась страсть к путешествиям, для чего и новое слово было придумано — челночить. Моя мама была челноком, поездив в Турцию. Поэтому сказать, что наша жизнь была тяжелая, это погрешить перед нашими родителями, мамами-папами, тем более дедушками-бабушками. Вот кому досталось в жизни, я им очень благодарен, а уже мне досталась жизнь, в которой футбол занимал огромное место, и я бы ничего не хотел менять в прожитой жизни, будь у меня такая возможность.

Единственное, перед переездом в Казань моя супруга думала, что Татарстан и Дагестан — схожие республики, соответственно, Казань должна быть похожа на Махачкалу. Я же ехал сюда изначально с одной целью: играть в футбол. Мы получили квартиру на «Квартале», откуда мне до базы было пять минут езды, за быт отвечала жена, и мне было комфортно здесь с первого дня.

— А как обстояли дела в раздевалке команды, которая формировалась у вас на глазах и в конце сезона стала чемпионской, а на тот момент была «сшитой» из разных «лоскутов», и звездного настоящего, как Ребров и Семак, Карадениз и Милошевич, и голодных до титулов игроков, в число которых входили и вы.

— Все было отлично, как началось со стартовой гостевой победы над «Локомотивом», так и двигалось по накатанной. Правда, к середине чемпионата что-то застопорилось, но у нас было единение игрового коллектива, тренерского штаба. Тот же Саво Милошевич, несмотря на звездность, готов был ради командных интересов играть столько, сколько времени ему предоставят, и вы помните, кто забил победный гол в том чемпионском сезоне.