Артем Силкин: «Избыточный туризм может привести к потере уникальности острова-града»

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» — о планах и проблемах

Фото: Динар Фатыхов

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» в этом году может принять рекордное количество туристов. Если в 2023-м число гостей превысило 1,7 млн, то в этом цифра может приблизиться к 1,8 млн. В процентном отношении поток в 2023 году вырос на значительные 34,4% по сравнению с 2022-м. В этом же году прирост пока составляет около 5%. Вместе с тем музей-заповедник не ставит перед собой цель принять как можно больше туристов, здесь стараются снизить антропогенную нагрузку и минимизировать негативные аспекты повышенного туристического трафика. Почему вход на территорию не становится платным и чем грозит уникальному месту урбанизация, в интервью «Реальному времени» рассказал директор музея-заповедника Артем Силкин.

«Не хотелось бы терять последнее»

— Туристический сезон в самом разгаре. Какие проекты будут реализовываться в этом году?

— Ближайший проект, который осуществляется благодаря инициативе Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, — это фестиваль «Духовное единство России — послание миру». Он проходит сразу в двух локациях — в Болгаре и Свияжске. Мы придумали трехдневный хоровой фестиваль, это путешествие по истории отечественной хоровой духовной музыки. Первый день посвящен грозненскому времени, второй — классицизму, третий — музыка ближе к современности (XIX—XXI века). В программе — выступления 12 хоров из разных регионов России, а также гостей из Эстонии и Сербии.

Фестиваль «Народная лодка» в этом году не состоится, так как она проходит раз в два года. Следующий состоится в 2025 году. У этого фестиваля нет постоянного финансирования. Мы каждый раз ищем на него деньги. Проводить его каждый год, не имея стабильного финансирования, сложно.

Театральный фестиваль в этом году сольется с гастрономическим фестивалем «Свияжская уха». Он будет проходить в формате гастролей уличных спектаклей московского «Театра вкуса». 7 сентября, в день «Свияжской ухи», они покажут две работы — «Фермерские байки» и «Французская пекарня». Оба спектакля интерактивные, смешные и добрые, с участием зрителей.

Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник» в этом году будет проходить в формате школы документальной анимации с итоговыми показами работ студентов.

Артем Силкин: «У нас есть мечта о создании участка деревянного судостроения в Свияжске». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На территории музея-заповедника в районе церкви Константина и Елены вы планируете открыть «Музей реки». На каком этапе сегодня работа над его созданием?

— Поскольку этот проект не имеет устойчивого государственного финансирования, он развивается так, как развивается. На сегодняшний день нам передали земельный участок. До осени на части этой территории мы произведем расчистку. Построим там деревянный сарай-эллинг в стилистике традиционных свияжских сараев, потому что здесь нельзя строить большие архитектурные сооружения, в нем разместим ту коллекцию лодок, которая у нас имеется. Например, лодка из села Собакино. На нашем канале можно посмотреть короткий фильм о ней — «Лодка мастера Васильева». Мы знаем, что эту лодку сделал мастер ОТК Зеленодольского судоремонтного завода. Он жил в деревне и строил деревянные лодки, у него было такое увлечение. Плюс мы в прошлом году привезли деревянную лодку из чувашской деревни, это тоже интересный образец народного деревянного судостроения. Все это шестиметровые деревянные лодки, которые сейчас находятся на территории гаража.

Нам важно создать условия для долговременного хранения экспонатов. Потому что и так у нас в регионе практически нет деревянных лодок, не хотелось бы терять последние. Это будет лодочный сарай, где мы сможем разместить хотя бы 10 лодок.

Недавно мы с коллегами вернулись с конференции в Архангельской области, посвященной деревянному судостроению, которую проводит Северный морской музей. В очередной раз мы поразились тому, насколько жива традиция изготовления и эксплуатации деревянных лодок на Русском Севере. Там это обычное дело. До сих пор лодки строят огромное количество мастеров. И как стремительно мы здесь, на Волге, эту традицию потеряли!

В ходе обсуждения затрагивался интересный вопрос, а зачем собственно сохранять эту традицию, когда вроде бы не нужна деревянная лодка, есть пластиковая или металлическая. На самом деле, как я считаю, и так считают многие мои коллеги, навык ручного деревянного ремесла — в нем есть и большой воспитательный момент. В Кенозерском парке, например, организован плотницкий участок, где молодые ребята вместо того, чтобы болтаться на улице, осваивают плотницкое ремесло, в том числе изготовление лодок.

У нас есть мечта о создании участка деревянного судостроения в Свияжске. Тут все упирается в людей. Потому что если на Севере России создать такой участок не представляет сложности, там масса людей с руками, которые владеют плотницким ремеслом, в том числе изготовлением лодок. У нас же ситуация другая: если плотников еще можно найти, то людей, которые умеют делать лодки, к сожалению, просто нет. Остались какие-то единичные энтузиасты, в деревнях люди строят плоскодонные лодки, но это немножко другая история. Но мы не оставляем эту идею, будем искать дальше. Мы бы хотели, чтобы такой мастер работал у нас, чтобы люди могли приезжать и что-то делать руками. Пока что строительством лодок у нас занимается наш сотрудник Павел Тиняев. Кроме того, это поможет занять молодежь, которая живет в округе. Проблема досуга молодых людей никуда не исчезает. Это не про зарабатывание денег, иногда людей просто надо чем-то творческим занять. Тем более плотницкое ремесло — оно всегда пригодится человеку.

— Есть еще проект музеефикации дебаркадера, создание экспозиции, посвященной людям речных профессий и самим дебаркадерам. Как продвигаются работы?



— В этом году выделены средства на реализацию проекта по музеефикации. Будет разработан тематико-экспозиционный план, затем предстоит разработать инженерный проект и двигаться поэтапно дальше. Сроки зависят только от финансирования. Это прямо пропорционально тому, какие средства выделит государство. Волонтеры «Том Сойер Феста» проделали огромную работу, за что им большое спасибо. Нам помогли и спонсоры, кроме того, за свой счет мы подправили сам бетонный поплавок. Но в целом этот проект не может быть реализован без господдержки. Если все сложится положительно, ближайший срок открытия экспозиции — года через два. А «Музей реки» потребует еще большего времени, это довольно большая территория, требующая вложений, будем решать задачи последовательно.

Артем Силкин:" Сегодняшняя основная проблема Свияжска заключается в отставании инфраструктуры от количества посещающих его туристов». Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— Как развивается инфраструктура в Свияжске? Что создается для повышения комфорта посетителей?

— Сегодняшняя основная проблема Свияжска заключается в отставании инфраструктуры от количества посещающих его туристов. Часто можно услышать победные доклады о том, что увеличивается турпоток, это вызывает некоторую эйфорию, однако мы считаем, что в этом неоднозначные процессы, потому что качество услуг, которые получают приезжающие туристы, со временем, если говорить об инфраструктуре, только ухудшается.

Взять только нашу парковку. Она не соответствует абсолютно никаким мерам безопасности. Там люди паркуются друг у друга на головах, стоят на вертолетной площадке, на дамбе, на тротуарах. При этом из-за каких-то межведомственных недопониманий уже восьмой год простаивает перехватывающая парковка, участок все никак не могут передать музею-заповеднику. Этот вопрос — он до сих пор не решен. Очень надеемся, что наконец-то будет создан межведомственный координационный комитет, который должен системно решать вопросы, связанные с устойчивым развитием Свияжска. Создание этого органа заложено в плане управления Свияжском как буферной зоной объекта Всемирного наследия, однако комитет так и не создан.

К счастью, один вопрос, который сильно волновал посетителей, пару недель назад решился. Речь идет о туалетах. Наконец открылись муниципальные туалеты. Это сильно разгрузило ситуацию в этой области.

«Свияжск — это точка притяжения»



— Будут ли строиться отели в Свияжске? Заинтересованы ли вы в том, чтобы туристы оставались на несколько дней?

— В самом Свияжске строительство гостиниц запрещено, и не хотелось бы, чтобы этот запрет нарушался. ЮНЕСКО прямо против приспособления любого жилья под туристические цели. Исходя из своего многолетнего опыта, они рекомендуют с этой точки зрения развивать не сам объект, а создавать средства размещения в широкой буферной зоне, в зоне 20 км. Сейчас рядом с нами есть всего несколько точек развития туризма — это база «Свияга» и комплекс «Татарская деревня», которая «сидит» по большому счету на свияжском турпотоке. Если говорить о жилье, мы сталкиваемся с тем, что некоторые граждане или инвесторы покупают несколько квартир в Свияжске, селят туда туристов по модели Airbnb, но на этой почве постоянно возникают конфликты с местными жителями. Дело в том, что это обычные жилые дома, а для некоторых туристов понятие «культурный отдых» означает вытащить из багажника мангал, поставить его перед подъездом, возжечь там костер и отдыхать всю ночь. Конечно, соседи недовольны и вызывают полицию, пишут в чат поселения, мне. На мой взгляд, это турбизнес со знаком минус. Это абсолютно нецивилизованный вариант. Действительно, надо думать о нормальных средствах размещения в окрестностях Свияжска. Сейчас такого, по сути дела, нет.

На самом деле, Свияжск — это огромный шанс для территории в плане развития туристических кластеров в окрестностях Свияжска. Свияжск — это точка притяжения, и нужно думать не в направлении того, сколько еще сотен тысяч или миллионов туристов привлечь, а в направлении приведения туристической инфраструктуры в соответствие и развития точек привлекательности в буферной зоне. Потому что та инфраструктура, которая есть сегодня в самом Свияжске, рассчитана на турпоток примерно в 60 000 туристов в год, а у нас 1 800 000. Как говорится, почувствуйте разницу.

Артем Силкин: «Свияжск должен развиваться исключительно как центр культурного и исторического туризма». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Оставить все как есть и бесконечно увеличивать туристический поток невозможно»

— Толпы туристов часто мешают друг другу. Возможно ли как-то регулировать потоки?

— Тут нужен баланс. Вам хочется посмотреть Свияжск, мне хочется посмотреть Свияжск, людям из других городов хочется посмотреть Свияжск. Сделать заповедник, повесить замок и сказать, что мы пускаем 200 человек в день, было бы глупо. Основному количеству желающих должна быть предоставлена возможность познакомиться с музеем-заповедником. Но Свияжск должен развиваться исключительно как центр культурного и исторического туризма. Я против его развития как центра туризма, связанного с активными видами отдыха, то есть я не вижу там гидроциклов, пляжей и даже велосипедов. Взять, например, сегодняшний день: на острове было единовременно порядка 8 тысяч человек, это значит, что любое транспортное средство — велосипед или гольфкар — несет в себе повышенную опасность, потому что люди идут очень плотным потоком. Поэтому я думаю, что Свияжск — это исключительно место для прогулок и для спокойного культурно-познавательного туризма с посещением музеев, монастырей.

Артем Силкин: «Пока у нас есть прекрасный чистый берег, который бесконечно рисуют художники». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Есть разные методы регуляции потоков туристов. Например, финансовое отсечение, то есть введение платы за вход на территорию. Но у нас есть договоренность с епархией. Церковь сегодня против того, чтобы люди платили за вход. Главный аргумент — это может ограничить права верующих на доступ к православным объектам. Есть такая позиция, и мы ее уважаем, так как работаем тесно, рука об руку, с Татарстанской митрополией.

Другим методом регуляции могло бы быть повышение чека, но это сложная тематика. Если повысить чек в заведениях с повышением, разумеется, качества или повысить качество и стоимость сувениров, то это станет недоступным огромному количеству аудитории. Но в то же время оставить все как есть и бесконечно увеличивать туристический поток невозможно. Если у нас был бы десяток каких-то других туристических объектов в округе, это бы отчасти сняло проблему.

Еще одна наша проблема — это урбанизация, которая настигает нас. Хотелось бы сохранить буферную зону объекта ЮНЕСКО в том виде, в котором она сейчас пребывает. Но уже сейчас мы видим, как она претерпевает изменения. Несколько лет подряд жители Свияжска имеют «удовольствие» наблюдать зарево над теплицами на другом берегу Волги, когда половина неба горит красным светом. На фоне ночи это очень хорошо видно. Вообще говоря, в мире это считается световым загрязнением, но у нас пока до понимания этого не дошли. С другой стороны, есть давление логистического центра, там постоянно идет какое-то новое строительство. Пока его не видно из Свияжска, но оно подступает все ближе и ближе. Иннополис тоже имеет свои планы развития. Пока у нас есть прекрасный чистый берег, который бесконечно рисуют художники, и очень хорошо, что он такой, какой он есть. Но у бизнеса другое представление о прекрасном. Ему все время хочется что-то сделать, построить, и это нормально, но надо понимать, что нам всем надо сохранить и нетронутые уголки — ведь они притягательны именно этим. Если произойдет застройка видовых точек вокруг Свияжска, то ценность Свияжска как культурного ландшафта резко снизится.

Человек приезжает в Свияжск, мне кажется, во-первых, получить эстетическое наслаждение от пейзажа, основное достоинство Свияжска — это уникальные ландшафтные характеристики. Плюс исторические и культурные свияжские сюжеты, которые дают возможность думающему человеку поразмышлять о своем месте в мире.

