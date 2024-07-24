«В Татарстане растет заболеваемость коклюшем, корью и энтеровирусной инфекцией»

Роспотребнадзор — о ситуации с инфекционными заболеваниями в республике

Фото: Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Татарстану фиксирует рост заболеваемости коклюшем, корью и энтеровирусной инфекцией, об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве. Особенно тревожная ситуация складывается в Казани, где зарегистрировано больше половины случаев от всех республиканских. По данным специалистов, обычно пик активности этих инфекций приходится на середину лета — начало осени. Доцент кафедры детских инфекционных болезней КГМУ Халит Хаертынов рассказал, как можно защититься от ЭВИ в период их активности. Подробности — в материале «Реального времени».

Татарстан переживает рост сезонных инфекций — половина заболевших приходится на Казань

— Для инфекционных заболеваний характерно циклическое течение. Так, в настоящее время в Республике Татарстан наблюдается рост заболеваемости коклюшем, корью и энтеровирусной инфекцией, — сообщили «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

В целом более 50% от всех выявленных случаев заболеваний приходится на столицу Татарстана.

Коклюш

За первую половину этого года в Татарстане было зарегистрировано 1 044 случая заболевания коклюшем. Это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Заболеваемость была зафиксирована в 35 муниципальных образованиях республики, в том числе в Казани, где было выявлено 53% от всех случаев.



Большинство заболевших — дети школьного возраста. Исследования, проведенные НИИ Роспотребнадзора, показали, что иммунитет после вакцинации против коклюша ослабевает через 5—7 лет. В связи с этим рекомендуется проводить вторую ревакцинацию детям старше 4 лет. Уже 41 380 детей в возрасте 6—7 лет получили вторую ревакцинацию.

Корь

За тот же период было зарегистрировано 215 случаев заболевания корью, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Всплеск заболеваемости пришелся на январь — март, когда было зарегистрировано 82% всех случаев. При этом отмечается, что заболевание распространяется в большей степени среди непривитых людей, нежели у тех, кто вакцинировался. Случаи заболевания были зарегистрированы в 22 муниципальных образованиях республики, из них 52% заболевших — жители Казани.



Роспотребнадзор подчеркивает, что наиболее эффективным способом профилактики кори является вакцинация.

В Татарстане фиксируют рост заболеваемости коклюшем, корью и энтеровирусными инфекциями. Особенно тревожная ситуация складывается в Казани, где зарегистрировано больше половины случаев. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Энтеровирусы

В первом полугодии 2024-го было зарегистрировано 64 случая энтеровирусными инфекциями. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все очаги инфекции были единичными.

Заболеваемость энтеровирусными инфекциями была зарегистрирована в пяти муниципальных образованиях республики. 83% случаев пришлись на жителей Казани. Среди заболевших 95% составляют дети в возрасте до 14 лет, из них 69% — дети до двух лет.



Пик заболеваемости приходится на июль-август-сентябрь

В разговоре с «Реальным временем» главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням и доцент кафедры детских инфекционных болезней КГМУ Халит Хаертынов рассказал, что инфекция передается фекально-оральным путем, как и большинство кишечных инфекций.

— Это может произойти через воду, грязные руки и в меньшей степени через пищу. Также есть вероятность заразиться воздушно-капельным путем, — уточнил Хаертынов.

Халит Хаертынов: «Заболеть можно в простой речке, если случайно выпить оттуда воды. Особенно опасны те случаи, когда на воде нет течения — там развиваются и другие инфекции». Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Энтеровирусные инфекции включают в себя различные типы вирусов, такие как:

Коксаки типа А и Б;

эховирусы (от англ. ECHO — Enteric Cytopathogenic Hyman Orphan — кишечные цитопатогенные человеческие вирусы);

полиовирусы, включая возбудителя полиомиелита;

нетипируемые энтеровирусы.

В общей сложности насчитывается 71 серотип энтеровируса человека.

— Пик заболеваемости приходится на июль-август-сентябрь, — отмечает Хаертынов. — При этом болеть могут как взрослые, так и дети, но в основном заболевания регистрируются среди детей.

По словам доцента кафедры детских инфекционных болезней, ЭВИ распространены повсеместно и от них страдают люди как на юге страны, так и в наших широтах. Всего у инфекции насчитывается порядка десяти форм.

Некоторые формы протекают как обычная ОРВИ: у человека поднимается температура, появляется боль в горле, краснеет зев.

Кишечная форма — температура повышается, но сама по себе эта форма считается одной из самых легких.

Форма, связанная с поражением кожных покровов, так называемый синдром «рука-нога-рот». При этой форме у человека появляется сыпь на лице вокруг рта, на ладонях и подошвах.

Герпетическая ангина — характеризуется высыпаниями в виде везикул, напоминающих герпес, которые локализуются на миндалинах. Однако эта форма не имеет никакого отношения к вирусу простого герпеса.

Также может поражаться нервная система, что проявляется в виде менингита и энцефалита — одни из самых тяжелых форм заболевания. Опасность их заключается в том, что они затрагивают нервную систему человека.

Поражение глаз, которое может проявляться в виде геморрагического конъюнктивита.

Эпидемическая миалгия — болевой синдром, при котором у человека болят мышцы.

Самая тяжелая форма — это поражение сердца, которое может привести к развитию миокардита. Большинство летальных случаев связано именно с поражением сердца.

Поражение периферической нервной системы человека впоследствии может привести к развитию вялых параличей.

ЭВИ распространены повсеместно, и от них страдают люди как на юге страны, так и в наших широтах. Заболевание может пройти как в единичном случае, так и вспышкой на определенной территории или коллективе. Илья Репин / realnoevremya.ru

Как защититься от ЭВИ

По словам Хаертынова, для защиты от любой инфекции существуют два вида профилактики: специфическая и неспецифическая.



К специфической профилактике относится вакцинация. Однако, как отметил врач, от энтеровирусных инфекций вакцин нет (за исключением полиомиелита, но это исключение из правил).

Неспецифическая профилактика включает в себя термическую обработку воды и продуктов питания, а также тщательное мытье рук перед едой или после контакта с людьми.

Употребляйте для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Также своими рекомендациями поделился Роспотребнадзор Татарстана:

употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке;

не пить воду из непроверенных источников, при употреблении напитков в общественных точках и из питьевых фонтанчиков предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый стакан;

купаться только на санкционированных пляжах;

соблюдать элементарные правила личной гигиены (мытье рук перед едой и приготовлением пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными людьми);

тщательно мыть фрукты и овощи, зелень;

проводить влажную уборку жилых помещений, проветривание помещений;

не приобретать продукты в не установленных для торговли местах.