«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 86-я: «Шурале»

Почему никто не жалеет Былтыра: фильм от нынешнего имама Иннополиса

На аккаунтах «Татаркино» обнаружилось кино 1992 года, то есть снятое до официального начала истории новейшего татарстанского кинематографа с фильмом «Күктау». «Шурале» (6+) — единственный фильм Камиля Бикмухаметова. При этом в одной из ролей у него снимается певица Зайнаб Фархетдинова.

Из режиссеров — в имам-хатыбы



Фильм является дипломной работой выпускника Всероссийского института переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии (то есть филиала ВГИКа). Сам Бикмухаметов рассказал, что учиться в Москву тогда поехали шесть человек. Связано это было с возможным появлением в республике своего «Татарфильма». Среди тех, кто поехал c Бикмухаметовым, был, к примеру, Ильдар Матуров, который в наше время несколько лет возглавлял Союз кинематографистов республики.

— Я в то время работал на телевидении, был в курсе всех дел, узнал, что набирается группа. Мы с семьей решили, что стоит поехать, — говорит Бикмухаметов. — К тому же времена были голодные, а студентам полагалась стипендия. В достаточно благополучной Москве.

При поиске автора интернет упорно выдает только одного однофамильца и тезку — имам-хатыба мечети «Мосафир», которую собираются построить в Иннополисе на улице Спортивной, 126. Новость об этом появилась в июле прошлого года. Работа идет, говорит Бикмухаметов.

Дозвонившись до имама, мы выяснили, что он действительно был режиссером. Но у «Татарфильма» дальше разговоров дело не пошло. Наставник казанских студентов Булат Мансуров начал снимать еще в 1960-е. Но в истории Татарстана запомнился как автор киноэпопеи «Сага древних булгар», состоящей из семи картин. Из них были официально закончены шесть, увидеть на экране из них удалось не все (а прямо сейчас можно добраться только до «Лествицы Владимира Красное Солнышко»), зато немало было публичных обвинений, обид, разбирательств. Мансуров скончался в марте 2011 года.

Бикмухаметов не сменил поле деятельности. И сейчас, закончив медресе, стал хазратом в Иннополисе, где живет и работает его сын.

Кто спас Шурале?



Фильм длиной в 10 минут основан на тукаевской сказке о Шурале. Но начинается с беседы Бабая (глыба татарской актерской школы Шаукат Биктемиров) с мальчиком Тагиром (сын режиссера Марат Бикмухаметов). Тот, вдохновившись сказкой, ищет дом Шурале (еще одна глыба, Равиль Шарафеев, в красочном костюме).

После мы видим краткий пересказ сказки. Джигит Былтыр (Ирек Ахметханов), поужинав с матерью (Таскира Муртазина), отправляется рубить дрова (даже на вечер молодежи не заглядывает, хотя парни и девушки задорно пляшут). И в лесу встречает лесного духа и хитростью заставляет его сунуть палец в расщелину бревна. Шурале (весьма прыткий для своих 50+ Шарафеев) страдает, а Былтыр выдает дьявольский смех.

И мальчик просыпается в поту на просторном сякэ в Кырлае — а кто же спас Шурале? И во сне пытается ему помочь.

И это, конечно, попадание в точку. Ну кому в этой сказке радостно за хитрого парня с топором? Былтыр — наш национальный бренд? Нет, конечно, это Шурале — дух леса, дух природы, который защищает свои родные территории от человека с топором.

Мальчика выводят из дома (музей-усадьба Сагди Салихова, приемного отца Тукая) и везут по полям домой на «шестерке». В роли отца — сам режиссер. А маму играет Зайнаб Фархетдинова, солистка Татарской филармонии, лауреат «Татар җыры» на тот момент (и сейчас) — большая звезда татарской эстрады.

— Было холодно, не знала, что надеть тогда, — вспоминает певица. — Нам казалось, что это ничем не закончится. Мы-то снимали за день, а они там работали, кажется, неделями. Красивый фильм получился.

Действительно, обстановка в Кырлае — аутентичная, пленка добавляет шарма. И финал — мальчик бежит к расколотому дереву, чтобы встретиться с Шурале, который все-таки спасся. Дух дарит ему орехи.

— Не забывай Кырлай, сынок, — говорит ему дед. И в этом во всем — расставание с детством, настоящей деревней, чем-то своим, заповедным.

Добавим, что фильм снимал оператор-постановщик Николай Морозов, известный по суровым картинам 1980-х «Страшные «игры» молодых» и другим, описавшим ОПГ Казани. А костюм Шурале делала Людмила Волкова, работавшая над множеством постановок в театре оперы и балета — от «Бориса Годунова» и «Пиковой дамы» до «Алтынчеч» и «Башмагым». А директор картины Виктор Баймяшкин также окончил ВГИК, но продюсерские курсы, а потом Нью-Йоркский институт фотографии и реализовал себя с камерой в руках.