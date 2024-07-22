Александр Клейменов: «Футбольная сборная Испании собирается из баскских клубов»

Российский ватерполист, чемпион мира — о футболе Испании и водном поло СССР

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Александром Клейменовым

Александр Клейменов один из известных советских ватерполистов, чемпион мира 1982 года, многократный чемпион СССР в составе ЦСК ВМФ, который после карьеры в чемпионате Союза отыграл в чемпионатах Венгрии и Испании. В дальнейшем начал тренировать, возглавлял женскую сборную России, в конечном итоге став многолетним наставником женской сборной Китая. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» он вспоминает об игровой карьере, а также делится впечатлениями от победы футбольной сборной Испании на чемпионате Европы.

«Когда самолеты не летают, взлетная площадка Гибралтара становится пешеходной зоной»

— Александр Анатольевич, когда мы с вами договаривались об интервью, вы сообщили, что находитесь на Гибралтаре.

— От моего дома до Гибралтара всего 40 км, съездить туда — обычное дело. Там есть аэропорт, откуда совершаются два регулярных рейса в Лондон, больше просто никуда не летают, помимо частных самолетиков.

— Интересно, за кого в финале чемпионата Европы по футболу болел Гибралтар, будучи спорной территорией между Англией и Испанией?

— Не знаю, наверное, за англичан, к которым они относятся, и кому незримо принадлежат, как бывшая колония. У них есть свой гибралтарский фунт, которым нигде больше нельзя расплатиться кроме как на Гибралтаре, привязан к английскому фунту — и они в ходу, и евро тоже: расплатившись одной валютой, можно получить сдачу другой. Но, повторюсь, гибралтарскими фунтами нигде больше не расплатишься.

— У Гибралтара в этом году юбилей, поскольку его футбольная сборная в 2014 году стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы. Я помню, как они играли с действующим чемпионом мира Германией, а также Польшей, которая вышла из группы в финальную часть чемпионата Европы.

— А я запомнил, что среди их первых соперников были грузины, кстати сейчас один мой товарищ выиграл на тотализаторе тысячу долларов, поставив свои сто на то, что Грузия откроет счет в поединке плей-офф с Испанией. Так вот о Гибралтаре, стадион там тоже находится рядом с аэропортом, едва ли не метров сто расстояние, в целом все очень компактно. Эта же взлетная полоса для местных — еще и пешеходная улица, когда самолетов нет, там вовсю гуляют. Взлетная полоса очень короткая, составляет 1 860 метров, была совместно построена англичанами и американцами в 1942 году, приземляться на нее можно не всегда, если идет боковой ветер, то уже не сядешь.

«Барселону» и «Барселонетту» разграничивает забор»

— Значит, в Гибралтаре траур по случаю поражения англичан. А Испания, где вы живете, долго гуляла?

— Ровно один день, и уже во вторник вернулись к обыденной жизни. Самих футболистов принимал король Испании и принцесса, сами футболисты пришли в майках с четвертым номером, символизирующим их четвертую победу на Евро, больше всех на континенте. Кстати, отмечается, что состав сборной Испании набирался преимущественно из басков, игроков Бильбао, Сан-Себастьяна, с которыми главный тренер де ла Фуэнте начал работу еще на уровне юниорских и молодежных сборных.

— Если сборная Испании потихоньку переориентируется на Басконию, то водное поло как было, так и остается каталонским, как мне объяснял нынешний игрок «КОС-Синтеза» Эмиль Зиннуров, игравший в «Барселоне».

— Команда Эмиля «Барселона Виста» и ее конкурент «Барселонетта» находятся стенка к стенке буквально. Они располагаются на пляже, который разграничивает забор, и вот по одну сторону забора территория «Барселоны», по другую «Барселонетты». Это клубы, которые содержатся за счет их членов, посетителей клубов, которые могут плавать, заниматься спортом, пользоваться всеми услугами. В клубе порядка 40 тысяч человек, которые занимаются в этих клубах, там три-четыре бассейна, бани-сауны, рестораны, где члены клуба получают скидку на обеды и ланчи. Допустим, завтрак стоит десять евро, ты, как член клуба, платишь шесть, но с каждого потраченного евро маленькая толика идет на содержание профессионального водного поло, плавания и синхронного плавания, прыжков в воду.

Это экономическая часть жизнедеятельности клуба, а практическая часть заключается в том, что бассейны просто кишат людьми, особенно детьми, каждая дорожка занята, поскольку она должна приносить доход. Представить, допустим, стулья рядом с бассейном, как это у нас частенько бывает, просто невозможно, поскольку там нельзя сидеть. Местные тренеры, работающие там с населением, никогда не присядут, они все время в движухе, каждые 3 часа работы, что днем что вечером, тренер проводит на ногах, включая инструкторов-спасателей. Во время работы пользоваться телефонами тренерам запрещено, это я лично могу наблюдать, поскольку хожу вместе с младшим сыном, ему 4 годика, поплавать.

Это экономическая часть жизнедеятельности клуба, а практическая часть заключается в том, что бассейны просто кишат людьми. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Я эту вовлеченность в работу воспринимаю нормально, поскольку привык к ней, что по Испании, что по Китаю, работе которой отдал почти десяток лет.

— Кстати, в составе команды «Колежио Брайнс» играл Александр Клейменов Диез.

— Сын мой, 1996 года рождения, он сейчас не играет, хотя раньше был профессиональным ватерполистом. В той же Австралии провел 2 года, играя с Алексеем Коваленко. Мы играли с его отцом Андреем Коваленко в чемпионате СССР за ЦСК ВМФ, потом он уехал в Австралию, после распада СССР выступал за Украину на Олимпиаде 1996 года.

«Я доплавался до момента, когда на меня обратил внимание знаменитый ватерполист Куренной»

Что касается фамилии Диез — это вторая фамилия, взятая у жены. В Испании нет отчеств, зато практикуется вторая фамилия, когда первая от отца, вторая по маме. А Испания, раз уж мы заговорили о водном поло, то это Каталония, вы правы. Но в этом нет ничего удивительного, и сейчас сборную Сербии можно составить из игроков только команд Белграда, а Венгрию из Будапешта. Когда я играл в СССР, сборную можно было составить из команд Москвы, когда только в высшей лиге играли ЦСК ВМФ, МГУ, «Динамо», «Москвич» и «Торпедо», а в первой были студенческие команды МЭИ и МВТУ, энергетического института, за команду которого я тоже поиграл, и высшего-технического университета имени Баумана. Плюс вторая команда армейцев — «Маяк». И сейчас в чемпионате России, если не брать дублирующие команды, всего шесть самостоятельных клубов.



Что касается меня, то я начинал в бассейне «Москва», который находился в центре столицы, ходил туда купаться, поскольку жил рядом. Причем, сам бассейн открытый, но с обогревом, это было особенно круто, когда на улице зима, а ты тут плывешь. 45 минут плаваешь всего-то за 40 копеек. И вот доплавался я до момента, когда на меня обратил внимание знаменитый ватерполист Вячеслав Куренной, серебряный и бронзовый призер Олимпиад, который на тот момент уже был отлучен от сборной, поскольку его с товарищами поймали на экономических махинациях, как сейчас бы сказали, проще говоря, спекуляции.

Что касается меня, то я начинал в бассейне «Москва», который находился в центре столицы, ходил туда купаться, поскольку жил рядом. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Да, это была громкая история, когда буквально перед стартом чемпионата Европы тренерам сборной пришлось заменять часть игроков.

— Закончив со спортом он устроился в «Москву», которая была прибежищем ватерполистов, поскольку там директором был бывший ватерполист Сергей Буткевич. Отвлекусь, у нас же ватерполистов немного, но все при деле. Тот же Виталий Смирнов, руководитель Олимпийского комитета России (1992—2001 годы), это бывший ватерпольный голкипер по прозвищу Вилли, бывший президент футбольного «Спартака» Юрий Шляпин, в футболе вообще много наших было Жоао Авеланж, Мануэль Эстиарте, в Волгограде Андрей Рекечинский. После Спартакиады школьников СССР 1972 года, где мы заняли 2-е место, нас начали разбирать по командам мастеров. У меня были варианты с «Торпедо», МВТУ, МЭИ, изначально выбрал МГУ, хотя потом и поиграл недолго за МЭИ.

«Мне посоветовали набираться игрового и житейского опыта, а не сидеть на бортике»

— МГУ в водном поло — это знаменитый факультет журналистики, который оканчивали телеведущий Дмитрий Крылов, основатель НТВ-Плюс Георгий Бурков, телеведущий Олег Жолобов.

— А я отказался, тем более что мама отсоветовала. Она у меня работала в засекреченной военной организации и высказала мнение, что журналистика — это не очень перспективно, по сравнению, например, даже с работой тренера, которого можно делегировать на работу за границу. Если еще тренер будет с офицерскими погонами, то я могу тебе помочь с такой работой. Дескать, будет у тебя две зарплаты: одна там, другая здесь, чем плохо?

В итоге я попал в МГУ, где обнаружилась огромная конкуренция на девять мест полевых игроков, поскольку в штате было всего 11, два из них на вратарской позиции. Из девяти мест в составе было вакантно одно-два, и на него претендовало шестеро молодых ватерполистов. Был вариант, когда молодого подключали к основе, когда брали его на один игровой тур, состоящий из пяти матчей, и так каждый из кандидатов. То есть за весь сезон можно было сыграть, и то не факт, в пяти матчах. Тогда дублирующих команд не было, скорее, некие дружеские связи по обществу «Буревестник», а потому меня порекомендовали в МЭИ, чтобы набирался игрового и житейского опыта, а не сидел на бортике, как то же Крылов, которого ты называл, просиживал, поскольку был третьим вратарем в команде.

Сейчас в чемпионате России, если не брать дублирующие команды, всего шесть самостоятельных клубов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Если один из ваших коллег по водному поло делал авторскую телепередачу «Непутёвые заметки», то ваши заметки получаются и путевые, и путёвые.

— А я решил, что надо пахать, ушел на полсезона, зато наигрался тогда на целый сезон. У нас же чего только не было: и чемпионат страны, и турниры спортивных обществ, мы играли на первенство ДСО профсоюзов, зимой отыграли на чемпионат ДСО «Буревестник».

Жизнь зачастую — это шанс. Иногда он дается, как у меня было с дебютом в основной команде, когда одного из игроков поймали на таможне с валютой, а я поехал, отыграл и взял приз лучшего игрока турнира. В итоге перешел в основу МГУ и закрепился там. А иногда — это шанс, который ты сам можешь пытаться реализовать, как я, уйдя в низшую лигу, чем МГУ. Я же мог заартачиться, у меня не только мама работала в серьезной организации, но и папа был высокопоставленный начальник, ушел из жизни генерал-майором в отставке.

(Окончание следует)

