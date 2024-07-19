«Зенит» заменил многоточие чемпионата восклицательными знаками Суперкубка

Пополнение «Химок» ветеранами и практически полный разгон «Акрона»

«Рубин» готов стартовать уже без Дюпина. Фото: Максим Платонов

В предстоящие выходные в России стартует футбольная Премьер-лига, в рамках которой казанский «Рубин» сыграет в понедельник в Нижнем Новгороде с «Пари НН». Два Суперкубка страны: один — между «Зенитом» и «Краснодаром», второй — символический, в первой лиге между «Химками» и махачкалинским «Динамо». Эти и другие запоминающиеся события — в превью от «Реального времени».

Четыре восклицательных знака «Зенита» в ответ на вопрос: кто чемпионы?

Поскольку окончание прошлого чемпионата России подвесило в болельщицкой среде вопрос о том, кто является настоящим чемпионом, то очень к месту пришелся Суперкубок, состоявшийся за неделю до старта нынешнего чемпионата. Еще 27 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» 1:0, подарив шанс на чемпионство «Зениту», который этим шансом воспользовался — со скрипом, но победил «Ростов» 2:1. «Зенит» уступал по ходу матча, решающий гол был забит за 5 минут до окончания встречи.

Болельщики отложили на окончание чемпионата Европы поиски ответа на вопрос: кто настоящий чемпион? Уже после него «Зенит» проявил себя во всей красе, победив в Суперкубке 4:2. Президент клуба Александр Медведев после игры комментировал: «Это еще один ответ всем злопыхателям, циникам, скептикам и так далее на тему того, что у нас плохой чемпионат». Одновременно «злопыхатели» могли осознать, что «Зенит» чемпион вполне настоящий, поскольку заменил все многоточия конкурентов на четыре своих восклицательных знака.

Помнится в 2007 году, когда «Зенит» впервые стал чемпионом России, питерская победа выглядела не менее спорной. «Легитимизировать» ее пришлось дольше, с помощью выигрыша Кубка УЕФА, а потом и Суперкубка. Сейчас же управились в 2 месяца.

Рашид Рахимов сформировал новый состав. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отъезд Сафонова, замена на Дюпина

Специалисты футбола, для которых победа сборной Испании на чемпионате Европы — это не просто победа, а возможность препарировать ее успех, уже отметили: при том, что последнюю Лигу чемпионов выиграл «Реал», в ее четвертьфинале играла «Барселона». А больше всего игроков в состав сборной делегировал «Реал Сосьедад» из Сан Себастьяна. Команда, занявшая скромное 6-е место, порадовалась за своих Ле Нормана, Мерино, Оярсабаля, Ремиро, Субименди. Сан Себастьян — это Баскония, чья столица Бильбао делегировала в сборную еще трех игроков «Атлетико» (5-е итоговое место в сезоне 2024 года) Вивиана, Унаи Симона, Нико Уильямса. Восемь чемпионов против семи суммарно из Мадрида и Барселоны, потому что «Реал» — это «Галактикос», а Баскония — это España и с недавнего времени еще и Арсен Захарян.

Развивать таланты — это тоже великое дело, которым прямо сейчас заняты баски, не хватающие звезд с испанских небес, зато выигрывающие чемпионат континента. Казалось бы, с кого брать пример, как ни с лучших, но Россия не ищет легких путей. Даже во времена отстранения от международных стартов. И когда ушел голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов в чемпионат Франции, там тут же возместили урон, переманив Юрия Дюпина из «Рубина». Пусть ему уже 36 лет, и прямо сейчас он закроет не только позицию первого номера, но и перекроет возможность совершенствоваться тем, кто сидел за спиной Сафонова, но перспективы на завтра никого не волнуют, надо бороться за чемпионство сегодня.

Возвращение в «Краснодар» 35-летнего Юрия Газинского из вылетевшего из Премьер-лиги «Урала» и 34-летнего Федора Смолова напоминают о сверхуспешном чемпионате мира в России. Это позволяет понять Гранату, Дзагоеву, Кудряшову и даже трио Игнашевич — Жирков — Самедов, что они не сказали своего последнего слова. Убаюкивающие разговоры о магистральном пути «Краснодара» на пополнение воспитанниками своей академии привели к тому, что в основе команды 11 легионеров плюс трио россиян, которым суммарно 104 года (еще и старожил команды Сергей Петров). Из ныне действующего состава два игрока основы (Арутюнян и Сперцян) выступают за сборную Армении, ворота которой защищает еще и воспитанник академии Бегларян, за молодежку играли еще двое краснодарцев.

Поговорим?. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как «Рубин» расставался с игроками

«Зенит», в свою очередь, пополнился Евгением Латышонком из команды, вылетевшей из Премьер-лиги, кстати, воспитанником академии «Краснодара», как и третий голкипер питерцев Денис Адамов. В Суперкубке за «Зенит» и «Краснодар» сыграли Латышонок и Агкацев, но пропущенные суммарно шесть мячей не дают гарантий, что они сместят опытных Дюпина и питерца Михаила Кержакова, которому 37 лет.

Во времена трансферной кампании казанский «Рубин» покинули Биелович, Дрезгич, Йевтич, Ранджелович, под шумок ушли еще и Мартынович, который перебрался в «Кайрат» к наставнику Александру Кержакову, и Янович, отданный в аренду «Нефтехимику». Уход 36-летнего Дюпина привел к приглашению на его место 33-летнего Артура Нигматуллина, которого в начале карьеры считали если не сыном Руслана Нигматуллина, то младшим братом. Это не так, хотя младший брат Руслана тоже был вратарем, правда 1987 года рождения, играл только на любительском уровне, зато вполне профессионально работает сейчас в банковской сфере. Нигматуллин в воротах, Алексей Варламов — тренер молодежного состава, похоже, что Рашид Рахимов исправляет ошибки 90-х, когда лучшие воспитанники казанского футбола так и не попали в «Рубин», правда, и Варламов тоже лишь однофамилец Евгения Варламова.

Пополнение Казани из выпавших в Первую лигу «Балтики» и «Сочи» напоминает о старой русской поговорке гласящей: вход — рубль, выход — два. Вот и сейчас составы Калининграда и южан не дербанили только ленивые. Помимо того состоялся переход Юкича из «Сочи» и возвращение из аренды в «Балтику» Лисаковича.

Первый матч играем в Нижнем Новгороде. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Смотрим Махачкалу, вспоминаем Бердыева



Из запоминающихся событий, которые можно было рассмотреть в нынешнее трансферное окно, уход Антона Шунина (37 лет, из них 17 составе московского «Динамо»), Андрея Семенова (35 лет, из них 10 в составе «Ахмата») и расставание с 17 футболистами из состава дебютанта Премьер-лиги тольяттинского «Акрона». Для понимания: эти 17 человек худо-бедно выполнили задачу по переходу в Премьер-лигу. Команда стала вторым представителем Самарской области в Премьер-лиге, сменив Краснодарский край, потерявший ФК «Сочи». И уход 17 футболистов за 2 месяца просто на корню убивает доводы о том, что команда существует ради болельщиков. Вот пришли они на трибуны, а там незнакомые все лица.

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью клубной пресс-службе охарактеризовал дебютантов так: «Мы не фавориты и не темная лошадка». Но в плане этого утверждения нельзя поспорить только с первой частью. Скорее: Махачкала это вам не «Акрон». Минимум изменений по сравнению с составом, выходившим в Премьер-лигу. Самое громкое потрясение произошло в феврале нынешнего года, когда на место наставника Курбана Бердыева пришел Хасанби Биджиев. Кстати, во времена работы Бердыева в Махачкале там были люди, знакомые по «Рубину»: Михаил Костюков, сейчас вернувшийся из аренды и тут же отправившийся в Хабаровск, киргиз Эрбол Атабаев, и тренер по вратарям Евгений Щетинин, который теперь будет работать в азербайджанской команде «Туран» из Товуза. Той самой которую и возглавил Бердыев, с чьим сыном Алаберды Бердыевым Евгений Щетинин заканчивал академию «Рубина» в выпуске 1996 года рождения. Кстати, помощником Бердыева стал Руслан Абышов, игравший в «Рубине» с 2013 по 2015 годы.

Жесткое противоборство. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Игра стартового тура махачкалинцев с «Химками» это тоже своеобразный Суперкубок, только Первой лиги прошлого сезона. После летнего пополнения Денисом Глушаковым, Антоном Заболотным и Артуром Юсуповым «Химки» неплохо выглядят в составе Премьер-лиги, поскольку там есть еще Кирилл Панченко, Сергей Терехов. По количеству футболистов, родившихся еще во времена существования СССР, «Химки» резко вырвались вперед, одновременно пополнив состав экспертов «Матч ТВ» старым-новым экспертом Андреем Талалаевым, покинувшим пост главного тренера подмосковной команды.