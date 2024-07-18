Кандидат в вице-президенты США, 33 сбитых БПЛА над Крымом, ответственность за дискредитацию семьи
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 18 июля.
- Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. По его мнению, в законодательстве должно быть закреплено понятие «дискредитация традиционных семейных ценностей». Сейчас, как считает депутат, нет закона, который охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды.
- Республиканец Джей-Ди Вэнс решил баллотироваться на пост вице-президента США. Среди присутствующих на съезде республиканцев был Дональд Трамп, который аплодировал Вэнсу. Вэнс заявил, что президентство Трампа будет означать «конец халявы» для союзников США, которые не вкладываются в общую безопасность. Кандидат в вице-президенты США добавил, что Трамп в случае победы на выборах будет применять военную силу за рубежом, «лишь когда не останется другого выбора».
- Накануне вечером Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны дали высокую оценку уровню дружественных отношений России и Саудовской Аравии и договорились поддерживать контакты на различных уровнях, а также продолжать координацию в ОПЕК+ для обеспечения стабильности на рынке энергоносителей.
- Египет договорился о закупке 720 тысяч тонн пшеницы из России, что является крупнейшим приобретением для страны за последние два года. По информации РИА «Новости», в январе—апреле 2024 года Россия экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы — это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Российский экологический оператор подготовил законопроект, согласно которому предлагается направлять деньги от экологических штрафов на закупку мусорных баков и привлекать к созданию и обслуживанию площадок регоператоров. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что у муниципалитетов часто нет денег на создание площадок, поэтому этим должны заниматься региональные операторы. Также предлагается использовать экологические штрафы и плату за негативное воздействие на окружающую среду для решения проблемы нехватки контейнерных площадок в регионах.
- Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. В Белом доме сообщили, что президент чувствует себя хорошо и переносит заболевание легко. Однако его выступление на конференции UNIDOSUS в Лас-Вегасе было отменено.
- За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 33 беспилотных летательных аппарата над Крымом и два над Брянской областью. Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы 10 безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Олег Исаков
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