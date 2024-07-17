Олег Коробченко: «Татарстан рад совместным проектам с Китаем и готов к плодотворному сотрудничеству»

Фото: Мария Зверева

Китай дорожит дружбой с Россией, а Татарстан рад совместным проектам, заявили участники конференции по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Хунань и республикой, которая прошла сегодня в Казани. Товарооборот между КНР и РТ стремительно растет и превысил $3 млрд отметил татарстанский вице-премьер — глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. В рамках встречи представители российского и китайского бизнеса провели ряд переговоров и договорились развивать деловые связи. Подробности — в репортаже «Реального времени».



«Татарстан готов к плодотворному сотрудничеству с Китаем»

Сегодня в Казани открылась конференция по торгово-экономическому сотрудничеству Хунани и Татарстана в рамках сотрудничества поволжских регионов России с территориями верхнего и среднего течения реки Янцзы в КНР. Во встрече участвовали официальные лица республики и китайской провинции, представители бизнеса двух стран.



Татарстанский вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в своем выступлении отметил, что республика обладает мощным промышленно-производственным, благоприятным инвестиционным климатом и высоким научным потенциалом. Преимущество региона в его выгодном географическом положении, богатых природных ресурсах, высококвалифицированных кадрах, научном комплексе и развитой транспортной инфраструктуре.

— Укрепление сотрудничества с Азией для республики очень важно. Хочу отметить высокий уровень торгово-экономических отношений с Китайской Народной Республикой. Внешний торговый оборот между Татарстаном и Китаем в прошлом году составил более $3 млрд. Подписано семь соглашений о сотрудничестве с провинциями КНР, — сообщил Олег Коробченко.



Внешний торговый оборот между Татарстаном и Китаем в прошлом году составил более $3 млрд, сообщил Олег Коробченко. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По его словам, республика стремится развивать кооперацию с Китаем по самым разным направлениям — науки, образования, гуманитарного взаимодействия. Проводит культурные, молодежные, спортивные обмены, развивает сотрудничество вузов. В Татарстане в этом году обучаются более 2,5 тысячи китайских студентов. Вице-премьер РТ подчеркнул, что отношения с Китаем стремительно развиваются благодаря деятельности торгово-экономического представительства республики в КНР и генконсульства Китая в Казани, которое работает с 2015 года. Напомнил про ежегодный российско-китайский форум РОСТКИ, который пройдет в ноябре. Отметил, что Хунань — одна из крупнейших китайских провинций, где традиционно сильны обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. «Татарстан рад совместным проектам с Китаем и готов к плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах», заявил он.

Совокупные инвестиции провинции Хунань в Россию достигли $177 млн

Президент Академии сельскохозяйственных наук Хунани Юй Инхун напомнил о 75-летии со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и годах культуры Китая и России, которые планируется провести в 2024—2025 гг. Спикер также представил промышленный потенциал провинции, рассказал о передовых отраслях экономики, включая машиностроение, электронную, информационную промышленность, нефтехимию, производство автомобилей. Отметил важность развития российско-китайских торгово-экономических отношений и подчеркнул, как в КНР всегда дорожат традициями дружбы между Россией и Китаем. Товарооборот между странами, по его словам, превысил 190 млрд юаней, что на 49% больше, чем в прошлом году.

— Совокупные инвестиции провинции Хунань в Россию достигли $177 млн. Большое количество хунаньских и российских компаний занимаются сельским хозяйством, машиностроением, энергетикой и окружающей средой, углубленным сотрудничеством в таких областях, как безопасность и стратегическое сотрудничество, создание инфраструктуры, — подчеркнул он.

Президент Академии сельскохозяйственных наук Хунани Юй Инхун напомнил о 75-летии со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По его словам, Хунань будет использовать эту встречу в качестве новой отправной точки для укрепления всестороннего экономического торгового сотрудничества Татарстана и Китая.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, приветствуя гостей от имени российского парламента, отметил, что одним из важнейших приоритетов в его работе является максимальное содействие двусторонним отношениям между Россией и КНР. Рассказал о деятельности совместной рабочей группы парламентариев КНР и России, выразил надежду, что следующее заседание пройдет в Казани в рамках форума РОСТКИ:

— Думаем, этот форум будет иметь еще больший успех для взаимных отношений, в первую очередь экономических. Являясь членом этой рабочей группы, хочу сказать, что одной из главных задач политиков, парламентариев со стороны Китая и Российской Федерации является снятие барьеров, которые существуют во взаимной торговле, обмене технологиями, развитии взаимоотношений. Количество этих барьеров постоянно увеличивается, и наша задача искать совместные пути решения проблемы.

«Китай привержен содействию построению открытой мировой экономики»

Заместитель генерального консула Китая в Казани Хань Миньюй заявил, что Хунань важный промышленный экономический центр, его ВРП на 9-м месте в стране. «Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российское всеобъемлющее партнерство в новую эпоху переживает лучший период в истории. В мае этого года президент Путин посетил Китай, главы государств провели глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям, международной ситуации и другим важным вопросам», подчеркнул он.

По его словам, Китай твердо следует по пути реформы открытости и «привержен содействию построению открытой мировой экономики». Хунань является крупной экономической провинцией КНР, имеет крупные промышленные кластеры в области строительной техники, электроники, информационных технологий, новых материалов, здесь работают три крупные нефтяные корпорации, а также развиваются сельское хозяйство, чайное производство и туризм.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, приветствуя гостей от имени российского парламента, отметил, что одним из его приоритетов является содействие двусторонним отношениям России и КНР. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Замруководителя АИР РТ Марина Епифанцева рассказала о развитии взаимоотношений между регионами, сообщила о курсах китайского языка для госслужащих в Татарстане, чтобы стороны могли лучше выстраивать деловые связи. По ее словам, у республики самое тесное сотрудничество именно с Китаем. Привела в пример корпорацию Haier, которая инвестировала в регион более $25 млрд.



Зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев напомнил, что еще совсем недавно товарооборот между Китаем и Россией достигал $63 млрд, но 2 года назад он вырос до $190 млрд, а в прошлом году до $240 млрд, «то есть рост действительно взрывной и очень полезный для двух стран». Даже по результатам этого первого полугодия, рост составил более 2%, добавил он, указав, что это демонстрирует взаимный интерес. Представляя самое большое объединение предпринимателей Татарстана, в которое входит более 2,5 тысячи компаний, он заявил об открытости палаты к взаимодействию с коллегами из КНР. В то же время татарстанские предприниматели, которые ездят в Китай, обращаются в ТПП РТ с различными запросами.

— Здесь мы плотно работаем с Министерством экономики, с Центром поддержки экспорта и стараемся выходить на те предприятия, которые действительно могут помочь. Я бы хотел сказать, что ТПП — это такой своеобразный центр входа для наших и китайских компаний, взаимовыгодное сотрудничество идет. Самое главное, что вы находите друг друга, — подчеркнул он.

Зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев напомнил, что еще совсем недавно товарооборот между Китаем и Россией достигал $63 млрд. Мария Зверева / realnoevremya.ru

На конференции также выступили руководство Управления иностранных инвестиций и экономического сотрудничества Хунани, представители местных компаний ООО «Сталелитейная корпорация провинции Хунань» и Hunan Construction Investment Company, рассказали о перспективных направлениях сотрудничества с Татарстаном. Встреча завершилась переговорами между предприятиями КНР и России.

Провинция Хунань находится на юго-востоке Китая, на южном берегу реки Янцзы. Ее административный центр и крупнейший город — Чанша. По данным последней переписи, здесь проживают свыше 66,4 млн человек. Хунань входит в десятку самых развитых провинций Китая, по итогам прошлого года ее ВРП вырос на 4,6% и превысил 5 трлн юаней — это около $700 млрд.



В провинции добывают уголь, марганец, олово, железную руду, сурьму, графит, свинец. Ведущие отрасли: производство электроэнергии и водоснабжение, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность. Здесь также выращивают чай, рапс, арахис, рис и табак. На территории региона действует зона свободной торговли, всего в Китае их более 20. Среди иностранных инвесторов провинции — Mitsubishi Motors, Bosch, Hitachi, Philips, LG Electronics, Microsoft и другие известные корпорации. Кроме того, что это крупный промышленный и экономический центр, Хунань — еще и популярное туристическое направление.

Ежегодный рост товарооборота Татарстана и Китая

Товарооборот России и Китая в минувшем году побил рекорд, достигнув $240,11 млрд. Экспорт из Поднебесной в нашу страну вырос на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в КНР увеличился до $129,13 млрд (+12,7%). Торговый рост между государствами эксперты связывают с вводом западных санкций против России.

Товарооборот России и Китая в минувшем году побил рекорд, достигнув $240,11 млрд. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«В последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня», — отметил еще в июне на полях ПМЭФ Рустам Минниханов, добавив, что вся страна наблюдала за недавним визитом Владимира Путина в Китай. Раис республики подчеркнул, что Татарстан, как один из ведущих и промышленно развитых регионов РФ, активно участвует в развитии российско-китайского сотрудничества. «С удовлетворением можно отметить ежегодный рост товарооборота Татарстана и Китая. По итогам прошлого года он увеличился в два раза и превысил $3 млрд», — заявил он.

Наиболее масштабные китайские проекты в Татарстане реализует компания Haier, которая построила здесь пять заводов по выпуску бытовой техники и вложила $23 млрд. Концерн намерен инвестировать еще $1 млрд в регионе.

В Набережных Челнах создают индустриальный парк, резидентами которого станут 11 китайских компаний. Кроме того, есть проекты в сфере обрабатывающего производства и планируется запустить еще несколько новых производств. Как заявляли в АИР РТ, наиболее перспективные отрасли — растениеводство, животноводство и сельхозтехника. Также рассматривается сотрудничество в области энергетики, робототехники, микроэлектроники и машиностроения.