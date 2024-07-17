На выставке «Стройка» обсудили город будущего

В качестве примера того, как должна развиваться Казань, была приведена «Восточная дуга» — комплексный мегапроект развития территории, представленный ASG

Фото: предоставлено пресс-службой ASG Invest

Однотипное жилье, узкие улицы, отсутствие озеленения, непродуманность инфраструктуры и транспортных потоков — все это остается в прошлом. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина призывает создавать новую городскую среду, глядя на которую, наши дети будут представлять себе, как должен выглядеть город будущего. Об этом говорили на одной из сессий деловой программы Международной выставки «Стройка», прошедшей недавно в Казани. В качестве примера комплексного развития городской территории директор ASG Ринат Аисов привел мегапроект «Восточная дуга», в котором будет все для счастливой жизни: и комфортная плотность застройки, и связанные зеленые зоны, и рабочие места, и социальная инфраструктура. Подробности — в материале «Реального времени».

Какой город мы оставим своим детям

В Казани прошла Международная специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «Стройка» — долгожданное событие в мире строительной индустрии. На выставочной площадке «Казань Экспо» не только были представлены инновационные материалы и оборудование, но и активно проходили мероприятия деловой программы.

Например, 11 июля состоялась панельная сессия «Мегапроекты в Республике Татарстан». Эксперты обсудили вопросы создания качественной городской среды на примере Казани, рассмотрели опыт разработки проекта комплексного развития территорий «Восточная дуга», редевелопмента советских административных зданий, влияние развития парковых пространств на развитие прилегающих территорий, а также поговорили об оценке недвижимости при реализации проектов КРТ.

Участники сессии сошлись во мнении, что сегодня ключевым изменением стал подход к застройке. Вместо гонки за квадратными метрами на первое место вышла визуальная культура среды и инфраструктурная продуманность проектов. Эта тема прошла основной нитью через все выступления, подкрепленные демонстрацией смелых архитектурных проектов, которые в ближайшем будущем появятся в Казани.

— Если дети видят, что все застроено однотипным жильем, они делают вывод, что раз взрослые строят так, значит, иначе нельзя, — отмечает главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

По ее словам, создавая разнообразную городскую среду, мы не просто показываем новым поколениям, что город может быть разным, но и разжигаем в них собственный интерес к тому, каким он может быть еще:

— Богатая визуальная среда формирует сильное и смелое поколение. Мы должны задаваться вопросом, что мы оставим детям.

«Восточная дуга» продолжит город будущего

Тему важности проектирования качественной городской среды поддержал директор ASG Ринат Аисов:

— Мы разработали стратегию развития нашего земельного банка на десятилетия вперед, и ключевым градостроительным резервом является территория «Восточной дуги». В рамках работы над этим проектом были заложены те самые принципиальные градостроительные подходы, необходимые для формирования комфортного городского пространства.

В частности, он подробно рассказал о том, что была создана разветвленная система центров деловой активности и мест приложения труда. На территории более 250 га планируется создание более 80 тыс. рабочих мест, что не только позволит жителям «Восточной дуги» найти работу близко к дому, но и существенно снизит маятниковую миграцию из соседних районов.

Еще один важный блок — зеленый каркас. В дополнение к тем природным территориям, которые уже есть на «Восточной дуге», в проектах ASG предусмотрено более 400 га дополнительного озеленения. Проектировщики поставили себе задачу создать связанный зеленый каркас, что позволит жителям добираться из дома до общественных мест, остановок транспорта и работы по бульварам, аллеям, скверам. Кроме того, Ринат Аисов неоднократно обратил внимание собравшихся на комфортную плотность застройки:

— Еще раз подчеркну, что это обусловлено сбалансированным функциональным назначением всех территорий: кроме жилья, огромную часть занимает озеленение, общественно-деловые зоны, места приложения труда, производственно-складские кластеры, территории под улично-дорожную сеть «с запасом». И самое главное: все показатели по застройке, во-первых, обоснованы транспортным моделированием с учетом существующих и планируемых нагрузок, а во-вторых, уже в официально утвержденных проектах планировок закреплено поэтапное развитие территорий вместе со строительством инфраструктуры.

Именно поэтому проект «Восточная дуга» был удостоен высокой оценки экспертов, получив награду смотра-конкурса на лучшее градостроительное решение Казани на форуме «Казаныш» в 2022 году. На сегодняшний день большинство детально разработанных проектов компании ASG официально утверждено, и можно приступать к их освоению.

— С этой целью мы сейчас ведем переговоры с застройщиками, и первые проекты уже скоро выйдут на реализацию, — поделился ближайшими планами директор ASG.

В дополнение к тем природным территориям, которые уже есть на «Восточной дуге», в проектах ASG предусмотрено более 400 га дополнительного озеленения. предоставлено пресс-службой ASG Invest

Как объединить интересы жителей, власти и застройщиков

Он также объяснил плюсы комплексного подхода в развитии территорий, реализуемого компанией:

— Выполняя функцию ленд-девелопера, мы объединяем интересы всех участников процесса — как жителей территорий, так и органов власти и самих застройщиков. Аккумулировав крупные массивы земли, проектируем озелененные зоны, жилые дома, общественные пространства там, где это наиболее благоприятно именно для этих функций. Если бы было множество мелких собственников, прийти к единому решению, оптимальному для развития города, было бы крайне сложно, каждый бы «перетягивал одеяло на себя». Таким образом, с одной стороны, создаем полноценную комфортную городскую среду, учитывая все предъявляемые высокие требования от органов власти. А застройщикам, в свою очередь, предлагаем уже готовые к освоению земельные участки, где есть ответы на все вопросы — как, что и в каком объеме строить, что экономит ему время и средства на подготовку территории к освоению и существенно сокращает строительный цикл, снижая себестоимость.

За счет реализации подобных проектов решаются и проблемы прилегающих территорий: снижается маятниковая миграция, создается социальная инфраструктура, появляются рабочие места. Кроме того, в процессе комплексного развития будут обоснованы, спроектированы и построены магистральные дороги, которые в том числе помогут разгрузить соседние территории.

По мнению Рината Аисова, «Восточная дуга» — тот самый пример грамотного, комплексного, системного проекта развития территорий, который будет масштабироваться и применяться не только в Казанской агломерации, но и транслироваться как положительный опыт Татарстана для всей России.

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