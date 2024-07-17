Почему «Нефтехимик» уже не похож на «Динамо», а «Мензелинск» связан с чемпионами Европы

Как татарстанские команды Первой лиги по футболу стартовали в чемпионате России

«КАМАЗ» и «Нефтехимик» на старте . Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сергеем Манаковым

В выходные начался чемпионат России в Первой лиге по футболу. После окончания чемпионата Европы у наставника ФК «Нефтехимик» могли всплыть в памяти воспоминания о личном поражении пятилетней давности. Наставник «КАМАЗа» наконец-то получил возможность ходить на пресс-конференции. Стартовавший сезон ФНЛ интересен уже с первых туров, в чем читатели могут убедиться, прочитав статью «Реального времени».

В «Нефтехимике» больше нет ни Котика, ни Котова

Челнинский «КАМАЗ» и нижнекамский «Нефтехимик» в нынешней первой лиге как будто связаны невидимой нитью. Прошлый сезон завершили рядышком, «Нефтехимик» — 11-м, «КАМАЗ» — 12-м, перед началом нынешнего стояли друг за другом, правда, в данном случае это были требования алфавита. И только после первого круга их разметало по разным этажам таблицы, поскольку «Нефтехимик» разгромил своего соперника «Тюмень» 3:0. Завершив прошлый сезон поражением 0:3 от «Родины», нижнекамцы сейчас реабилитировались, не откладывая это дело в долгий ящик, огорчив команду, где начала формироваться диаспора бывших нижнекамцев — это и Калугин, и Кленкин, и с нынешнего сезона еще и Талалай.

Действующий наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков вышел на 3-е место по времени руководства нижнекамским клубом. Впереди коллега из Челнов Владимир Клонцак (май 2005-го — январь 2010-го), на 2-м месте Юрий Уткульбаев (январь 2017-го — декабрь 2020-го). Новиков в Нижнекамске с января 2021-го, и заслуга в его появлении в городе на Каме лежит на одном из героев недавнего чемпионата Европы Георгии Мамардашвили, который со своим «Локомотиви» из Тбилиси обыграл 4 года назад новиковское «Динамо» в еврокубке.

В начале нижнекамской карьеры Новиков делал ставку на воспитанниках динамовской школы Данилина, Денисова, Калугина, Липового, Москвичева, но сейчас бело-голубая кровь «течет» только у Богдана Зорина. Нет в «Нефтехимике»-2024 ни Котова, ни Котика, правда, воспитанник клуба Артем Котик может быть еще вернется, поскольку он всего лишь отдан в аренду в «Муром». Котов в «Роторе», вернувшемся в ФНЛ, Роман Денисов в красноярском «Енисее», обыгравшем в первом туре «КАМАЗ» 2:1, а перед этим залетевшим в Казань на товарищескую игру с «Рубином».

«Кто на Новикова»?

Алексей Бердников и Даниил Липовой в Туле, причем последний уже успел забить единственный гол в стартовом матче с новороссийским «Черноморцем». У Тулы были проблемы с дозаявкой Липового, Бердникова и других новичков, и это связано с запретом ФИФА по поводу того, что туляки не рассчитались по долгам Джордже Деспотовича, доставлявшего ранее подобные проблемы и казанскому «Рубину».

Возвращаясь к команде Новикова, из нее ушли ветеран Вагиз Галиулин, приближающийся к статусу ветерана, если не «Нефтехимика», то всего российского футбола, Константин Базелюк, а также голкипер Сергей Ещенко, и Давид Кокоев — в «Аланию».

«А кто на Новикова?». предоставлено realnoevremya.ru Сергеем МанаковымК «Синтез»

Несмотря на результативную победу в стартовом туре, именно атакующая линия представляется наиболее проблемной у «Нефтехимика», после потери Котика. Слишком много ярких форвардов команда потеряла в последние годы: Уридия в Новороссийске, Юшин в «Родине», мелькнувший в середине десятых Муллин ныне защищает цвета «Уфы».

Если говорить о приобретениях, то их почти нет, поскольку «Нефтехимик» сделал ставку на аренду игроков, одолжив голкипера Никиту Яновича у «Рубина», как и Даниила Родина, проведшего последний сезон в «КАМАЗе», а еще одного бывшего челнинца Николая Толстопятова взяли у саратовского «Сокола». Вообще, если бы не аренда, то половине российских клубов не с кем было бы играть, а другой половине — некуда игроков девать.

Два Давида на смену одному Голиафу

«КАМАЗ» в стартовом матче уступил красноярскому «Енисею» 1:2, и один из голов забил новичок красноярцев Ян Цесь. Это младший брат Святослава Цеся, экс-игрока питерского «Ленинградца», вылетевшего в ПФЛ, но не в этом суть. Братья Цесь воспитанники Академии московского «Динамо», где тренером-координатором работает Александр Новиков, отец Кирилла Александровича. Напомним, что недавно нижнекамская команда представлялась филиалом динамовского клуба, а ныне динамовцы не едут на берега Камы, предпочитая Енисей.

Новикову-старшему, кстати, скоро 70 лет и, помимо славной футбольной карьеры, ему есть чем гордиться. Именно его жесткие действия травмировали 45 лет назад, Тулягана Исакова, усугубив травму, полученную ранее в столкновении с Владимиром Пьяных из «Шахтера». Исаков был зол на Новикова ровно до того момента, когда 11 августа 1979 года в авиакатастрофе не разбился его «Пахтакор», в составе которого обязательно был бы и Исаков, если бы не травма. С момента страшной катастрофы 11 августа будет уже 45 лет.

О «КАМАЗе» мы вспомнили из-за тренера-старожила Клонцака. Теперь он избавлен от посещения пресс-конференций, поскольку главный тренер челнинцев Ильдар Ахметзянов поступил на обучение тренерской лицензии категории PRO, что позволяет ему руководить командой в статусе главного тренера. Что касается Клонцака, то он будет заниматься развитием молодежной команды.

В «КАМАЗ» пришли два Давида на смену одному Голиафу. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Из заметных приобретений челнинцев сразу три возвращения — Романа Акбашева, Давида Караева и Давида Хубаева, каждому из которых за или под 30 лет. Их появление существенно увеличило средний возраст команды, где хватает опытных игроков: Анисимов, Абрамов, Аюкин, Кириллов, Мануйлов, Полюткин, Почивалин, Стародуб. После ухода лидера Александра «Голиафа» Гаглоева, челнинцы возместили потерю одного осетина, если не качественно, то количественно, двумя Давидами. Все они поиграли ранее в «КАМАЗе», «Нефтехимике», что наводит на размышления о том, что футбольное Закамье манит тех, кто хоть раз там побывал. Поэтому перечисление потерь «КАМАЗа» может подразумевать, что это еще и потенциальные возвращения. Наиграются по другим командам и вернутся, как сейчас Акбашев, Караев и Хубаев. В числе сегодняшних потерь и потенциальных возвращенцев Ильнур Бадртдиов, отданный в аренду в Брянск, ушедший в махачкалинское «Динамо» Валентин Пальцев, голкипер Сергей Самок, а также Дмитрий Иванов и отработавшие сроки арендных соглашений Артем Гюрджан, Руслан Куль и Артемий Укомский.

Новички сезона, вратарь Дмитрий Герасимов, Иван Козлов, Даниил Маругин и казахстанец Талгат Кусяпов, пока запомнились тем, что Герасимов с Козловым поиграли за один и тот же тульский «Арсенал».

Касаемо Гаглоева, то он снова оказался в Хабаровске, как и 3 года назад, когда уехал из «КАМАЗа» на Дальний Восток, затем вернулся и снова уехал, но теперь уже не застал во главе хабаровского клуба тренера Романа Шаронова. Хабаровск, кстати, как и Тулу, покинули губернаторы Михаил Дегтярев, ставший министром спорта России, и Алексей Дюмин, ныне секретарь Госсовета РФ. Для понимания: проблемы спортивных команд у политических дебютантов обычно находятся далеко не на первом месте.

Челлендж Менделеевска и Красной Фурии

9 июня в матче чемпионата Татарстана между ФК «Менделеевск» и молодежной дружиной челнинского «КАМАЗа» футболист команды хозяев Ильмир Нурисов открыл счет, реализовав пенальти, и как будто бы тем самым он передал челлендж своим коллегам по футболу. Практически через месяц, 5 июля, в полуфинале чемпионата Европы Микель Мерино забил решающий гол в поединке против хозяев поля, и его Испания прошла в полуфинал. В воскресенье, 14 июля, команды Нурисова и Мерино синхронизировали свои матчи. Нурисов с «Менделеевском» сыграл днем в Елабуге, уступив местной ФК «Алабуга» в рамках четвертьфинала Кубка Татарстана, а вечерком в Берлине Микель Мерино стал чемпионом Европы в компании с Унаи Симоном, Родри и главным тренером Луисом де ла Фуэнте. Случилось это, как и 9 лет назад, когда этот квартет испанцев выиграл чемпионат Европы среди юниоров, правда, тогда это было в Греции, но в соперниках их был упомянутый Нурисов и его коллеги по сборной России до 19 лет. Под предводительством де ла Фуэнте играли также два будущих вице-чемпиона Олимпиады Хесус Вальехо и Дани Себальос, а также будущий игрок сборной Сенегала Пап Дьоп (Шейк).

Перед началом финала молодежных команд россияне даже выглядели фаворитами, поскольку в 2013-м, наши юниоры успели выиграть юниорский чемпионат Европы (до 17 лет), спустя 2 года уступили в финале Испании, оба раза под руководством Дмитрия Хомухи. И если сейчас Нурисов играет на уровне чемпионата Татарстана, то его ровесник Максим Майрович, чемпион Европы до 17 лет, только что победил в финале Медиалиги в составе команды под названием «Броук Бойз». Помимо Майровича в ней играл голкипер Николай Зириков, который ради Медиалиги ушел из нижнекамского «Нефтехимика», экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев, пару лет назад игравший в казахстанской команде «Кызыл Жар» вместе с еще одним чемпионом Европы до 17 лет Александром Довбней.

«Ну и что? Все когда-то с кем-то начинают». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Мы не будем нагнетать. Все таки часть российских сборников прошлого сейчас находятся в составах команд Премьер-лиги. Не обязательно играют, как Баринов из «Локомотива», хотя бы числятся там, как его партнер Митрюшкин. Жемалетдинов в это межсезонье перешел из «Локо» в ЦСКА в гордом статусе свободного агента, в «Спартаке» есть Чернов, в «Факеле» — Черов, и это даже не однофамильцы, в «Крылышках» — Якуба.

«Ну и что? Все когда-то с кем-то начинают»

В ФНЛ, о котором шла речь в контексте «КАМАЗа» и «Нефтехимика», будут играть бывший футболист «Рубина», а ныне игрок сборной Казахстана Зуев, который вернулся в российский чемпионат, а именно в «Арсенал» из Тулы, плюс голкипер Рудаков готов защищать ворота «Сочи». Дебютант Премьер-лиги, «Акрон» из Тольятти расторг контракты с 13 футболистами прошлого сезона, среди которых Джамалдин Ходжаниязов, пока оставшийся без клуба, и Сергей Макаров, который ушел в «Аланию».

Двое российских сборников выступают в ПФЛ, это уровень второй лиги, еще трое — в чемпионатах ближнего зарубежья, и лучше всех диспозиция у экс-игрока «Рубина» Шейдаева, защищающего цвета сборной Азербайджана. Зуевы-Шейдаевы когда-то начинали с испанцами, ставшими в выходные чемпионами Европы, и 10 лет назад у них были медали практически одинакового достоинства. А сейчас россиянам можно создать общий чат, подключить туда более возрастных чемпионов Европы 2006 года с Александром Прудниковым, в карьере которого также есть выступления за «Рубин», и смотреть за нынешней Испанией де ла Фуэнте, которая по ощущениям пришла в мировую футбольную элиту надолго, может быть, до конца этого десятилетия. Шесть ближайших лет должно хватить, чтобы Симон, Мерино, Родри завершили международные карьеры, и у бывших российских чемпионов были исчерпаны общие темы для обсуждения, главной из которых должно быть: почему — они полетели ввысь, а нам даже «Факелы» не помогли загореться, а «Крылья советов» — взлететь.

