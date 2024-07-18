lunami: «Верить, уповать и благодарить»

У казанско-петербургской певицы всего три песни в Сети, но уже десятки тысяч прослушиваний

На этой неделе lunami едет в Чувашию. Фото: предоставлено Всемирным форумом татарской молодежи

Одна из многообещающих дебютанток из Татарстана последнего года — певица lunami, Амина Гараева. Уроженка Казани сейчас учится в Санкт-Петербурге и навещает республику теперь уже с концертами. 21 июля lunami выступит в Чувашии на фестивале «Шевле», также в ближайшее время она собирается выпустить четыре сингла.

«Люди Петербурга — это моя отдушина»

— Какие места, ощущения, воспоминания в Казани для тебя важны?

— Казань у меня напрямую ассоциируется со временами школы — моя 19-я гимназия, проспект Победы, как мы с друзьями ходили в «Мак» около метро после учебного дня. И если составлять карту моей жизни в Казани, там обязательно будут эти точки — «Сәләт» на улице Островского, «Дашка» на улице Ершова, танцы на улице Баумана и в старом НКЦ, английский на улице Карла Маркса. Можно охватить весь родной центр, холмики у подножья Кремля, набережную, парк Черное озеро, площадь Свободы. Все места, возможно, так заезжены для туристов, но для меня — есть отражение моей юности.

— А детство прошло в Альметьевске. Чем этот город был тогда и изменился ли он сейчас?

— Альметьевск моего детства — это детский сад «Прогимназия», первая «художка», огромный огород на заднем дворе «Красноармейки» (удивительно, что сейчас в Санкт-Петербурге, мой университет находится на улице Красноармейской), «живая» Альметьевская крепость из холмов вокруг города, ночевки у первой лучшей подруги-тезки Аминушки. Город притягивает своей простотой, свободой, естественностью. Сейчас с городом связывает родная деревня Мактама, Карабаш, әби-бабайлар.

— Почему ты уехала в Петербург?

— Я с самых юных лет знала, что хочу поступать на архитектора-дизайнера, и в 2020 году, когда пришло время выбирать университет, металась между казанским и питерским архитектурными университетами. Москва по темпу жизни и архитектуре города мне не близка. А Питер звал своими свободными ветрами, широкой большой водой залива и Невы и вайбом, менталитетом жителей. Казань до сих пор держит, манит и, возможно, я еще вернусь, ин ша Аллах, но сейчас благодарна своему сердцу за то, что выбрала Петербург тогда в конце 2020-го.

Амина Гараева планирует скоро значительно расширить дискографию. предоставлено Всемирным форумом татарской молодежи

— Насколько этот город к тебе дружелюбен, чувствуешь ли ты себя там иной?

— С первого курса чувствовала, что мы с городом на одной волне. Иногда, правда, чувствую себя там «иной» — но лишь в положительном ключе. Люди Петербурга — это моя отдушина. Это то, что вдохновляет и тепло обнимает, напоминая мне родной город. Каждый раз, когда возвращаюсь из Казани обратно на учебу, словно «из дома домой».

— Мне всегда казалось, что там достаточно непростое татарское землячество.

— Хочется еще отметить, что года полтора назад мы с татарстанскими подругами Азалией и Камилой, из желания быть ближе к родной культуре и языку, организовали в Петербурге свой татарский разговорный круг — «татар түгәрәге». Некий «маленький Татарстан в большом Петербурге». Сейчас он стал шире, притянул к себе яркое, молодое комьюнити татар (и не только), которое живет, процветает, реализуется, свободно и естественно проявляет свою идентичность, чему я очень-очень рада.

«Сейчас полноценных татарских песен у меня три»

— Когда ты начала писать песни?

— Первые стихи появились в году 2018—2019-м, когда я насытилась записью каверов на песни других исполнителей, и в душе зародилось большое желание отдавать, придумывать, рисовать свое.

— Много ли у тебя татарских песен, как они начали появляться? Как появилась самая популярная — «Кил яныма»?

— Первая песня на татарском языке была написана в 2020-м — «Юк димәк әйе». Очень простая, корявая, забавная, и ее даже все еще можно найти в «ВК» в демо-альбоме «new moon». Следующая песня на татарском была «Кил яныма». Написалась, как обычно, чуть ли не за один присест, легко. Удивительно, что если многие из моих песен основаны на пережитом опыте или чувствах, то «Кил яныма» изначально зародилась от интересных звучания и комбинации слов. И потом уже, когда я начала думать над клипом для нее, нашелся и глубокий «свой» смысл. Сейчас полноценных татарских песен у меня три, есть еще плюс штуки три песни, где смешан татарский и русский язык. Некоторые из них еще ждут своего выхода «в свет».

— Кто помогает тебе аранжировать, записывать музыку?

— Звукорежиссер всех моих песен — Самат Гибадуллин. Он также писал аранжировку для группы noor, собственно, от них я и узнала о его творчестве.

«У каждого человека есть своя история творчества»

— Насколько большой у тебя концертный опыт?

— Концертный опыт на данный момент не такой обширный, но это лето обещает быть очень насыщенным на выходы на сцену. Пока в моей копилке — сцены «Сәләт Биляр Форума», «Октавы» в Лядском саду и «Мин татарча сөйләшәм». В ближайшее время можно будет послушать нас в Чувашии — 21 июля на фестивале «Шевле».

— Считаешь ли ты, что есть некая волна «поющих покрытых девушек»? Общаешься ли ты с девушками из noor?

— Deux Noors — мои вдохновительницы и дорогие сердцу подруги. А о волне слышу в первый раз. Думаю, что у каждого человека — неважно, мужчины или женщины, покрытой или не покрытой, есть своя история творчества, свое определенное истинное намерение, стоящее за любым делом, в частности и музыкальным. И какое оно, это намерение — известно только Богу.

— Чем ты гордишься из достижений в дизайне?

— Горжусь и благодарна за свою смелость заявлять, что я дизайнер, не имея при этом какого-либо образования. Похоже, история про самоучку для меня работает в любом деле. И тут доверие людей ко мне как к профессионалу очень-очень ценно.

— Что ты будешь делать дальше?

— Верить, уповать и благодарить. А дальше только действовать, конечно.